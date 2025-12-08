Rovatok
Megkapta Csíkszereda a 30 millió lejes kincstári hitelt

A csíkszeredai városháza épületének felújítására fordítják a 15 millió lejes hitelt

A csíkszeredai városháza épületének felújítására fordítják a 15 millió lejes hitelt

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszereda költségvetésébe foglalták a 30 millió lejes kincstári hitelt, és elfogadták az Akác utcába tervezett elektromos töltőállomás felépítésének megvalósíthatósági tanulmányát – rendkívüli ülést tartott az önkormányzati képviselő-testület.

Barabás Hajnal

2025. december 08., 11:172025. december 08., 11:17

„Sikerült aláírni az állami kincstárral a 30 millió lejes hitelszerződést, így azt egyformán elosztva a polgármesteri hivatal és a színház épületének felújítására fordítjuk” – mondta el hétfőn Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere a helyi önkormányzati képviselők rendkívüli ülésén. A hitelfelvételről még szeptemberben döntött a testület.

A hitel összegét belefoglalták a költségvetésbe, ugyanakkor

a hargitafürdői iskola számára is 30 ezer lejt különítettek el a tetőszerkezet javítására

ugyanis sürgősségi beavatkozásra van szükségük beázás miatt.

Három hónap alatt kell befejezni a töltőállomást

Elhangzott, hogy folyamatban van a Csíkszereda vonzáskörzetét kiszolgáló elektromos buszok megvásárlását és a töltőállomásuk létrehozását tartalmazó pályázat. Ennek részeként fogadta most el a testület az Akác utca 1. szám alatti telephelyen az elektromos töltőállomás felépítésére a megvalósíthatósági tanulmányt. A létesítményről látványtervet is osztott meg a Székelyhonnal a csíkszeredai városháza.

Bors Béla elmondta, itt

10 darab normál sebességű és egy gyorstöltőt telepítenek betonozott platformmal és fémszerkezetű födéssel.

Ennek a beruházásnak a becsült értéke 3,7 millió lej áfástól. A kivitelezési határidő három hónap. Ugyanakkor három további gyorstöltő fog készülni a buszok számára Csíkszentsimonban, Csíszentmihályon, valamint Csíkpálfalván, a községek még ebben a hónapban szintén napirendre tűzik az erről szóló határozattervezeteket a tanácsüléseken. Így

várhatóan jövő nyáron lezárhatják a projekteket,

ami után elindulhatnak majd a Csíkszereda vonzáskörzetét kiszolgáló elektromos buszok.

Látványterv az elektromos töltőállomásról, amelyet Csíkszeredában, az Akác utcába terveznek.

Látványterv az elektromos töltőállomásról, amelyet Csíkszeredában, az Akác utcába terveznek.

Fotó: Csíkszeredai Városháza

Mint korábban beszámoltunk róla, az Országos Helyreállítási Program (PNRR) révén 10 elektromos buszt vásárolnak a közbeszerzést elnyerő nagybányai cégtől, amely a gyártásukat már elkezdte. A projekthez tartozik még a töltőállomások létrehozása is. Összesen 28 millió lejből valósulhat meg a Csíkszék tömegközlekedést fejlesztő elképzelés.

A járművek körjáratokként három tervezett útvonalon közlekednek majd.

Ezek

  • a Csíkszereda–Csíkdelne–Csíkpálfalva–Csíkcsomortán–Csíkszereda táv,

  • a Csíkszereda–Csíkcsicsó–Madéfalva–Csíkrákos–Göröcsfalva–Csíkvacsárcsi–Csíkszentmihály–Szépvíz–Csíkszentmiklós–Csíkszereda vonal,

  • a harmadik pedig a városból indulva és oda vissza érkezve Csíkszentléleket, Csíkmindszentet, Bánkfalvát, Csíkszentmártont, Csíkszentsimont, Csíkszentimrét és Csíkszentkirályt érinti útközben.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
3 hozzászólás Hozzászólások
