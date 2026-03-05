Sürgős felhívás: életmentő vér- és trombocita-adás két gyergyói gyermeknek

Két súlyos betegséggel kezelt gyermek számára keresnek sürgősen 0 Rh pozitív véradókat, valamint trombocita-donorokat. A felhívás elsősorban a Marosvásárhelyen élőket érinti, de a családok más településekről is segítik az önkéntesek utaztatását.

A két gyergyói gyereket, a 12 éves Bajkó Rita Szófiát és a 16 éves Ambrus Bencét Marosvásárhelyen kezelik, ezért elsősorban az ott élő véradóknak szól a felhívás, mivel a trombocita-adás csak a marosvásárhelyi vérközpontban lehetséges. Ugyanakkor van lehetőség erre más településekről jelentkezők számára is; a gyergyószéki jelentkezők utaztatását a családok biztosítják ha szükséges.

akik korábban már adtak vért, nincs fertőzéses vagy egyéb akut betegségük, és az véradást megelőző az 7 napban nem szedtek ibuprofent vagy aszpirint. A véradáshoz előzetes időpontfoglalás szükséges, és a jelentkezésnél be kell mondani annak a gyereknek a nevét, akinek a vért felajánlják.

Időpontfoglalás a 0365 455 030, vagy a 0365 455 031 telefonszámon lehetséges.