Dubaj a tűzvonalban – helyszíni beszámoló egy ott élő székelytől

Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Rakéták robbanására ébredtek Dubajban: egy székelyföldi származású, ott élő férfi a Rádió GaGának mesélt arról, milyen volt testközelből megtapasztalni a Közel-Keleten kiéleződött konfliktus első óráit, és hogyan reagált a város a támadásokra.

Székelyhon

2026. március 03., 20:072026. március 03., 20:07

Milyen érzés volt robbanások hangjára ébredni egy olyan városban, amelyet sokan a világ egyik legbiztonságosabb helyének tartanak? Egy székelyföldi származású, jelenleg Dubajban élő férfi számolt be a Rádió GaGa műsorában arról, hogyan élték meg családjával a Közel-Keleten kiéleződött konfliktus első napjait. Civilként, a mindennapok szintjén osztotta meg tapasztalatait.

Robbanásokra ébredtek

Szombat hajnalban hatalmas detonációk rázták meg a várost, amelyektől a falak is megremegtek, az ablakok rezonáltak a légnyomástól. Az első pillanatokban senki nem tudta, mi történik:

az égen csíkos felhőalakzatokat láttak, miközben újabb és újabb robbanások hallatszottak

– mesélte a rádióban a Dubajban élő férfi. Mint kiemelte, nem sokkal később a dubaji hatóságok hivatalos közleményben tisztázták, hogy a hangok a légvédelem által hatástalanított rakéták és drónok megsemmisítéséből származnak. A rakéták nagy magasságban robbantak fel, ám a detonáció így is rendkívül erős volt. Az alany szerint ugyanakkor a hatóságok gyors és részletes tájékoztatása sokat segített abban, hogy ne alakuljon ki teljes pánik.

Félelem van, de az élet nem állt le

A férfi hangsúlyozta: a félelem érezhető, különösen az európaiak és a turisták körében, ugyanakkor az élet nem bénult meg. A helyiek – köztük az arab és észak-afrikai közösségek – jóval higgadtabban reagálnak, hiszen számukra nem ismeretlenek a fegyveres konfliktusok.

A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak otthon,

még akkor is, ha a légvédelem sikeresen elhárít egy támadást. A legtöbben ezt be is tartják. Bár az interneten szélsőséges beszámolók terjednek – egyesek szerint Dubajban semmi sem történt, mások szerint teljes káosz uralkodik –, a férfi úgy látja, az igazság a kettő között van. Robbanások voltak, ugyanakkor a rendfenntartás és az alapellátás működik.

Pánikvásárlás és határtorlódások

Az első órákban kisebb pánikvásárlás is kialakult, ám ez gyorsan lecsengett. Az üzletek többsége nyitva maradt, a kiszállítási szolgáltatások rövid fennakadás után újraindultak. A magyar közösség tagjai közül sokan – köztük a férfi és családja is – elővigyázatosságból összepakoltak,

autójuk csomagtartóját megtöltötték a legszükségesebb holmikkal.

A szárazföldi határátkelőknél – Omán és Szaúd-Arábia irányába – torlódások alakultak ki, miután többen megpróbálták elhagyni az országot. Légi úton azonban ideiglenesen nem lehetett távozni. A nyilatkozó szerint jelenleg paradox módon az tűnik a legbiztonságosabbnak, ha az ember Dubajban marad, mivel a légvédelmi rendszer a támadások túlnyomó többségét sikeresen semlegesítette.

Kettős állampolgárként minimális tájékoztatás

Mint mondta, ő és a családja román és magyar állampolgárként is regisztráltak a külügyi szolgálatok biztonsági rendszerébe, ám személyes értesítést még egyik féltől sem kaptak. Tájékoztatás főként közösségi médián keresztül érkezett.

A közösségek – magyarok és székelyek – ugyanakkor folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot, megosztják az információkat és tapasztalatokat.

Ramadán idején tört ki a konfliktus

Különös súlyt ad a helyzetnek, hogy a fegyveres konfliktus a ramadán idején zajlik.

A muszlim szent hónap a türelemről és a lelki elmélyülésről szól,

így a helyiek számára különösen nehéz időszak ez. A férfi szerint az arab országok kommunikációjában továbbra is a nyugalom és a diplomácia hangsúlyos, még akkor is, ha jelentős számú rakéta- és dróntámadást kellett elhárítaniuk az elmúlt napokban.

„Robbanás is van, meg nyugalom is”

Összegzésként úgy fogalmazott: Dubaj egyszerre éli meg a fenyegetettséget és a kontrollt. A város nem tudta elkerülni, hogy a konfliktus érintse, ám reakciójában igyekszik megőrizni stabilitását. „Robbanás is van, meg nyugalom is” – mondta.

