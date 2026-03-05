Sürgős felhívás: életmentő vér- és trombocita-adás két gyergyói gyermeknek

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Két súlyos betegséggel kezelt gyermek számára keresnek sürgősen 0 Rh pozitív véradókat, valamint trombocita-donorokat. A felhívás elsősorban a Marosvásárhelyen élőket érinti, de a családok más településekről is segítik az önkéntesek utaztatását.
A két gyergyói gyereket, a 12 éves Bajkó Rita Szófiát és a 16 éves Ambrus Bencét Marosvásárhelyen kezelik, ezért elsősorban az ott élő véradóknak szól a felhívás, mivel a trombocita-adás csak a marosvásárhelyi vérközpontban lehetséges. Ugyanakkor van lehetőség erre más településekről jelentkezők számára is; a gyergyószéki jelentkezők utaztatását a családok biztosítják ha szükséges.
akik korábban már adtak vért, nincs fertőzéses vagy egyéb akut betegségük, és az véradást megelőző az 7 napban nem szedtek ibuprofent vagy aszpirint. A véradáshoz előzetes időpontfoglalás szükséges, és a jelentkezésnél be kell mondani annak a gyereknek a nevét, akinek a vért felajánlják.
Időpontfoglalás a 0365 455 030, vagy a 0365 455 031 telefonszámon lehetséges.
Kapcsolattartók: Ambrus Enikő – Bence édesanyja (0740 913 764)
Dobribán Mónika – Bajkó Rita Szófia testvére (0755 749 468)
Kérik, hogy aki tud segíteni, jelentkezzen. A véradás életet menthet.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely alapján a földgáz árát jövő tavaszig a jelenlegi szinten tartják.
Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.
Románia azok közé az uniós tagországok közé tartozik, amelyekben a legkisebb mértékben nőtt az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta – nyilatkozta csütörtökön Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Közvitára bocsátotta csütörtökön az oktatási minisztérium a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók középiskolai beiratkozásának módszertanát szabályozó rendelet tervezetét.
Megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia egész területére.
A szerencsejáték-termek működésének engedélyezését önkormányzati hatáskörbe utaló sürgősségi kormányrendelet tisztázását kéri a Brassó megyei prefektustól Barcarozsnyó polgármestere.
Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel készült összegző kiadvány azokról az eredményekről, amelyeket az erdélyi magyar közösség és a magyar kormány az elmúlt másfél évtizedben közösen ért el. A kiadványt az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt csütörtökön 6 óra 1 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Idén februárban 4,68 millió nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 9978-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2780 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) csütörtökön közzétett adataiból.
Az év második felében stabilizálódni fog az infláció, addig azonban még érezhetők lesznek a gazdasági visszaesés hatásai – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan kormányfő.
szóljon hozzá!