Szerkezeti megerősítésre szorul kilenc marosvásárhelyi tömbház

Kilenc tömbházat minősítettek veszélyeztetettnek Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

Kilenc tömbházat minősítettek veszélyeztetettnek Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Egy átfogó állagfelmérés során kiderült, hogy kilenc marosvásárhelyi tömbház szerkezeti megerősítésre szorul. Bár az épületeken látható repedések nincsenek, a szakértői besorolás szerint egy erősebb földrengés komoly károkat okozhatna bennük.

Simon Virág

2026. február 27., 10:302026. február 27., 10:30

A marosvásárhelyi városháza összesen 69 tömbház esetében végeztetett állagfelmérést, ami kötelező lépés a hőszigetelési program elindítása előtt. A vizsgálat célja annak kiszűrése, hogy az épületek elbírják-e a plusz szigetelőréteget, és megfelelnek-e a modern biztonsági előírásoknak.

Szakértői vélemény

A városi tanács februári ülésén több határozattervezet a tömbházak szerkezeti megerősítéséről szólt. A benyújtott indoklás szerint

kilenc tömbház esetében mondták ki a szakértők, hogy egy erős földrengés esetén szerkezeti károsodásokat szenvedhetnek.

Ezek a tömbházak Rs II besorolást kaptak. A határozattervezetek kitértek arra, hogy Marosvásárhelyen az elmúlt száz évben nem volt jelentős földrengés, az épületekben szemmel láthatóan nincs repedés, az alapjuk is stabil, mégis a szakértők földrengésveszélyesnek minősítették és szerkezeti megerősítés javasoltak.

Az érintett tömbházak: 1989. December 22 utca 18-as szám alatti A-B lépcsőház, az 1848 út 51-53. szám, a Nicolae Bălcescu utca 58. szám A-B-C lépcsőházak, a Constantin Romanu-Vivu utca 5-ös és 11-es szám, a Resica utca 8-as szám A-B tömbházak és a Dózsa György utca 177A. szám alatti tömbház.

A szakértői besorolás azt is jelenti, hogy ezeket a tömbházakat egyelőre nem lehet hőszigetelni.

A szakértők azt javasolták, hogy az érintett épületek lépcsőházát belülről erősítsék meg, kívülről pedig 6 centiméteres hegesztett hálóval borítsák be és azt vasbetonnal szórják meg. Ezáltal az egész épület szerkezete tartósabb lesz. A munkálatok költségeit a fejlesztési minisztérium földrengésveszélyes épületeket megerősítő programjából fogják biztosítani. Ehhez azonban a tanácsosok el kell fogadják a szakértői véleményeket és a munkálatok előkészítéséhez szükséges pénzösszegeket.

A február végi tanácsülésen az urbanisztikai bizottság tagjai a terveztek elhalasztását kérték.

Úgy értékelték, hogy további műszaki adatokra van szükség, hogy megtörténhessen a besorolás és elkezdődhessen a tömbházak megerősítése.

A fejlesztési minisztérium tavaly tette közzé azt az országos térképet, amelyen megjelölte azokat az országrészeket, ahol nagyobb az esélye a földrengéseknek. Ezen a térképen a piros határvonal mentén fekszik Marosvásárhely, így még a földrengésveszélyes területek közé került, de nincs az „epicentrumban.”

Marosszék Marosvásárhely
