Marosvásárhelyen ezer lej adóbefizetést téríthetnek vissza a fogyatékkal élőknek

A befizetett helyi adókból legtöbb ezer lejt térít vissza a marosvásárhelyi városháza a fogyatékossággal élőknek a hétfőn megjelent határozattervezet szerint, amit a testületnek el kell fogadnia, majd a prefektusi hivatalnak jóvá kell hagynia.

Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester pénteken jelentette be, hogy aláírta azt a határozattervezetet, amelynek értelmében a fogyatékkal élő marosvásárhelyieknek visszatérítik az idei, befizetett adójukat ezer lejig.

Kik az érintettek?

A marosvásárhelyi városháza honlapján hétfőn jelent meg az adó-visszatérítésről szóló határozattervezet. Ebben az áll, hogy mindazon marosvásárhelyiek, akik I. fokú rokkantsági besorolással rendelkeznek, illetve az ő jogi képviselőjük visszaigényelheti az idénre befizetett helyi adókat legtöbb ezer lejig.

A tervezet szerint az összeget úgy határozták meg, hogy beleférjen egy háromszobás tömbházlakás, a hozzá tartozó terület és egy legtöbb 2000 köbcentis hengerűrtartalmú személygépkocsi adója.

Fontos tudnivaló, hogy