Gyanús árkülönbségek az elektromos iskolabuszoknál: vizsgálat indul európai alapok felhasználásáról

Dragoș Pîslaru európai projektekért és beruházásokért felelős miniszter feljelentést tesz az Európai Ügyészségen az elektromos iskolabuszok közbeszerzésével kapcsolatban, miután felmerült az európai alapok szabálytalan felhasználásának gyanúja.
A politikus hétfőn a Facebook-oldalán közölte, hogy a minisztériumi ellenőrző testület vizsgálatainak eredményeit elküldi a csalás elleni hivatalnak és a Versenytanácsnak is. A miniszter szerint a feltárt szabálytalanságok megkérdőjelezik az európai források rendeltetésszerű felhasználását.
Pîslaru kifejtette: az elektromos iskolabuszok beszerzésére kiírt pályázat célja az volt, hogy
Ám mivel a közbeszerzés nem központosítottan zajlott, a megyei önkormányzatok kirívóan eltérő áron vásárolták meg ezeket a járműveket.
A miniszter közlése szerint
A minisztérium ellenőrző testülete kiderítette: ugyanazt a típusú, 16+1 férőhelyes, elektromos mikrobuszt a különböző megyékben jelentősen eltérő áron szerezték be,
bár műszakilag semmi nem indokolta az árkülönbséget.
Pîslaru közzétettek szerint így felmerül a vállalatok közötti összejátszás (kartellárazás) és az európai pénzek és az állami források szabálytalan felhasználásának a gyanúja. Több esetben
Kifejtette azt is, hogy az Európai Ügyészség, a csalás elleni hivatal és a Versenytanács feladata ellenőrizni, hogy az árkülönbségek és a pályázati útmutatóban szereplő információk értelmezésének módja egyszerű adminisztratív hiba volt, vagy pedig az európai források szabálytalan felhasználásának gyakorlatáról árulkodnak.
A minisztérium ennél többet ebben az ügyben nem tehet, de oda fog figyelni arra az érintett tárcákkal közösen, hogy a következő európai pályázati kiírások piackutatásokra támaszkodó reális referenciaárakat tartalmazzanak, valamint hatékonyabb koordinációt írjanak elő az érintett intézmények között – idézi az Agerpres Pîslaru közleményét.
Az országos szinten lezajlott elektromos iskolabuszok beszerzése jelentős vitákat eredményezett az árkülönbségek miatt, sokan túlárazást bizonygatnak. A székelyföldi megyék is részesültek a programból, megnéztük, hol mennyit fizettek a járművekért.
