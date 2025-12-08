Ma felolvassák, jövő héten vitáznak és szavaznak a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról

A Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványt hétfőn olvassák fel a parlamentben, a dokumentumról szóló vita és a szavazás pedig egy héttel később, december 15-én lesz.

A bizalmatlansági indítványt a Béke – Románia az első elnevezésű parlamenti frakció kezdeményezte és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is támogatja. A dokumentumot pénteken nyújtották be a parlamentbe – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

A Béke – Románia az első parlamenti frakció tagja, Ninel Peia szenátor pénteken arra biztatta a Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényhozóit, hogy támogassák a kezdeményezést. Peia azt mondta, hogy