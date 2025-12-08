Véradással egybekötött jótékonysági akciót szerveztek a Háromszéki Ágyúsok

A Háromszéki Ágyúsok jégkorongcsapata hétfőn felkereste a sepsiszentgyörgyi vérközpontot, ahol a csapat tagjai közösen adtak vért a sportolói közösség példamutató kezdeményezéseként.

Székelyhon 2025. december 08., 15:272025. december 08., 15:27

Meghívásuknak eleget téve Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is csatlakozott az akcióhoz. A csapat által szervezett

jótékonyságból befolyt összeg a Gyulafehérvári Caritas sepsiszentgyörgyi szervezetéhez került,

amely karácsony közeledtével rászoruló gyermekek és idősek ünnepét igyekszik szebbé tenni. A klub erről szóló bejegyzésében hangsúlyozta: a társadalmi felelősségvállalás meghatározó szerepet játszik mindennapjaikban, ezért

szeretnének jó példát mutatni a közösségnek és szurkolóiknak.