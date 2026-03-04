A tervek szerint Romániában sehol sem lesz alacsonyabb gépjárműadó, mint Székelyudvarhelyen

Nullára csökkentik a gépjárművekre kiszabott helyi pótadót a korábbi években alkalmazott 40–50 százalékról Székelyudvarhelyen. Viszont fontos, hogy ismét a városban jegyeztesse be járművét az is, aki korábban más településen tette meg ezt.

Fülöp-Székely Botond 2026. március 04., 21:122026. március 04., 21:12

Félig sem telt meg a volt Stúdió mozi nagyterme a lakossági fórumon, amelyet a gépjárműadók megvitatása érdekében szervezett szerda estére a városháza. Szakács-Paál István polgármester az eseményen emlékeztetett, a kormány elfogadta az RMDSZ javaslatára összeállított rendeletet, amely értelmében ingatlanadó-kedvezményt kaphatnak a régi épületek tulajdonosai, valamint a fogyatékkal élők. Ezeket helyi tanácshatározat nélkül lehet alkalmazni. Az önkormányzatok ugyanakkor szabad kezet kaptak a gépjárműadók bizonyos szintű megváltoztatásában – ezért is szervezték a közvitát. A minimumra csökkentik, de kérnek valamit Szakács-Paál István rámutatott, az elmúlt tíz évben 40–50 százalékos pótadót szabtak ki helyileg a gépjárműadók alapjára. Az önkormányzati képviselők abban egyeztek meg, hogy a város történetében példátlan módon ezt nulla százalékra fogják csökkenteni.

„Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

nem lesz olyan település az országban, ahol kisebb gépjárműadók lesznek, legyen szó bármilyen kategóriáról”

– fogalmazott az elöljáró, hangsúlyozva, hogy így szeretnék élhetőbbé tenni Székelyudvarhelyt.

Rögtön megjegyezte azt is, hogy a csökkentés miatt kieső összeg érződni fog a helyi költségvetésen, amelybe így 506 ezer lejjel kevesebb pénz fog befolyni tavalyhoz képest,

és 3 millió lejjel kevesebb, mint amit év elején kiszámoltak az adónöveléseket követően. Éppen ezért arra kér mindenkit, aki korábban más településen jegyeztette be járművét az alacsonyabb adók miatt, hogy azt regisztráltassa ismét Székelyudvarhelyen, hiszen így némileg pótolható lesz az intézkedés miatt keletkező hiány. Úgy számolták ugyanis, hogy

a városban élő tulajdonosok által használt autók 15–20 százaléka máshol van bejegyeztetve.

Kevesebb, de mennyivel? A polgármester arról is beszélt, hogy a mostani csökkentés ellenére, a tavaly megváltozott törvény miatt valamivel több adót fog fizetni az előző évhez képest az, akinek 1600 köbcentiméternél kisebb hengerűrtartalmú járműve van. Természetesen így is kevesebbet, mint amit korábban kiközölt számukra a városháza. Valójában 2200 köbcenti felett már csökkenésről lehet beszélni 2025-höz képest, sőt 4000 köbcenti esetében 30–40 százalékkal kevesebb adót kell befizetni, mint 2022-ben. Hirdetés A hibrid autók esetében is csökkenek az adók a kiközölthöz képest, ám sajnos tulajdonosaik már nem kaphatnak 75 százalékos kedvezményt, mint a korábbi években, ezért így is mélyebben kell a pénztárcájukba nyúlniuk. Jobb utak kellenek A jelenlévők örültek a városvezetés hozzáállásának, ugyanakkor felrótták, hogy az adók befizetése ellenére rossz állapotban vannak az utak.

A polgármester közölte, tisztában vannak a helyzettel, ugyanakkor közölte, jövő héten a Bethlen Gábor és az Orbán Balázs utcákban is folytatónak majd a felújítások. Az elvégzett munka minőségét is szigorúbban ellenőrzik, ennek a következménye az, hogy

a Tamási Áron utcában fel fogják töretni a leterített aszfaltot, mert nincsenek megelégedve a kivitelezéssel.

Szakács-Paál arra is kitért, hogy a „város szégyene” a Nicolae Bălcescu utca állapota, amit elkerülő útként használunk. Mielőbb fel kellene újítani azt, de sajnos még tervek sem készültek egy ilyen beruházásra.

