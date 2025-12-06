Hirdetés

Csillogó szemű gyerekekhez és mosolygó idősekhez jutottak el az ajándékcsomagok Családok és egyedül élő idősek arcára csalt örömet a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, amelynek terepjárókkal érkező tagjai szombaton Homoródszentmárton község falvaiba látogattak el. Lelkileg és anyagiakban is sokat jelent a figyelmesség. Fülöp-Székely Botond 2025. december 06., 20:592025. december 06., 20:59 2025. december 06., 21:002025. december 06., 21:00

Fotó: olti Angyalka

Családok és egyedül élő idősek arcára csalt örömet a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, amelynek terepjárókkal érkező tagjai szombaton Homoródszentmárton község falvaiba látogattak el. Lelkileg és anyagiakban is sokat jelent a figyelmesség.

Fülöp-Székely Botond 2025. december 06., 20:592025. december 06., 20:59 2025. december 06., 21:002025. december 06., 21:00

Hirdetés Összesen hetvennégy – tartós élelmiszerekből, ruhákból, édességekből és ágyneműhuzatokból álló – csomagot állított össze a Rotary Club székelyudvarhelyi szervezete, hogy azokat csapatokra oszolva terepjárókkal szállítsák ki a Homoródszentmártonhoz tartozó falvakba, a nehezebb körülmények között élőknek.

Fotó: olti Angyalka

Ami sokáig megmarad Szőcs Rezső, a szervezet elnöke a reggeli eligazításon lapunknak azt nyilatkozta, az évente megszervezett akciójukkal egyrészt segíteni szeretnének, ugyanakkor fel szeretnék hívni a közösség figyelmét a nehezebb sorsú társaikra.

Ha a gondolatmenetünket sikerül továbbítani az akciónk által, már akkor is elértük a célunkat”

– fogalmazott. Külön örült, hogy szervezetük tagjai mellett az Elan Trió Kft. is hozzájárult az ajándékcsomagok összeállításához.

Fotó: olti Angyalka

Hozzátette, az akciójukat rendszerint más-más udvarhelyszéki településeken szervezik meg,

Homoródszentmártonban pedig még nem voltak, ezért esett arra a választás.

Rövid beszélgetésünket követően terepjáróba ültünk, és a Kerekerdőn át haladva a községközpont felé vettük az irányt.

Fotó: olti Angyalka

Mi Gerébe Levente projektfelelőssel utaztunk, aki elmondta, az utóbbi években rendszerint a településeken szolgáló lelkészekkel vették fel a kapcsolatot a megfelelő személyek megtalálása érdekében. Ez pedig most sem történt másként. Hangsúlyozta,

már huszonöt éve folyamatosan megszervezik az akciót,

ami számára is egy igazi feltöltődést jelent az ünnepekre való készülődés során. „Sokáig megmarad a csillogó szemek emléke és az, hogy segíthettünk” – osztotta meg.

Fotó: olti Angyalka

Hamar meg is értettük, hogy miről beszél, hiszen a homoródszentmártoni és a recsenyédi házakba bekopogtatva

számos mosolygós, sokszor egyedül élő idős hölggyel, ugyanakkor számos csillogó szemű gyerekkel találkoztunk,

akik szeretettel fogadták a csomagokat.

Fotó: Olti Angyalka

Találkoztunk olyannal is, aki arra kért, hogy vigyük máshová a csomagot, hiszen vannak, akik jobban rászorulnak, de nem tettünk így, hiszen bőven jutott mindenkinek. Törődés és figyelem Az ajándékcsomagok kiosztása során természetesen a helyi papok is elkísértek minket, így könnyebb volt megtalálni az általuk ajánlott személyeket.

Fotó: Olti Angyalka

Kiss Albert homoródszentmártoni református lelkész úgy véli, hogy az ajándékokkal azt az üzenetet is közvetítik az adományozók, hogy fontosak azok a személyek, akik megkapják azokat.

Törődést és a figyelmet érezhetnek így az emberek”

– fogalmazott. A megmozdulás szerinte emellett azért is jelentős, mert a községben működő kis gyülekezetek nem feltétlenül tudnának ilyen „összetett” csomagokat adományozni, pedig vannak családok, akiknek ez sokat jelent érzelmileg és anyagilag is.

Fotó: Olti Angyalka

Pál János homoródszentmártoni unitárius lelkész kifejtette, többnyire az idősek, illetve azok kaptak csomagot, akik például anyagi okokból a társadalom szélére kerültek.

Az ajándékoknak hála ezek az emberek azt érezhetik, hogy nincsenek egyedül, odafigyelnek rájuk. Szerintem ez az, ami igazán fontos, ez jelenti az igazi karácsonyt”

– közölte.

Fotó: Olti Angyalka

A Recsenyéden szolgáló Nagy Adél unitárius lelkipásztor emlékeztetett, az ünnepi, adventi várakozásban néha anyagi és lelki nehézségek adódnak, a segítség pedig enyhítheti ezt. „Vannak emberek, akiknek talán ez az adomány varázsolja teljesebbé, egészebbé az ünnepi asztalt” – nyilatkozta.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Volt, aki az ablakból kukucskálva várta az ajándékokat Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka