A marosvásárhelyi repülőtér termináljának kereskedelmi helyei is megtelhetnek élettel

A Maros Megyei Tanács jóváhagyta a repülőtér új kereskedelmi felületeinek bérleti díjait. Az új utasterminál bővülésével és a járatszámok márciusi növekedéséve a reptér vezetősége változatos szolgáltatásokkal kívánja várni az utasokat.
A Maros megyei tanácsosok csütörtöki soros februári ülésén mindössze negyed óra alatt megszavazták a napirenden levő határozat-tervezeteket.
Az összehívóban nyolc rendes és három sürgősségi napirendi pont volt, ebből egyet – ami két orvosi rendelő épületének átadásra vonatkozott – levettek a napirendről. Péter Ferenc megyei tanácselnök azzal az indokkal halasztotta el ennek a megszavazását, hogy nézeteltérések voltak és kérdések merültek fel. A tervezetről korábban a Székelyhon is beszámolt.
Lemond a marosvásárhelyi sportorvosi és sürgősségi fogászati rendelőkről Maros Megye Tanácsa, átadva azokat az államnak, amely a maga során rábízza ezeket a orvosi egyetemre. A megyei tanácsosok csütörtökön szavaznak erről.
Három sürgősségi napirendi pont volt, ezek közül egyik a reptéren szabadon lévő helyek bérlésére vonatkozott. Mint ismert, a marosvásárhelyi légi kikötőt az elmúlt években jelentősen fejlesztették, egy új utasterminál is épült. Míg jelenleg csak egy budapesti járat működik, márciustól tíz úti cél felé közlekedhetnek az utasok.
Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.
A reptér szeretne minél több szolgáltatást biztosítani az utazóknak, ezért bérbe adja a szabad helyeket.
Helyet biztosítanak ugyanakkor az autóbérléssel foglalkozó cégeknek, de valutaváltó irodának és duty free (vámmentes) üzletnek is.
Lehet masszázsfotelt elhelyezni a szabad tereken és fotókabint is fel lehet állítani.
A legnagyobb árat a bankoknak kell fizetniük bérleti díj formájában, ha automatát szeretnének elhelyezni a marosvásárhelyi reptéren: ez számukra havi száz euróba kerül négyzetmétereként. Ennek feléért bérelhetik a helyet azok, akik közélelmezési egységet nyitnának vagy vámmentes boltot működtetnének. De lehet kávézót vagy bárt nyitni nagyobb felületen, kisebb bérleti díjért is, akár 15-20 euróért négyzetméterenkénti áron, havonta.
A legjobban azok járnak bérleti díj szempontjából, akik fényképautomatát vagy pénzváltót akarnak a légi kikötőben működtetni, ők már 10 eurós négyzetméterenkénti áron is megtehetik azt.
Az új utasterminálban sok szabad felület van
Fotó: Haáz Vince
Érdekesség, hogy tíz helyszínen biztosítanak felületet az autóbérléssel foglalkozó irodáknak, itt az árak változnak, de nem csökkennek 37 euró alá négyzetméterenként, havonta.
A marosvásárhelyi reptér az elkövetkező időben szervez versenytárgyalást, ahol bérbe adja a szabadon levő helyeket, a tudnivalókat közzéteszik majd a légi kikötő honlapján.
