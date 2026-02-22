Mély sebeket ejtett a medve egy pásztoron

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Medvetámadás áldozata lett egy 45 éves pásztor a Maros megyei Nyomát falu közelében. A férfi fején és vállán mély sebeket ejtett a vadállat.
Ugyan a medvetámadás február 16-án történt, az áldozaton ejtett mély sebekről vasárnap tettek közzé felvételeket a Facebook-közösségi oldalon. Az esetről a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tett közzé információkat hivatalos oldalán.
Mint írták, február 16-án, fél 12 körül riasztották a nyárádszeredai rendőrséget, hogy
A helyszínre kivonult egy mentőegység akik szakszerű ellátásban részesítették a sérült férfit, ugyanakkor a rendőrök is, a mentősökkel tartottak a szükséges vizsgálatok lefolytatására.
Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt eljárás indult. Az eseményről ugyanakkor értesítették a Maros Megyei Csendőrfelügyelőség, a helyi önkormányzat, valamint az illetékes vadásztársaság képviselőit is, a hatáskörüknek megfelelő intézkedések megtétele érdekében.
A marosvásárhelyi sürgősségi klinikai kórház lesz az egyik új központ, amivel bővül a hirtelen szívhalál megelőzésére irányuló országos program – jelentette be szombaton az egészségügyi miniszter.
Már másodjára kell javítani a tavaly nyáron átadott parkolót a marosvásárhelyi nagykórház környékén. A hely népszerű az autósok körében, de jelenleg termetes kátyúk fogadják a sofőröket. Az odavezető út pedig sártengerhez hasonlít.
Bántalmazás és családon belüli erőszak gyanújával vettek őrizetbe egy férfit és egy nőt Mezőméhesen – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
Jóváhagyták a marosvásárhelyi repülőtér kereskedelmi felületeinek bérleti díjait, egyben rögzítve azt is, hogy mely szolgáltatók számára kívánják ezeket bérbe adni.
Tűz ütött ki egy tömbház negyedik emeletén, egy lakás erkélyén Szászrégenben, a Pomilor utcában csütörtök délután.
Újabb drágulás érheti el a marosvásárhelyi autósokat, amennyiben a helyi tanács rábólint a legfrissebb határozattervezetre. A 9,7 százalékos inflációval kiigazított árak mellett nemcsak az óradíjak, hanem a bliccelésért járó pótdíjak is emelkedhetnek.
Új motorkerékpárral gazdagodott a Maros megyei tűzoltóság, amely jelentősen hozzájárul a reagálási gyorsaság növeléséhez.
Válaszút előtt áll a dicsőszentmártoni kórház pszichiátriai osztálya: egy tavalyi botrányos ellenőrzés után a hatóságok a zsúfoltság megszüntetését követelik. Az ágyszám drasztikus csökkentése azonban humanitárius katasztrófával fenyeget.
A milánó-cortinai téli olimpián részt vevő Molnár Anna gyorskorcsolyázó édesanyja szovátai, ezért a fürdőváros polgármesteri hivatalban közös szurkolást szerveznek pénteken, így bátorítva a sportolót.
Szervek és szövetek eltávolítását végezték el vasárnap éjszaka a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban: egy 52 éves, agyhalott férfi máját, veséit és szaruhártyáit ültethetik át rászoruló betegeknek.
