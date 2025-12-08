Ezt üzente Nicușor Dan az utódjául megválasztott bukaresti főpolgármesternek

Fotó: presidency.ro
Gratulált hétfőn Nicușor Dan államfő a vasárnapi időközi helyhatósági választások győzteseinek.
Az elnök sok sikert kívánt a munkához a megválasztott helyi tisztségviselőknek. „A demokrácia alapszabálya: a polgároknak mindig igazuk van, és a véleményüket a szavazatukkal fejezik ki” – fogalmazott az államfő egy Facebook-bejegyzésben, melyet az Agerpres szemléz.
Nicușor Dan külön gratulált a bukaresti főpolgármester-választáson a legtöbb szavazatot szerzett Ciprian Ciucunak. és sikert kívánt a munkájához. Mint írta, Bukarest „bonyolult” város, „történelmi elmaradásai” vannak, és összetett a kapcsolata a többi állami hatósággal.
– jelentette ki. Az államfő azt is hangsúlyozta, hogy az új polgármesternek „kötelező módon” gyakorlatba kell ültetnie a tavalyi bukaresti népszavazás eredményét.
Bejegyzésében az elnök kitért arra is, hogy a koalíciós pártok „felelősen” végigvitték az időközi választásokat, és most újabb fontos teendők állnak előttük, amelyek közül kiemelte a 2026-os állami költségvetés elfogadását, az országos helyreállítási terv és a SAFE program végrehajtását, valamint az OECD-csatlakozást. „Meggyőződésem, hogy a továbbiakban is megmarad a felelős hozzáállás” – zárta bejegyzését Nicușor Dan.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
