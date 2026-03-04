Van néhány hónapos üzemanyagkészlet, de... – fájó elismerés a miniszterelnöktől

A Perzsa-öböl térségében zajló háború és a Hormuzi-szoros forgalmának részleges lezárása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

A kormányfő a B1 televíziónak adott interjúban elmondta, a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom mintegy 90 százalékát érinti a blokád, így jelentősen csökkent az Öböl menti államokból a világ más országaiba irányuló olaj- és cseppfolyósítottgáz-export, ami az üzemanyagok drágulását eredményezte. Válság idején ez általános jelenségnek számít – magyarázta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy

ha ez az állapot tartós marad, további áremelkedésekre lehet számítani az energiapiacon.

Bolojan rámutatott arra is, Románia néhány hónapra elegendő készlettel rendelkezik, de

ezekben a napokban valamennyi importőr magasabb áron vásárol, és ez kisebb vagy nagyobb mértékben, de elkerülhetetlenül megmutatkozik majd az üzemanyag árában.

„Minél bonyolultabbá válik a helyzet az Öböl menti térségben, annál nagyobb lesz ez a hatás” – idézi a miniszterelnököt az Agerpres hírügynökség.

A kormányfő szerint az illetékes román hatóságok a fontosabb beszállítókkal folytatott tárgyalásokkal és az üzemanyag-tároló kapacitás növelésével próbálják korlátozni a helyzet hazai piacra gyakorolt hatását.