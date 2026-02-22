Mély sebeket ejtett a medve egy pásztoron

Medvetámadás áldozata lett egy 45 éves pásztor a Maros megyei Nyomát falu közelében. A férfi fején és vállán mély sebeket ejtett a vadállat.

Ugyan a medvetámadás február 16-án történt, az áldozaton ejtett mély sebekről vasárnap tettek közzé felvételeket a Facebook-közösségi oldalon. Az esetről a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tett közzé információkat hivatalos oldalán.

Hirdetés

Mint írták, február 16-án, fél 12 körül riasztották a nyárádszeredai rendőrséget, hogy