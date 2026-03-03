Kézzel, vízzel, baltával – fotókon a Rózsa utcai tűzoltás

Tűz ütött ki kedden délután egy székelyudvarhelyi lakóházban. A Rózsa utcába több tűzoltó- és mentőegységet vezényeltek ki, két embert pedig kórházba vittek.

Tűz ütött ki kedden délután egy székelyudvarhelyi lakóházban. A Rózsa utcába több tűzoltó- és mentőegységet vezényeltek ki, két embert pedig kórházba vittek.

Tűz ütött ki Székelyudvarhelyen egy Rózsa utcai lakóházban kedden délután négy óra körül, a lángokat végül délután hat órára sikerült teljesen eloltani. Egy embert kisebb égési sérülés miatt kórházba vittek, illetve egy tűzoltót is, aki rosszul lett. Fotóriportereink a helyszínen dokumentálták a tűzoltók bevetését.