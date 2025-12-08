Már meghaladta a tavalyi összértéket az idei környezetvédelmi bírságok összege

A törvénysértés súlyossága miatt idén nyolc ügyben tett bűnvádi feljelentést a megyei környezetőrség, egyebek között természetvédelmi területen történő növényzetégetésért
Nőtt a környezetvédelmi szabálysértések száma, és egy hónappal az év vége előtt a környezetőrség által kirótt pénzbírságok összege is meghaladta már a 2024-es értéket Hargita megyében. A leggyakoribb kihágásért 1,5 millió lejre bírságolt a hatóság.
Több környezetvédelmi szabálysértés történt idén Hargita megyében, mint tavaly, és a megyei környezetőrség által kirótt pénzbírságok összértéke már most meghaladja a múlt évit.
„Szám szerint és az összeget tekintve is több bírság volt, és a környezetvédelmi engedély hiányában végzett tevékenységek száma nőtt inkább idén. Ez nem azt jelenti, hogy tavaly nem adódtak ilyenek, hanem azt, hogy tavaly e tekintetben nagyobb rend volt az ellenőrzött cégeknél” – részletezte az adatok hátterét a Székelyhonnak Balla Izabella, a Hargita Megyei Környezetőrség vezetője.
Ez már most meghaladja a tavalyi 1 925 000 lejes összértéket.
Kiegészítő büntetésként ugyanakkor idén 39 esetben írták elő a tevékenység felfüggesztését az engedély kiváltásáig, öt esetben pedig a munkálatok megszüntetését és a terület eredeti állapotának helyreállítását.
A törvénysértés súlyossága miatt idén nyolc ügyben bűnvádi feljelentést is tett a megyei környezetőrség: természetvédelmi területen történő növényzetégetés, hulladékok elásása, illetve környezetvédelmi engedély hiányában való tárolása, valamint természetvédelmi területen, beleegyezés hiányában elvégzett munkálatok miatt, amelyek negatív hatást gyakorolhatnak a természetvédelmi területre vagy az ott élő fajokra.
azaz nem rendelkeztek ilyen engedéllyel különböző vállalkozások, noha a tevékenységük ezt megkövetelte. A megyei környezetőrség 39 esetben bírságolt emiatt, összesen 1 546 000 lejre.
A korábbi ellenőrzés során előírt kötelezettség teljesítésének elmulasztásáért öt vállalkozás összesen 180 000 lej bírságot kapott,
a hulladékok nem megfelelő kezelése okán 12 bírságot szabtak ki 146 500 lejre értékben,
a környezetvédelmi engedély előírásainak a megszegése miatt pedig 60 000 lejre bírságoltak egy egységet.
A hulladék helytelen kezelése következtében a környezetben okozott kár helyreállítására irányuló intézkedések elmulasztása miatt két alkalommal összesen 90 000 lejre bírságolt a szakhatóság,
a hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló hely biztosításának elmulasztása végett pedig szintén két alkalommal, összesen 6000 lejre.
Idén is előfordult, hogy vadon élő növényfajokkal való törvénytelen (engedély hiányában folytatott) kereskedelem miatt büntetett a környezetőrség (5000 lejre), szintén egy alkalommal hegyi patakon való rönkszállítás, -vontatás miatt 8000 lejre, hulladék-nyilvántartó hiánya miatt pedig 7500 lejre.
Négy bírságot róttak ki szabályozó okirat hiányában elvégzett projektmegvalósítás okán (45 000 lej), a Környezetvédelmi Alap irányába fennálló kötelezettségekre vonatkozó nyilatkozat benyújtásának az elmulasztásáért pedig ötöt (17 000 lej).
Idén egy szokatlan, rendhagyóbbnak számító törvénysértés is történt a megyében, éppen a közelmúltban tett bűnvádi feljelentést emiatt a megyei környezetőrség – tudtuk meg Balla Izabellától.
amiért megbírságolta őt a szakhatóság, és bár számára teljesíthető határidejű intézkedési kötelezettségeket írtak elő, ezeket ismételten elmulasztotta.
A hulladékok illegális felhalmozása egyébként már alapesetben bűncselekményt képezhet, és 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető, amennyiben a hulladék mennyisége, illetve a környezetre vagy az emberek életére, testi épségére, egészségére gyakorolt hatása nem elhanyagolható.
– mondta el a megyei környezetőrség vezetője. Noha azóta az infláció hatására jócskán csökkent a pénz értéke, nem mondhatni, hogy már ne lenne nincs visszatartó, elrettentő ereje a büntetéseknek.
„Amikor anno a környezetvédelmi törvény megjelent, óriási bírságokat írt elő, lehet, kissé túlzottakat is. Most, ha a többi intézmény törvénykezését nézzük, szerintem nagyjából arányos” – vélekedett a bírságok értékéről Balla Izabella. Bizonyos esetekben ezek az értékek még most is borsosnak számítanak, fűzte hozzá, példaként a hulladékgazdálkodási törvény előírásainak megszegéséért természetes személyekre kiróható 30 000 lejes bírságot említve.
