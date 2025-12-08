Rovatok
Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett

Radó András: bázisgépet hozunk Marosvásárhelyre • Fotó: Haáz Vince

Radó András: bázisgépet hozunk Marosvásárhelyre

Fotó: Haáz Vince

Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.

Simon Virág

2025. december 08., 18:412025. december 08., 18:41

2025. december 09., 13:332025. december 09., 13:33

Nagy volt a nyüzsgés-forgás hétfő délután a marosvásárhelyi repülőtéren, ahol nagy bejelentésre készültek. Az általában üres parkoló most tele volt autókkal, Maros megye és a város hivatalosságai ünneplőben öltözve fogadták a sajtó munkatársait, valamint az utazási irodák képviselőit.

Jelentős bővítés

Nagyszerű hírt közölt a Wizz Air kommunikációs igazgatója, Radó András hétfőn délután Marosvásárhelyen: csaknem húsz évvel azután, hogy elsőként Marosvásárhelyről indították a járatokat, újra bázisgépet hoznak a Transilvania légikikötőbe, és nyolc országba lehet majd repülni velük.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A kommunikációs igazgató angolul jelentette be a hírt, miszerint március végétől

a jelenlegi budapesti célállomás mellett Dortmundba, Memmingenbe, Londonban (Luton), Bázelbe, Párizsba (Beauvais), Bergamóba, Milanóba, Rómába, Larnacába (Ciprus) és Brüsszelbe (Charleroi) lehet repülni.

A bejelentés szerint ezekre a célállomásokra akár 14,99 euróért (mintegy 79 lejért) is jegyet lehet váltani.

Fenntarthatónak kell lennie

Újságírói kérdésre válaszolva a kommunikációs igazgató elmondta, alapos számítások alapján tértek vissza Marosvásárhelyre, és azt remélik, hogy nemcsak a helyiek, illetve a környékbeliek fognak utazni, hanem külföldi turisták is felkeresik Maros megyét, Székelyföldet.

Ezek az új járatok márciustól • Fotó: Haáz Vince Galéria

Ezek az új járatok márciustól

Fotó: Haáz Vince

Évente harmincnál több új gépet tudnak megvásárolni, így mindenhol fognak terjeszkedni, de Marosvásárhelyre részben azért hoztak egy gépet, mert azt látták, hogy a Maros megyei önkormányzat figyelmet fordít a turizmusra, be akarja vonzani a megyébe a külföldieket is.

Hirdetés

Ahhoz azonban, hogy meg tudják tartani a most bejelentett járatokat, utasokra, foglalásokra van szükség.

Általában kilencven százalékos telítettséggel repülnek, és ezt szeretnék itt is elérni, tartani.

Radó András arról is beszélt, hogy egymillió utas hétszázötven új munkahelyet teremt, így a térségnek is fontosak ezek a járatok. Ugyanakkor bejelentette, hogy az elkövetkező időszakban pilótákat és légi kísérőket fognak alkalmazni, így akik érdekeltek, azok figyeljék az álláshirdetéseiket.

Utazzunk, utazzunk!

Peti András reptérigazgató arról beszélt, hogy tíz éve várta a kollégaival együtt ezt a bejelentést, és arra biztatta a Maros megyeieket, székelyföldieket, de a Beszterce és Fehér megyében élőket is, hogy nézzék meg a lehetőségeket és használják ki azokat. Elmondta, hogy az elmúlt években lezajlott fejlesztések nyomán ma már egyszerre öt repülőgép fogadására alkalmas a leszállópálya, parkoló és az utasterminálok is.

Örömteli bejelentésre érkeztek a hivatalosságok • Fotó: Haáz Vince Galéria

Örömteli bejelentésre érkeztek a hivatalosságok

Fotó: Haáz Vince

Ami a Marosvásárhely száz kilométeres körzetében lévő repülőtereket illeti, Peti András elmondta, hogy ez az utasok számára előny, hiszen tudnak választani, előnyös árakon tudnak sokfelé utazni.

Beszélt arról is, hogy Marosvásárhelynek előnye, hogy a légikikötő 15 kilométerre van a város főterétől, nincs zajszennyezés, éjjel-nappal tudnak működni a járatok. De előny a sajátos földrajzi elhelyezkedés is,

háromszáz méterre vannak egy jövőbeli autópálya-csomóponttól,

ki tudják szolgálni Tordát, Aranyosgyérest, akár Gyulafehérvárt, de Nyárádszeredát, Szovátát, Székelyudvarhelyt és Csíkszeredát is.

Peti András: tíz éve vártunk erre • Fotó: Haáz Vince Galéria

Peti András: tíz éve vártunk erre

Fotó: Haáz Vince

A repülőteret fenntartó Maros megyei önkormányzat elnöke, Péter Ferenc a Székelyhon kérdésére elmondta, hogy a hétfőn bejelentett járatok mellett más célállomásokat is szeretnének, ezért jövőre újra meghirdetik azt a programot, amellyel három évig jelentős anyagi támogatást adnak azoknak a cégeknek, amelyek Marosvásárhelyről menetrendszerinti repülőjáratokat indítanak és népszerűsítik a megye turizmusát.

A hivatalos program után lehetőségünk volt megnézni az új utasterminált és megtudtuk, hogy Marosvásárhelyről, valamint Székelyudvarhelyről is rendszeres buszjárat van a reptérre.

A bázisgép a repülős szlengben azt jelenti, hogy az adott repülőgép egy légitársaság bázisán állomásozik, ott éjszakázik, vagyis ott van „otthon”. Onnan kezdi és fejezi be a napi járatait. A személyzet (pilóták és légiutaskísérők) beosztása is ehhez a géphez igazodhat.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés Turizmus
