A miniszterelnök szerint az év második felére stabilizálódni fog az infláció

Az év második felében stabilizálódni fog az infláció, addig azonban még érezhetők lesznek a gazdasági visszaesés hatásai – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan kormányfő.

A miniszterelnök a B1 televíziónak adott interjúban elmondta, a második félévtől az infláció stabilizálódására lehet számítani, a gazdaság igazodik a hitelek csökkenésével kialakuló új kiadási szinthez, illetve egy viszonylag stabil beruházási szinthez. Emellett

akkorra a közigazgatási kiadások csökkentését, valamint a költségvetési bevételek növelését célzó intézkedések is éreztetni fogják a hatásukat

Hirdetés

– magyarázta az Agerpres szemléje szerint.

A kormányfő megerősítette, hogy a kisnyugdíjasoknak szánt célzott támogatást belefoglalták az idei állami költségvetés tervezetébe, a szűkös költségvetési mozgástér miatt azonban a többi javasolt szociális támogatás csak uniós forrásokból, például az Európai Szociális Alapból finanszírozható. Az európai projektekért és beruházásokért felelős, valamint a munkaügyi minisztériumnak még dolgoznia kell ezen – tette hozzá.

Bolojan ismét hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek fedezet nélküli költekezése hatalmas deficithez vezetett, a kamatköltségek a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát teszik ki.

A kormányfő beszámolt arról is, hogy az idei állami költségvetés kidolgozásakor 6,2 százalékos GDP-arányos deficittel számoltak a tavalyi 7,7 százalékhoz képest.