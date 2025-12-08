Megkapta Csíkszereda a 30 millió lejes kincstári hitelt

A csíkszeredai városháza épületének felújítására fordítják a 15 millió lejes hitelt
Fotó: Borbély Fanni
Csíkszereda költségvetésébe foglalták a 30 millió lejes kincstári hitelt, és elfogadták az Akác utcába tervezett elektromos töltőállomás felépítésének megvalósíthatósági tanulmányát – rendkívüli ülést tartott az önkormányzati képviselő-testület.
„Sikerült aláírni az állami kincstárral a 30 millió lejes hitelszerződést, így azt egyformán elosztva a polgármesteri hivatal és a színház épületének felújítására fordítjuk” – mondta el hétfőn Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere a helyi önkormányzati képviselők rendkívüli ülésén. A hitelfelvételről még szeptemberben döntött a testület.
A hitel összegét belefoglalták a költségvetésbe, ugyanakkor
ugyanis sürgősségi beavatkozásra van szükségük beázás miatt.
Elhangzott, hogy folyamatban van a Csíkszereda vonzáskörzetét kiszolgáló elektromos buszok megvásárlását és a töltőállomásuk létrehozását tartalmazó pályázat. Ennek részeként fogadta most el a testület az Akác utca 1. szám alatti telephelyen az elektromos töltőállomás felépítésére a megvalósíthatósági tanulmányt. A létesítményről látványtervet is osztott meg a Székelyhonnal a csíkszeredai városháza.
Bors Béla elmondta, itt
Ennek a beruházásnak a becsült értéke 3,7 millió lej áfástól. A kivitelezési határidő három hónap. Ugyanakkor három további gyorstöltő fog készülni a buszok számára Csíkszentsimonban, Csíszentmihályon, valamint Csíkpálfalván, a községek még ebben a hónapban szintén napirendre tűzik az erről szóló határozattervezeteket a tanácsüléseken. Így
ami után elindulhatnak majd a Csíkszereda vonzáskörzetét kiszolgáló elektromos buszok.
Látványterv az elektromos töltőállomásról, amelyet Csíkszeredában, az Akác utcába terveznek.
Fotó: Csíkszeredai Városháza
Mint korábban beszámoltunk róla, az Országos Helyreállítási Program (PNRR) révén 10 elektromos buszt vásárolnak a közbeszerzést elnyerő nagybányai cégtől, amely a gyártásukat már elkezdte. A projekthez tartozik még a töltőállomások létrehozása is. Összesen 28 millió lejből valósulhat meg a Csíkszék tömegközlekedést fejlesztő elképzelés.
Ezek
a Csíkszereda–Csíkdelne–Csíkpálfalva–Csíkcsomortán–Csíkszereda táv,
a Csíkszereda–Csíkcsicsó–Madéfalva–Csíkrákos–Göröcsfalva–Csíkvacsárcsi–Csíkszentmihály–Szépvíz–Csíkszentmiklós–Csíkszereda vonal,
a harmadik pedig a városból indulva és oda vissza érkezve Csíkszentléleket, Csíkmindszentet, Bánkfalvát, Csíkszentmártont, Csíkszentsimont, Csíkszentimrét és Csíkszentkirályt érinti útközben.
A kormány meghosszabbította december 31-ig azt a határidőt, ameddig a helyi és megyei önkormányzatok kedvezményes hitelt vehetnek fel az államtól beruházásaik folytatására.
Várhatóan jövő nyáron állhatnak forgalomba a csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok, amelyek Nagybányán készülnek. A gyártás folyamatban van, közben elektromos töltőállomásokat is kell telepíteni.
A csíkszéki tömegközlekedés átalakítását szolgáló elektromos buszok beszerzésére újabb licitet írtak ki, miután a korábbit le kellett állítani. Sikerült tisztázni a felmerült kérdéseket: transzformátorállomásokat kell telepíteni a töltők számára.
