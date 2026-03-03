Rovatok
Több mint nyolcszáz medvét lőnének ki idén megelőző jelleggel

• Fotó: Beliczay László

Fotó: Beliczay László

A szenátus közigazgatási bizottsága kedden kedvező jelentést fogadott el a barnamedve-kilövési kvótát meghatározó törvénytervezetről.

Székelyhon

2026. március 03., 17:412026. március 03., 17:41

A jogszabályjavaslat szerint 2026-ban országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében. Emellett külön beavatkozási kvótát is megállapítanak: az emberekre és gazdaságokra közvetlen veszélyt jelentő egyedek közül legfeljebb 110 lőhető ki.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, a tervezet egyik kezdeményezője szerint a legutóbbi, frissen lezárult genetikai felmérés kimutatta, hogy a barnamedve-állomány természetvédelmi szempontból – az uniós előírásoknak megfelelő – kedvező helyzetben van. Hozzátette: a medvék élőhelye folyamatosan növekszik, egyre több olyan térségben jelennek meg a nagyvadak, amelyek korábban nem számítottak természetes élőhelyüknek, ezért

szükség van megelőző beavatkozásra.

A kezdeményezők – többségében RMDSZ-es parlamenti képviselők és szenátorok – a tervezet indoklásában hangsúlyozzák, hogy a javasolt kvóta

  • a lakosság életének és vagyonának védelmét szolgálja,

  • garantálja a faj hosszú távú fennmaradását

  • és az ember–medve konfliktusok számának csökkentését.

Tánczos Barna szerint

a javasolt kvóta állományarányosan kisebb a többi európai uniós tagállamban bevezetett keretnél.

A kormányfőhelyettes emlékeztetett, hogy 2024–2025-ben 400 példányos kilövési kvóta volt érvényben Romániában, a 2026–2027-es időszakra azonban – a genetikai vizsgálatok eredményei alapján – ennek megduplázását, 800 körüli példány kilövését tartja indokoltnak a populáció növekedésének kordában tartásáért.

A törvénytervezetről a szenátus vízügyi, erdészeti, halászati és vadgazdálkodási bizottsága is jelentést készít, ezután a felsőház plénuma elé kerül. A jogszabályjavaslatot döntő házként a képviselőház vitatja meg – írja az Agerpres hírügynökség.

Belföld Környezetvédelem medve
