Kézzel, vízzel, baltával – fotókon a Rózsa utcai tűzoltás

Fotó: László Ildikó
Tűz ütött ki Székelyudvarhelyen egy Rózsa utcai lakóházban kedden délután négy óra körül, a lángokat végül délután hat órára sikerült teljesen eloltani. Egy embert kisebb égési sérülés miatt kórházba vittek, illetve egy tűzoltót is, aki rosszul lett. Fotóriportereink a helyszínen dokumentálták a tűzoltók bevetését.
Fotó: László Ildikó
{K1}
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: László Ildikó
