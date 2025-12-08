Gyanús árkülönbségek az elektromos iskolabuszoknál: vizsgálat indul európai alapok felhasználásáról

Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter feljelentést tesz az Európai Ügyészségen az elektromos iskolabuszok közbeszerzésével kapcsolatban, miután felmerült az európai alapok szabálytalan felhasználásának gyanúja.

Székelyhon 2025. december 08., 13:532025. december 08., 13:53

A politikus hétfőn a Facebook-oldalán közölte, hogy a minisztériumi ellenőrző testület vizsgálatainak eredményeit elküldi a csalás elleni hivatalnak és a Versenytanácsnak is. A miniszter szerint a feltárt szabálytalanságok megkérdőjelezik az európai források rendeltetésszerű felhasználását. Pîslaru kifejtette: az elektromos iskolabuszok beszerzésére kiírt pályázat célja az volt, hogy

a helyi közösségeket támogassa, és biztosítsa a vidéki tanulók biztonságos, korszerű és környezetbarát utaztatását.

Ám mivel a közbeszerzés nem központosítottan zajlott, a megyei önkormányzatok kirívóan eltérő áron vásárolták meg ezeket a járműveket.



A miniszter közlése szerint

40 megyében összesen 74 külön közbeszerzési eljárást folytattak le kisbuszok megvásárlására.

A minisztérium ellenőrző testülete kiderítette: ugyanazt a típusú, 16+1 férőhelyes, elektromos mikrobuszt a különböző megyékben jelentősen eltérő áron szerezték be,

a legalacsonyabb ár 99 ezer euró, a legmagasabb 263 ezer euró volt darabonként,