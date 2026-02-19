Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A marosvásárhelyi repülőtér termináljának kereskedelmi helyei is megtelhetnek élettel

Hamarosan több utas lesz, így a szolgáltatások számát is növelni akarják • Fotó: Haáz Vince

Hamarosan több utas lesz, így a szolgáltatások számát is növelni akarják

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros Megyei Tanács jóváhagyta a repülőtér új kereskedelmi felületeinek bérleti díjait. Az új utasterminál bővülésével és a járatszámok márciusi növekedéséve a reptér vezetősége változatos szolgáltatásokkal kívánja várni az utasokat.

Simon Virág

2026. február 19., 20:312026. február 19., 20:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros megyei tanácsosok csütörtöki soros februári ülésén mindössze negyed óra alatt megszavazták a napirenden levő határozat-tervezeteket.

Az összehívóban nyolc rendes és három sürgősségi napirendi pont volt, ebből egyet – ami két orvosi rendelő épületének átadásra vonatkozott – levettek a napirendről. Péter Ferenc megyei tanácselnök azzal az indokkal halasztotta el ennek a megszavazását, hogy nézeteltérések voltak és kérdések merültek fel. A tervezetről korábban a Székelyhon is beszámolt.

korábban írtuk

Lemond a Maros megyei tanács két rendelőépületről, amelyek az orvosi egyetemhez kerülnek
Lemond a Maros megyei tanács két rendelőépületről, amelyek az orvosi egyetemhez kerülnek

Lemond a marosvásárhelyi sportorvosi és sürgősségi fogászati rendelőkről Maros Megye Tanácsa, átadva azokat az államnak, amely a maga során rábízza ezeket a orvosi egyetemre. A megyei tanácsosok csütörtökön szavaznak erről.

Kiket várnak a marosvásárhelyi reptérre?

Három sürgősségi napirendi pont volt, ezek közül egyik a reptéren szabadon lévő helyek bérlésére vonatkozott. Mint ismert, a marosvásárhelyi légi kikötőt az elmúlt években jelentősen fejlesztették, egy új utasterminál is épült. Míg jelenleg csak egy budapesti járat működik, márciustól tíz úti cél felé közlekedhetnek az utasok.

korábban írtuk

Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett
Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett

Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.

A reptér szeretne minél több szolgáltatást biztosítani az utazóknak, ezért bérbe adja a szabad helyeket.

Több helyszínen lehet büféket nyitni, étel-ital automatákat, valamint bankautomatákat elhelyezni.

Helyet biztosítanak ugyanakkor az autóbérléssel foglalkozó cégeknek, de valutaváltó irodának és duty free (vámmentes) üzletnek is.

Hamarosan több utas lesz, így a szolgáltatások számát is növelni akarják • Fotó: Haáz Vince Galéria

Hamarosan több utas lesz, így a szolgáltatások számát is növelni akarják

Fotó: Haáz Vince

Lehet masszázsfotelt elhelyezni a szabad tereken és fotókabint is fel lehet állítani.

Tervezett havi bérleti díjak

A legnagyobb árat a bankoknak kell fizetniük bérleti díj formájában, ha automatát szeretnének elhelyezni a marosvásárhelyi reptéren: ez számukra havi száz euróba kerül négyzetmétereként. Ennek feléért bérelhetik a helyet azok, akik közélelmezési egységet nyitnának vagy vámmentes boltot működtetnének. De lehet kávézót vagy bárt nyitni nagyobb felületen, kisebb bérleti díjért is, akár 15-20 euróért négyzetméterenkénti áron, havonta.

Hirdetés

A legjobban azok járnak bérleti díj szempontjából, akik fényképautomatát vagy pénzváltót akarnak a légi kikötőben működtetni, ők már 10 eurós négyzetméterenkénti áron is megtehetik azt.

Az új utasterminálban sok szabad felület van • Fotó: Haáz Vince Galéria

Az új utasterminálban sok szabad felület van

Fotó: Haáz Vince

Érdekesség, hogy tíz helyszínen biztosítanak felületet az autóbérléssel foglalkozó irodáknak, itt az árak változnak, de nem csökkennek 37 euró alá négyzetméterenként, havonta.

A feltüntetett árak nőhetnek, ha több jelentkező van egy-egy helyre.

A marosvásárhelyi reptér az elkövetkező időben szervez versenytárgyalást, ahol bérbe adja a szabadon levő helyeket, a tudnivalókat közzéteszik majd a légi kikötő honlapján.

Marosszék Marosvásárhely Repülőtér
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 19., csütörtök

Tűz ütött ki egy negyedik emeleti erkélyen

Tűz ütött ki egy tömbház negyedik emeletén, egy lakás erkélyén Szászrégenben, a Pomilor utcában csütörtök délután.

