Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Megtalálták a Marosvásárhelyről eltűnt kiskorút – frissítve

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Eltűnt egy 13 éves, a Maros megyei gyermekvédelem által családjából kiemelt lány kedden Marosvásárhelyen. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.

Székelyhon

2026. március 03., 18:562026. március 03., 18:56

2026. március 03., 19:172026. március 03., 19:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A marosvásárhelyi rendőrséget kedden riasztották, hogy eltűnt egy 13 éves lány. A kiskorút korábban a Maros megyei gyermekvédelem sürgősségi beavatkozó szolgálata (SIRU) helyezte el, ám onnan elment, és azóta sem tért vissza.

Személyleírása: 1,57 méter magas, 55 kilogramm. Eltűnésekor rózsaszínű, piros csíkos nadrágot, bordó dzsekit és fekete bakancsot viselt.

A hatóságok kérik, hogy aki olyan információval rendelkezik, ami a kiskorú megtalálásához vezethet, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy értesítse a legközelebbi rendőrőrsöt.

Frissítés

A kiskorút Cikmántor településen találták meg a segesvári rendőrök, távolléte alatt nem esett bántódása – közölte kedden este a Maros megyei rendőrség.

Marosszék Marosvásárhely Rendőrség
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 03., kedd

Aubusson-szőnyeg került a falra és újranyitott a Rhédey-kastély

A téli szünet után újranyitott az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély és új kiállítási tárgyat is megcsodálhatnak mindazok, akik betérnek a szépen karbantartott épületbe.

Aubusson-szőnyeg került a falra és újranyitott a Rhédey-kastély
Aubusson-szőnyeg került a falra és újranyitott a Rhédey-kastély
2026. március 03., kedd

Aubusson-szőnyeg került a falra és újranyitott a Rhédey-kastély
Hirdetés
2026. március 02., hétfő

Töltsük meg a tereket, legyen közös élmény az ünneplés! – így készülnek a nemzeti ünnepre Marosvásárhelyen

Több helyszínen, három napon keresztül ünnepelheti a marosvásárhelyi magyarság az 1848–49-es forradalom és szabadságharcot kitörésének 178. évfordulóját, hiszen idén az eddiginél színesebb programokkal készülnek a civil szervezetek.

Töltsük meg a tereket, legyen közös élmény az ünneplés! – így készülnek a nemzeti ünnepre Marosvásárhelyen
Töltsük meg a tereket, legyen közös élmény az ünneplés! – így készülnek a nemzeti ünnepre Marosvásárhelyen
2026. március 02., hétfő

Töltsük meg a tereket, legyen közös élmény az ünneplés! – így készülnek a nemzeti ünnepre Marosvásárhelyen
2026. március 02., hétfő

Marosvásárhelyen ezer lej adóbefizetést téríthetnek vissza a fogyatékkal élőknek

A befizetett helyi adókból legtöbb ezer lejt térít vissza a marosvásárhelyi városháza a fogyatékossággal élőknek a hétfőn megjelent határozattervezet szerint, amit a testületnek el kell fogadnia, majd a prefektusi hivatalnak jóvá kell hagynia.

Marosvásárhelyen ezer lej adóbefizetést téríthetnek vissza a fogyatékkal élőknek
Marosvásárhelyen ezer lej adóbefizetést téríthetnek vissza a fogyatékkal élőknek
2026. március 02., hétfő

Marosvásárhelyen ezer lej adóbefizetést téríthetnek vissza a fogyatékkal élőknek
2026. március 01., vasárnap

Gázpalack robbant fel, egy nő megégett Maros megyében

Gázpalack robban fel a Maros megyei Szénaverősön, egy nő égési sérüléseket szenvedett.

Gázpalack robbant fel, egy nő megégett Maros megyében
Gázpalack robbant fel, egy nő megégett Maros megyében
2026. március 01., vasárnap

Gázpalack robbant fel, egy nő megégett Maros megyében
Hirdetés
2026. február 28., szombat

Kitiltják a nyerőgépeket Marosvásárhelyről?

A város ipari területére száműzné a szerencsjáték-termeket Kovács Mihály Levente, Marosvásárhely alpolgármestere, miután a kormány felhatalmazza a helyi önkormányzatokat a szerencsejáték-szervező cégek engedélykérelmének elbírálására.

Kitiltják a nyerőgépeket Marosvásárhelyről?
Kitiltják a nyerőgépeket Marosvásárhelyről?
2026. február 28., szombat

Kitiltják a nyerőgépeket Marosvásárhelyről?
2026. február 28., szombat

Éjfél után lobbantak fel a lángok egy marosvásárhelyi lakóházban

Szombatra virradóan egy marosvásárhelyi lakóháznál keletkezett tűzhöz riasztották a helyi tűzoltókat.

Éjfél után lobbantak fel a lángok egy marosvásárhelyi lakóházban
Éjfél után lobbantak fel a lángok egy marosvásárhelyi lakóházban
2026. február 28., szombat

Éjfél után lobbantak fel a lángok egy marosvásárhelyi lakóházban
2026. február 27., péntek

A gábor cigányok a holokausztra emlékeztek és emlékeztettek

Nézzétek, értsétek meg és soha ne feledjétek el mottóval mutatták be a roma holokausztra emlékeztető kiállítást pénteken Marosvásárhelyen. A New Yorkban összeállított tárlatanyagot kibővítik helyi adatokkal, fényképekkel, és nyáron is látható lesz.

A gábor cigányok a holokausztra emlékeztek és emlékeztettek
A gábor cigányok a holokausztra emlékeztek és emlékeztettek
2026. február 27., péntek

A gábor cigányok a holokausztra emlékeztek és emlékeztettek
Hirdetés
2026. február 27., péntek

Szerkezeti megerősítésre szorul kilenc marosvásárhelyi tömbház

Egy átfogó állagfelmérés során kiderült, hogy kilenc marosvásárhelyi tömbház szerkezeti megerősítésre szorul. Bár az épületeken látható repedések nincsenek, a szakértői besorolás szerint egy erősebb földrengés komoly károkat okozhatna bennük.

Szerkezeti megerősítésre szorul kilenc marosvásárhelyi tömbház
Szerkezeti megerősítésre szorul kilenc marosvásárhelyi tömbház
2026. február 27., péntek

Szerkezeti megerősítésre szorul kilenc marosvásárhelyi tömbház
2026. február 26., csütörtök

Közkutakat fúrnának a Küküllő mentén, gyűjtést indítottak

Tíz kút megépítésével segítené a Magyar Református Szeretetszolgálat a Küküllő menti településeken élőket, miután az elmúlt évi súlyos árvíz következményei máig megnehezítik a helyiek mindennapjait.

Közkutakat fúrnának a Küküllő mentén, gyűjtést indítottak
Közkutakat fúrnának a Küküllő mentén, gyűjtést indítottak
2026. február 26., csütörtök

Közkutakat fúrnának a Küküllő mentén, gyűjtést indítottak
2026. február 26., csütörtök

Tizenegy utas sérült meg egy Maros megyei balesetben – frissítve

Közúti baleset történt Maros megyében, Mezőpagocsa községben, a helyszínre több mentő- és tűzoltóegységet riasztottak.

Tizenegy utas sérült meg egy Maros megyei balesetben – frissítve
Tizenegy utas sérült meg egy Maros megyei balesetben – frissítve
2026. február 26., csütörtök

Tizenegy utas sérült meg egy Maros megyei balesetben – frissítve
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!