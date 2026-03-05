Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Újabb földrengést jegyeztek, ezúttal 3,3-as erősségűt

Képünk illusztráció • Fotó: GettyImages

Képünk illusztráció

Fotó: GettyImages

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt csütörtökön 6 óra 1 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Székelyhon

2026. március 05., 10:062026. március 05., 10:06

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szeizmikus mozgás 120,1 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 45 kilométerre volt Buzăutól, 56 kilométerre Ploiești-től, 66 kilométerre Brassótól és 70 kilométerre Sepsiszentgyörgytől.

Az idei év legerősebb, 4,5-ös erősségű földrengése február 26-án következett be Vrancea megyében – írja az Agerpres.

Hirdetés
Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 05., csütörtök

Közel 4,7 millió nyugdíjast tartanak nyilván Romániában

Idén februárban 4,68 millió nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 9978-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2780 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) csütörtökön közzétett adataiból.

Közel 4,7 millió nyugdíjast tartanak nyilván Romániában
Közel 4,7 millió nyugdíjast tartanak nyilván Romániában
2026. március 05., csütörtök

Közel 4,7 millió nyugdíjast tartanak nyilván Romániában
Hirdetés
2026. március 05., csütörtök

A miniszterelnök szerint az év második felére stabilizálódni fog az infláció

Az év második felében stabilizálódni fog az infláció, addig azonban még érezhetők lesznek a gazdasági visszaesés hatásai – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan kormányfő.

A miniszterelnök szerint az év második felére stabilizálódni fog az infláció
A miniszterelnök szerint az év második felére stabilizálódni fog az infláció
2026. március 05., csütörtök

A miniszterelnök szerint az év második felére stabilizálódni fog az infláció
2026. március 05., csütörtök

Ötven embert kellett evakuálni egy lakástűz miatt, egyikük újraélesztésre szorult

Tűz ütött ki szerda este egy nagyszebeni tömbházlakásban; egy ember súlyosan megsérült, újraélesztésre volt szükség.

Ötven embert kellett evakuálni egy lakástűz miatt, egyikük újraélesztésre szorult
Ötven embert kellett evakuálni egy lakástűz miatt, egyikük újraélesztésre szorult
2026. március 05., csütörtök

Ötven embert kellett evakuálni egy lakástűz miatt, egyikük újraélesztésre szorult
2026. március 05., csütörtök

Rendeletet fogad el a kormány, hogy ne drágulhasson tovább a gáz

A kormány a csütörtöki ülésén rendeletet fogadhat el a földgáz árának ideiglenes korlátozásáról – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.

Rendeletet fogad el a kormány, hogy ne drágulhasson tovább a gáz
Rendeletet fogad el a kormány, hogy ne drágulhasson tovább a gáz
2026. március 05., csütörtök

Rendeletet fogad el a kormány, hogy ne drágulhasson tovább a gáz
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Lakóház tetőzete gyúlt ki egy Maros megyei településen

A Mezőméhes községhez tartozó Mezővelkére vonultak a nagysármási tűzoltók szerda este, ahol egy lakóház tetőzete gyúlt ki.

Lakóház tetőzete gyúlt ki egy Maros megyei településen
Lakóház tetőzete gyúlt ki egy Maros megyei településen
2026. március 04., szerda

Lakóház tetőzete gyúlt ki egy Maros megyei településen
2026. március 04., szerda

Van néhány hónapos üzemanyagkészlet, de... – fájó elismerés a miniszterelnöktől

A Perzsa-öböl térségében zajló háború és a Hormuzi-szoros forgalmának részleges lezárása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Van néhány hónapos üzemanyagkészlet, de... – fájó elismerés a miniszterelnöktől
Van néhány hónapos üzemanyagkészlet, de... – fájó elismerés a miniszterelnöktől
2026. március 04., szerda

Van néhány hónapos üzemanyagkészlet, de... – fájó elismerés a miniszterelnöktől
2026. március 04., szerda

Nagyböjti koncert a csíkdelnei Úr-kápolnában

Lélekemelő nagyböjti koncertre kerül sor a csíkdelnei Úr-kápolnában, a március 8-án 11 órától kezdődő szentmise után.

Nagyböjti koncert a csíkdelnei Úr-kápolnában
Nagyböjti koncert a csíkdelnei Úr-kápolnában
2026. március 04., szerda

Nagyböjti koncert a csíkdelnei Úr-kápolnában
Hirdetés
2026. március 04., szerda

Két kényszersorozott magyar hadifoglyot hozhat Magyarországra Moszkvából Szijjártó Péter

Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában.

Két kényszersorozott magyar hadifoglyot hozhat Magyarországra Moszkvából Szijjártó Péter
Két kényszersorozott magyar hadifoglyot hozhat Magyarországra Moszkvából Szijjártó Péter
2026. március 04., szerda

Két kényszersorozott magyar hadifoglyot hozhat Magyarországra Moszkvából Szijjártó Péter
2026. március 04., szerda

Először szólalt meg Sepsiszentgyörgyön Bogányi Gergely csodazongorája

Lenyűgöző hangszerrel egészült ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Bartók Béla-terem új ékszerét Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere adta át, a zongorát pedig maga az alkotó szólaltatta meg először.

Először szólalt meg Sepsiszentgyörgyön Bogányi Gergely csodazongorája
Először szólalt meg Sepsiszentgyörgyön Bogányi Gergely csodazongorája
2026. március 04., szerda

Először szólalt meg Sepsiszentgyörgyön Bogányi Gergely csodazongorája
2026. március 04., szerda

Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán

Kárp György 80 címmel különleges, zenés-vidám estére várják az érdeklődőket március 5-én, csütörtökön 18 órától a Szovátai Városháza dísztermében

Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán
Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán
2026. március 04., szerda

Kárp György 80 – ünnepi előadás Szovátán
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!