Szerkezeti megerősítésre szorul kilenc marosvásárhelyi tömbház

Kilenc tömbházat minősítettek veszélyeztetettnek Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Egy átfogó állagfelmérés során kiderült, hogy kilenc marosvásárhelyi tömbház szerkezeti megerősítésre szorul. Bár az épületeken látható repedések nincsenek, a szakértői besorolás szerint egy erősebb földrengés komoly károkat okozhatna bennük.
A marosvásárhelyi városháza összesen 69 tömbház esetében végeztetett állagfelmérést, ami kötelező lépés a hőszigetelési program elindítása előtt. A vizsgálat célja annak kiszűrése, hogy az épületek elbírják-e a plusz szigetelőréteget, és megfelelnek-e a modern biztonsági előírásoknak.
A városi tanács februári ülésén több határozattervezet a tömbházak szerkezeti megerősítéséről szólt. A benyújtott indoklás szerint
Ezek a tömbházak Rs II besorolást kaptak. A határozattervezetek kitértek arra, hogy Marosvásárhelyen az elmúlt száz évben nem volt jelentős földrengés, az épületekben szemmel láthatóan nincs repedés, az alapjuk is stabil, mégis a szakértők földrengésveszélyesnek minősítették és szerkezeti megerősítés javasoltak.
Az érintett tömbházak: 1989. December 22 utca 18-as szám alatti A-B lépcsőház, az 1848 út 51-53. szám, a Nicolae Bălcescu utca 58. szám A-B-C lépcsőházak, a Constantin Romanu-Vivu utca 5-ös és 11-es szám, a Resica utca 8-as szám A-B tömbházak és a Dózsa György utca 177A. szám alatti tömbház.
A szakértők azt javasolták, hogy az érintett épületek lépcsőházát belülről erősítsék meg, kívülről pedig 6 centiméteres hegesztett hálóval borítsák be és azt vasbetonnal szórják meg. Ezáltal az egész épület szerkezete tartósabb lesz. A munkálatok költségeit a fejlesztési minisztérium földrengésveszélyes épületeket megerősítő programjából fogják biztosítani. Ehhez azonban a tanácsosok el kell fogadják a szakértői véleményeket és a munkálatok előkészítéséhez szükséges pénzösszegeket.
Úgy értékelték, hogy további műszaki adatokra van szükség, hogy megtörténhessen a besorolás és elkezdődhessen a tömbházak megerősítése.
A fejlesztési minisztérium tavaly tette közzé azt az országos térképet, amelyen megjelölte azokat az országrészeket, ahol nagyobb az esélye a földrengéseknek. Ezen a térképen a piros határvonal mentén fekszik Marosvásárhely, így még a földrengésveszélyes területek közé került, de nincs az „epicentrumban.”
