Megtalálták a Marosvásárhelyről eltűnt kiskorút – frissítve

Fotó: Orbán Orsolya
Eltűnt egy 13 éves, a Maros megyei gyermekvédelem által családjából kiemelt lány kedden Marosvásárhelyen. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a megtalálásához.
2026. március 03., 18:562026. március 03., 18:56
2026. március 03., 19:172026. március 03., 19:17
A marosvásárhelyi rendőrséget kedden riasztották, hogy eltűnt egy 13 éves lány. A kiskorút korábban a Maros megyei gyermekvédelem sürgősségi beavatkozó szolgálata (SIRU) helyezte el, ám onnan elment, és azóta sem tért vissza.
Személyleírása: 1,57 méter magas, 55 kilogramm. Eltűnésekor rózsaszínű, piros csíkos nadrágot, bordó dzsekit és fekete bakancsot viselt.
A hatóságok kérik, hogy aki olyan információval rendelkezik, ami a kiskorú megtalálásához vezethet, hívja a 112-es segélyhívó számot, vagy értesítse a legközelebbi rendőrőrsöt.
A kiskorút Cikmántor településen találták meg a segesvári rendőrök, távolléte alatt nem esett bántódása – közölte kedden este a Maros megyei rendőrség.
