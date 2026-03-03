Több mint nyolcszáz medvét lőnének ki idén megelőző jelleggel

Fotó: Beliczay László
A szenátus közigazgatási bizottsága kedden kedvező jelentést fogadott el a barnamedve-kilövési kvótát meghatározó törvénytervezetről.
A jogszabályjavaslat szerint 2026-ban országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében. Emellett külön beavatkozási kvótát is megállapítanak: az emberekre és gazdaságokra közvetlen veszélyt jelentő egyedek közül legfeljebb 110 lőhető ki.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, a tervezet egyik kezdeményezője szerint a legutóbbi, frissen lezárult genetikai felmérés kimutatta, hogy a barnamedve-állomány természetvédelmi szempontból – az uniós előírásoknak megfelelő – kedvező helyzetben van. Hozzátette: a medvék élőhelye folyamatosan növekszik, egyre több olyan térségben jelennek meg a nagyvadak, amelyek korábban nem számítottak természetes élőhelyüknek, ezért
A kezdeményezők – többségében RMDSZ-es parlamenti képviselők és szenátorok – a tervezet indoklásában hangsúlyozzák, hogy a javasolt kvóta
a lakosság életének és vagyonának védelmét szolgálja,
garantálja a faj hosszú távú fennmaradását
és az ember–medve konfliktusok számának csökkentését.
Tánczos Barna szerint
A kormányfőhelyettes emlékeztetett, hogy 2024–2025-ben 400 példányos kilövési kvóta volt érvényben Romániában, a 2026–2027-es időszakra azonban – a genetikai vizsgálatok eredményei alapján – ennek megduplázását, 800 körüli példány kilövését tartja indokoltnak a populáció növekedésének kordában tartásáért.
A törvénytervezetről a szenátus vízügyi, erdészeti, halászati és vadgazdálkodási bizottsága is jelentést készít, ezután a felsőház plénuma elé kerül. A jogszabályjavaslatot döntő házként a képviselőház vitatja meg – írja az Agerpres hírügynökség.
