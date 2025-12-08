Ezt üzente Nicușor Dan az utódjául megválasztott bukaresti főpolgármesternek

Az elnök sok sikert kívánt a munkához a megválasztott helyi tisztségviselőknek. „A demokrácia alapszabálya: a polgároknak mindig igazuk van, és a véleményüket a szavazatukkal fejezik ki” – fogalmazott az államfő egy Facebook-bejegyzésben, melyet az Agerpres szemléz.

Nicușor Dan külön gratulált a bukaresti főpolgármester-választáson a legtöbb szavazatot szerzett Ciprian Ciucunak. és sikert kívánt a munkájához. Mint írta, Bukarest „bonyolult” város, „történelmi elmaradásai” vannak, és összetett a kapcsolata a többi állami hatósággal.