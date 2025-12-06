Romániától kért áramot Moldova az ukrajnai orosz támadások miatt

A Moldovai Köztársaság „megelőző jellegű, néhány órás” energetikai segítséget kért Romániától, miután péntek este és szombat reggel Oroszország támadást indított Ukrajna energetikai rendszere ellen.

A Moldoelectrica, a Moldovai Köztársaság villamosenergia-átviteli rendszerének üzemeltetője arra kérte a moldovai polgárokat, hogy különösen csúcsidőben

takarékosan használják az áramot, hogy csökkentsék a túlterhelés és az esetleges áramkimaradások kockázatát

„Az Ukrajna energiaellátó rendszerét ért támadások után a Moldovai Köztársasággal szomszédos régióban egy fontos energiakonszern áramellátása megszakadt, és az összekötő vezetékek kapacitása a határértékhez közeledik. A tervezett áramlás túllépése miatt

– számolt be a Digi24 .

a Moldelectrica megelőző intézkedésként sürgősségi segítséget kért Romániától a következő néhány órára.

Ez biztosítja az energiaellátó rendszer biztonságos működését és megakadályozza az esetleges túlterheléseket” – jelentette be a vállalat.

December 5-ről 6-ra virradó éjjel ismét hevesorosz rakétatámadás és dróncsapás érte Ukrajna energiainfrastruktúráját, amely alállomásokat és áramtermelő létesítményeket ért, és leválasztotta a zaporizzsjai atomerőművet ellátó egyik távvezetéket.