Tűz ütött ki egy negyedik emeleti erkélyen
Tűz ütött ki egy negyedik emeleti erkélyen
2026. február 19., csütörtök

Tűz ütött ki egy negyedik emeleti erkélyen
Hirdetés
2026. február 19., csütörtök

Drágulhat a parkolás Marosvásárhelyen: inflációkövető tarifák és módosuló büntetések

Újabb drágulás érheti el a marosvásárhelyi autósokat, amennyiben a helyi tanács rábólint a legfrissebb határozattervezetre. A 9,7 százalékos inflációval kiigazított árak mellett nemcsak az óradíjak, hanem a bliccelésért járó pótdíjak is emelkedhetnek.

Drágulhat a parkolás Marosvásárhelyen: inflációkövető tarifák és módosuló büntetések
Drágulhat a parkolás Marosvásárhelyen: inflációkövető tarifák és módosuló büntetések
2026. február 19., csütörtök

Drágulhat a parkolás Marosvásárhelyen: inflációkövető tarifák és módosuló büntetések
2026. február 18., szerda

Új beavatkozó motorral bővült a Maros megyei tűzoltóság eszközparkja

Új motorkerékpárral gazdagodott a Maros megyei tűzoltóság, amely jelentősen hozzájárul a reagálási gyorsaság növeléséhez.

Új beavatkozó motorral bővült a Maros megyei tűzoltóság eszközparkja
Új beavatkozó motorral bővült a Maros megyei tűzoltóság eszközparkja
2026. február 18., szerda

Új beavatkozó motorral bővült a Maros megyei tűzoltóság eszközparkja
2026. február 17., kedd

Humanitárius katasztrófával fenyeget az ágyszám drasztikus csökkentése

Válaszút előtt áll a dicsőszentmártoni kórház pszichiátriai osztálya: egy tavalyi botrányos ellenőrzés után a hatóságok a zsúfoltság megszüntetését követelik. Az ágyszám drasztikus csökkentése azonban humanitárius katasztrófával fenyeget.

Humanitárius katasztrófával fenyeget az ágyszám drasztikus csökkentése
Humanitárius katasztrófával fenyeget az ágyszám drasztikus csökkentése
2026. február 17., kedd

Humanitárius katasztrófával fenyeget az ágyszám drasztikus csökkentése
Hirdetés
2026. február 16., hétfő

Szovátán is szurkolnak Molnár Annának

A milánó-cortinai téli olimpián részt vevő Molnár Anna gyorskorcsolyázó édesanyja szovátai, ezért a fürdőváros polgármesteri hivatalban közös szurkolást szerveznek pénteken, így bátorítva a sportolót.

Szovátán is szurkolnak Molnár Annának
Szovátán is szurkolnak Molnár Annának
2026. február 16., hétfő

Szovátán is szurkolnak Molnár Annának
2026. február 16., hétfő

Egy donor életmentő szervei adhatnak új esélyt több betegnek

Szervek és szövetek eltávolítását végezték el vasárnap éjszaka a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban: egy 52 éves, agyhalott férfi máját, veséit és szaruhártyáit ültethetik át rászoruló betegeknek.

Egy donor életmentő szervei adhatnak új esélyt több betegnek
Egy donor életmentő szervei adhatnak új esélyt több betegnek
2026. február 16., hétfő

Egy donor életmentő szervei adhatnak új esélyt több betegnek
2026. február 16., hétfő

Felújítás közben derült ki: omlásveszélyes az egykori felekezeti iskola tűzfala

Teljesen elkorhadt gerendát, málló vakolatot találtak Dicsőszentmártonban, amikor megvizsgálták az egykori felekezeti iskola tűzfalát. Az épületben belső felújítás zajlik, de még nem tudják, mi lesz az omlásveszélyes résszel.

Felújítás közben derült ki: omlásveszélyes az egykori felekezeti iskola tűzfala
Felújítás közben derült ki: omlásveszélyes az egykori felekezeti iskola tűzfala
2026. február 16., hétfő

Felújítás közben derült ki: omlásveszélyes az egykori felekezeti iskola tűzfala
Hirdetés
2026. február 15., vasárnap

Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja

Szászrégenben fogták el azt a fiatalembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy a Kolozs megyei Magyarlónán különös kegyetlenséggel megölt egy férfit, majd pénzt és ékszert lopva elmenekült az áldozat házából.

Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
2026. február 15., vasárnap

Szászrégenig menekült a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság gyanúsítottja
2026. február 15., vasárnap

Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció

Katonai helikopterrel szállították Bukarestből Marosvásárhelyre a szívet, ami ötórás műtét során került be az 51 éves páciens mellkasába. Idén ez már a harmadik szívtranszplantáció Marosvásárhelyen.

Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
2026. február 15., vasárnap

Helikopterrel szállították a szerveket, ötórás volt a transzplantáció
2026. február 15., vasárnap

Szinte semmi nem maradt az autó orrából

Súlyosan megsérült egy férfi miután felborult az autójával szombat este Sáromberkén. A sérültet egy SMURD-egység látta el a helyszínen és vitte kórházba.

Szinte semmi nem maradt az autó orrából
Szinte semmi nem maradt az autó orrából
2026. február 15., vasárnap

Szinte semmi nem maradt az autó orrából
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!