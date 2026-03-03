Megtalálták a Marosvásárhelyről eltűnt kiskorút – frissítve

Eltűnt egy 13 éves, a Maros megyei gyermekvédelem által családjából kiemelt lány kedden Marosvásárhelyen. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.

A marosvásárhelyi rendőrséget kedden riasztották, hogy eltűnt egy 13 éves lány. A kiskorút korábban a Maros megyei gyermekvédelem sürgősségi beavatkozó szolgálata (SIRU) helyezte el, ám onnan elment, és azóta sem tért vissza.

Személyleírása: 1,57 méter magas, 55 kilogramm. Eltűnésekor rózsaszínű, piros csíkos nadrágot, bordó dzsekit és fekete bakancsot viselt.

A hatóságok kérik, hogy aki olyan információval rendelkezik, ami a kiskorú megtalálásához vezethet, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy értesítse a legközelebbi rendőrőrsöt.