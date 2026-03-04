Van néhány hónapos üzemanyagkészlet, de... – fájó elismerés a miniszterelnöktől

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
A Perzsa-öböl térségében zajló háború és a Hormuzi-szoros forgalmának részleges lezárása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
A kormányfő a B1 televíziónak adott interjúban elmondta, a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom mintegy 90 százalékát érinti a blokád, így jelentősen csökkent az Öböl menti államokból a világ más országaiba irányuló olaj- és cseppfolyósítottgáz-export, ami az üzemanyagok drágulását eredményezte. Válság idején ez általános jelenségnek számít – magyarázta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy
Bolojan rámutatott arra is, Románia néhány hónapra elegendő készlettel rendelkezik, de
„Minél bonyolultabbá válik a helyzet az Öböl menti térségben, annál nagyobb lesz ez a hatás” – idézi a miniszterelnököt az Agerpres hírügynökség.
A kormányfő szerint az illetékes román hatóságok a fontosabb beszállítókkal folytatott tárgyalásokkal és az üzemanyag-tároló kapacitás növelésével próbálják korlátozni a helyzet hazai piacra gyakorolt hatását.
A Mezőméhes községhez tartozó Mezővelkére vonultak a nagysármási tűzoltók szerda este, ahol egy lakóház tetőzete gyúlt ki.
Lélekemelő nagyböjti koncertre kerül sor a csíkdelnei Úr-kápolnában, a március 8-án 11 órától kezdődő szentmise után.
Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában.
Lenyűgöző hangszerrel egészült ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Bartók Béla-terem új ékszerét Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere adta át, a zongorát pedig maga az alkotó szólaltatta meg először.
Kárp György 80 címmel különleges, zenés-vidám estére várják az érdeklődőket március 5-én, csütörtökön 18 órától a Szovátai Városháza dísztermében
A romániai lakások háromnegyede nincs pénzügyileg védve a természeti katasztrófák ellen, mivel a közel 10 millió lakóingatlan közül mindössze mintegy 2,4 millió rendelkezik kötelező biztosítással – jelentette ki a PAID vezérigazgatója.
Az oktatási minisztérium a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kezdeményezésére új módszertant fogadott el a kisebbségi tankönyvek beszerzésére – számol be az RMDSZ sajtóosztálya.
Hivatali visszaélés miatt négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán a legfelsőbb bíróság Adrian Chesnoiu volt mezőgazdasági minisztert egy elcsalt versenyvizsgákkal kapcsolatos ügyben. Az ítélet nem jogerős.
Romániában 60 százalékkal csökkent a súlyos közúti balesetek száma 2019-hez képest, a halálos áldozatok száma pedig 30 százalékkal mérséklődött – jelentette ki szerdai sajtótájékoztatóján az Országos Rendőr-főkapitányság helyettes vezetője.
Az A8-as autópálya építése Gyergyóditró térségében a 127-es megyei utat is érinti, ezért Hargita Megye Tanácsának le kell mondania az út egy részéről. Elvárják viszont, hogy az autópálya-építés mellett a megyei utat is építsék ki egy új nyomvonalon.
szóljon hozzá!