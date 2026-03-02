Marosvásárhelyen ezer lej adóbefizetést téríthetnek vissza a fogyatékkal élőknek

A fogyatékkal élőknek visszatérítik a befizetett adó egy részét Marosvásárhelyen
Fotó: Pixabay
A befizetett helyi adókból legtöbb ezer lejt térít vissza a marosvásárhelyi városháza a fogyatékossággal élőknek a hétfőn megjelent határozattervezet szerint, amit a testületnek el kell fogadnia, majd a prefektusi hivatalnak jóvá kell hagynia.
Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester pénteken jelentette be, hogy aláírta azt a határozattervezetet, amelynek értelmében a fogyatékkal élő marosvásárhelyieknek visszatérítik az idei, befizetett adójukat ezer lejig.
A marosvásárhelyi városháza honlapján hétfőn jelent meg az adó-visszatérítésről szóló határozattervezet. Ebben az áll, hogy mindazon marosvásárhelyiek, akik I. fokú rokkantsági besorolással rendelkeznek, illetve az ő jogi képviselőjük visszaigényelheti az idénre befizetett helyi adókat legtöbb ezer lejig.
A tervezet szerint az összeget úgy határozták meg, hogy beleférjen egy háromszobás tömbházlakás, a hozzá tartozó terület és egy legtöbb 2000 köbcentis hengerűrtartalmú személygépkocsi adója.
Fontos tudnivaló, hogy
a fent említett összegig. A határozattervezetet el kell fogadja a helyi önkormányzat, jóvá kell hagyja a prefektúra és utána lép életbe.
Az összegeket nem utalják vissza automatikusan, ezeket igényelni kell. A kéréshez csatolni kell:
az érvényes rokkantsági igazolványt vagy a bírósági felhatalmazást, amely alapján kinevezték a sérült jogi képviselőjét,
a személyazonossági igazolványt, amiből kiderül a marosvásárhelyi lakcím,
telekkönyvi kivonatot, amely igazolja, hogy a visszatérítést igénylő személy tulajdonosa vagy társtulajdonos a lakásnak és
a gépkocsi iratát, valamint
a nyugtát, amit a helyi adó kifizetésekor adtak.
Az iratokat a registratura.das@tirgumures.ro címre lehet beküldeni vagy személyesen bevinni a szociális igazgatóság székházába, a Dózsa György utca 9. szám alá. A típuskérvényt le lehet majd tölteni a szociális igazgatóság honlapjáról.
Míg korábban szó volt arról, hogy a sérült személyek vagy jogi képviselőjük adó-visszaigénylését jövedelemhatárhoz kötik, ez a feltétel a városháza honlapján szereplő tervezetben nem szerepel.
