A miniszterelnök szerint az év második felére stabilizálódni fog az infláció

Fotó: Gov.ro
Az év második felében stabilizálódni fog az infláció, addig azonban még érezhetők lesznek a gazdasági visszaesés hatásai – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan kormányfő.
A miniszterelnök a B1 televíziónak adott interjúban elmondta, a második félévtől az infláció stabilizálódására lehet számítani, a gazdaság igazodik a hitelek csökkenésével kialakuló új kiadási szinthez, illetve egy viszonylag stabil beruházási szinthez. Emellett
– magyarázta az Agerpres szemléje szerint.
A kormányfő megerősítette, hogy a kisnyugdíjasoknak szánt célzott támogatást belefoglalták az idei állami költségvetés tervezetébe, a szűkös költségvetési mozgástér miatt azonban a többi javasolt szociális támogatás csak uniós forrásokból, például az Európai Szociális Alapból finanszírozható. Az európai projektekért és beruházásokért felelős, valamint a munkaügyi minisztériumnak még dolgoznia kell ezen – tette hozzá.
Bolojan ismét hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek fedezet nélküli költekezése hatalmas deficithez vezetett, a kamatköltségek a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát teszik ki.
A kormányfő beszámolt arról is, hogy az idei állami költségvetés kidolgozásakor 6,2 százalékos GDP-arányos deficittel számoltak a tavalyi 7,7 százalékhoz képest.
Együtt a nemzet! Gyarapodó Erdély címmel készült összegző kiadvány azokról az eredményekről, amelyeket az erdélyi magyar közösség és a magyar kormány az elmúlt másfél évtizedben közösen ért el. A kiadványt az erdélyi magyar családokhoz is eljuttatják.
A Richter-skála szerint 3,3-as erősségű földrengés történt csütörtökön 6 óra 1 perckor Buzău megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
Idén februárban 4,68 millió nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 9978-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2780 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) csütörtökön közzétett adataiból.
Tűz ütött ki szerda este egy nagyszebeni tömbházlakásban; egy ember súlyosan megsérült, újraélesztésre volt szükség.
A kormány a csütörtöki ülésén rendeletet fogadhat el a földgáz árának ideiglenes korlátozásáról – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.
A Mezőméhes községhez tartozó Mezővelkére vonultak a nagysármási tűzoltók szerda este, ahol egy lakóház tetőzete gyúlt ki.
A Perzsa-öböl térségében zajló háború és a Hormuzi-szoros forgalmának részleges lezárása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Lélekemelő nagyböjti koncertre kerül sor a csíkdelnei Úr-kápolnában, a március 8-án 11 órától kezdődő szentmise után.
Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában.
Lenyűgöző hangszerrel egészült ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Bartók Béla-terem új ékszerét Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere adta át, a zongorát pedig maga az alkotó szólaltatta meg először.
szóljon hozzá!