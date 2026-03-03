Több mint nyolcszáz medvét lőnének ki idén megelőző jelleggel

A jogszabályjavaslat szerint 2026-ban országos szinten 859 barnamedve megelőző célú kilövését engedélyezik a populáció szabályozása érdekében. Emellett külön beavatkozási kvótát is megállapítanak: az emberekre és gazdaságokra közvetlen veszélyt jelentő egyedek közül legfeljebb 110 lőhető ki.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, a tervezet egyik kezdeményezője szerint a legutóbbi, frissen lezárult genetikai felmérés kimutatta, hogy a barnamedve-állomány természetvédelmi szempontból – az uniós előírásoknak megfelelő – kedvező helyzetben van. Hozzátette: a medvék élőhelye folyamatosan növekszik, egyre több olyan térségben jelennek meg a nagyvadak, amelyek korábban nem számítottak természetes élőhelyüknek, ezért