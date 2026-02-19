A marosvásárhelyi repülőtér termináljának kereskedelmi helyei is megtelhetnek élettel

A Maros Megyei Tanács jóváhagyta a repülőtér új kereskedelmi felületeinek bérleti díjait. Az új utasterminál bővülésével és a járatszámok márciusi növekedéséve a reptér vezetősége változatos szolgáltatásokkal kívánja várni az utasokat.

A Maros megyei tanácsosok csütörtöki soros februári ülésén mindössze negyed óra alatt megszavazták a napirenden levő határozat-tervezeteket.

Az összehívóban nyolc rendes és három sürgősségi napirendi pont volt, ebből egyet – ami két orvosi rendelő épületének átadásra vonatkozott – levettek a napirendről. Péter Ferenc megyei tanácselnök azzal az indokkal halasztotta el ennek a megszavazását, hogy nézeteltérések voltak és kérdések merültek fel. A tervezetről korábban a Székelyhon is beszámolt.

korábban írtuk Lemond a Maros megyei tanács két rendelőépületről, amelyek az orvosi egyetemhez kerülnek Lemond a marosvásárhelyi sportorvosi és sürgősségi fogászati rendelőkről Maros Megye Tanácsa, átadva azokat az államnak, amely a maga során rábízza ezeket a orvosi egyetemre. A megyei tanácsosok csütörtökön szavaznak erről.

Kiket várnak a marosvásárhelyi reptérre?

Három sürgősségi napirendi pont volt, ezek közül egyik a reptéren szabadon lévő helyek bérlésére vonatkozott. Mint ismert, a marosvásárhelyi légi kikötőt az elmúlt években jelentősen fejlesztették, egy új utasterminál is épült. Míg jelenleg csak egy budapesti járat működik, márciustól tíz úti cél felé közlekedhetnek az utasok.

korábban írtuk Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.

A reptér szeretne minél több szolgáltatást biztosítani az utazóknak, ezért bérbe adja a szabad helyeket.