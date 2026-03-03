Dubaj a tűzvonalban – helyszíni beszámoló egy ott élő székelytől

Rakéták robbanására ébredtek Dubajban: egy székelyföldi származású, ott élő férfi a Rádió GaGának mesélt arról, milyen volt testközelből megtapasztalni a Közel-Keleten kiéleződött konfliktus első óráit, és hogyan reagált a város a támadásokra.

Milyen érzés volt robbanások hangjára ébredni egy olyan városban, amelyet sokan a világ egyik legbiztonságosabb helyének tartanak? Egy székelyföldi származású, jelenleg Dubajban élő férfi számolt be a Rádió GaGa műsorában arról, hogyan élték meg családjával a Közel-Keleten kiéleződött konfliktus első napjait. Civilként, a mindennapok szintjén osztotta meg tapasztalatait. Robbanásokra ébredtek Szombat hajnalban hatalmas detonációk rázták meg a várost, amelyektől a falak is megremegtek, az ablakok rezonáltak a légnyomástól. Az első pillanatokban senki nem tudta, mi történik:

– mesélte a rádióban a Dubajban élő férfi. Mint kiemelte, nem sokkal később a dubaji hatóságok hivatalos közleményben tisztázták, hogy a hangok a légvédelem által hatástalanított rakéták és drónok megsemmisítéséből származnak. A rakéták nagy magasságban robbantak fel, ám a detonáció így is rendkívül erős volt. Az alany szerint ugyanakkor a hatóságok gyors és részletes tájékoztatása sokat segített abban, hogy ne alakuljon ki teljes pánik. Félelem van, de az élet nem állt le A férfi hangsúlyozta: a félelem érezhető, különösen az európaiak és a turisták körében, ugyanakkor az élet nem bénult meg. A helyiek – köztük az arab és észak-afrikai közösségek – jóval higgadtabban reagálnak, hiszen számukra nem ismeretlenek a fegyveres konfliktusok.

még akkor is, ha a légvédelem sikeresen elhárít egy támadást. A legtöbben ezt be is tartják. Bár az interneten szélsőséges beszámolók terjednek – egyesek szerint Dubajban semmi sem történt, mások szerint teljes káosz uralkodik –, a férfi úgy látja, az igazság a kettő között van. Robbanások voltak, ugyanakkor a rendfenntartás és az alapellátás működik. Pánikvásárlás és határtorlódások Az első órákban kisebb pánikvásárlás is kialakult, ám ez gyorsan lecsengett. Az üzletek többsége nyitva maradt, a kiszállítási szolgáltatások rövid fennakadás után újraindultak. A magyar közösség tagjai közül sokan – köztük a férfi és családja is – elővigyázatosságból összepakoltak,

A szárazföldi határátkelőknél – Omán és Szaúd-Arábia irányába – torlódások alakultak ki, miután többen megpróbálták elhagyni az országot. Légi úton azonban ideiglenesen nem lehetett távozni. A nyilatkozó szerint jelenleg paradox módon az tűnik a legbiztonságosabbnak, ha az ember Dubajban marad, mivel a légvédelmi rendszer a támadások túlnyomó többségét sikeresen semlegesítette. Kettős állampolgárként minimális tájékoztatás Mint mondta, ő és a családja román és magyar állampolgárként is regisztráltak a külügyi szolgálatok biztonsági rendszerébe, ám személyes értesítést még egyik féltől sem kaptak. Tájékoztatás főként közösségi médián keresztül érkezett. Hirdetés A közösségek – magyarok és székelyek – ugyanakkor folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot, megosztják az információkat és tapasztalatokat. Ramadán idején tört ki a konfliktus Különös súlyt ad a helyzetnek, hogy a fegyveres konfliktus a ramadán idején zajlik.

