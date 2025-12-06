Csillogó szemű gyerekekhez és mosolygó idősekhez jutottak el az ajándékcsomagok

Családok és egyedül élő idősek arcára csalt örömet a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, amelynek terepjárókkal érkező tagjai szombaton Homoródszentmárton község falvaiba látogattak el. Lelkileg és anyagiakban is sokat jelent a figyelmesség.
Fotó: olti Angyalka
Családok és egyedül élő idősek arcára csalt örömet a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, amelynek terepjárókkal érkező tagjai szombaton Homoródszentmárton község falvaiba látogattak el. Lelkileg és anyagiakban is sokat jelent a figyelmesség.
Összesen hetvennégy – tartós élelmiszerekből, ruhákból, édességekből és ágyneműhuzatokból álló – csomagot állított össze a Rotary Club székelyudvarhelyi szervezete, hogy azokat csapatokra oszolva terepjárókkal szállítsák ki a Homoródszentmártonhoz tartozó falvakba, a nehezebb körülmények között élőknek.
Fotó: olti Angyalka
Szőcs Rezső, a szervezet elnöke a reggeli eligazításon lapunknak azt nyilatkozta, az évente megszervezett akciójukkal egyrészt segíteni szeretnének, ugyanakkor fel szeretnék hívni a közösség figyelmét a nehezebb sorsú társaikra.
– fogalmazott. Külön örült, hogy szervezetük tagjai mellett az Elan Trió Kft. is hozzájárult az ajándékcsomagok összeállításához.
Fotó: olti Angyalka
Hozzátette, az akciójukat rendszerint más-más udvarhelyszéki településeken szervezik meg,
Rövid beszélgetésünket követően terepjáróba ültünk, és a Kerekerdőn át haladva a községközpont felé vettük az irányt.
Fotó: olti Angyalka
Mi Gerébe Levente projektfelelőssel utaztunk, aki elmondta, az utóbbi években rendszerint a településeken szolgáló lelkészekkel vették fel a kapcsolatot a megfelelő személyek megtalálása érdekében. Ez pedig most sem történt másként. Hangsúlyozta,
ami számára is egy igazi feltöltődést jelent az ünnepekre való készülődés során. „Sokáig megmarad a csillogó szemek emléke és az, hogy segíthettünk” – osztotta meg.
Fotó: olti Angyalka
Hamar meg is értettük, hogy miről beszél, hiszen a homoródszentmártoni és a recsenyédi házakba bekopogtatva
akik szeretettel fogadták a csomagokat.
Fotó: Olti Angyalka
Találkoztunk olyannal is, aki arra kért, hogy vigyük máshová a csomagot, hiszen vannak, akik jobban rászorulnak, de nem tettünk így, hiszen bőven jutott mindenkinek.
Az ajándékcsomagok kiosztása során természetesen a helyi papok is elkísértek minket, így könnyebb volt megtalálni az általuk ajánlott személyeket.
Fotó: Olti Angyalka
Kiss Albert homoródszentmártoni református lelkész úgy véli, hogy az ajándékokkal azt az üzenetet is közvetítik az adományozók, hogy fontosak azok a személyek, akik megkapják azokat.
– fogalmazott. A megmozdulás szerinte emellett azért is jelentős, mert a községben működő kis gyülekezetek nem feltétlenül tudnának ilyen „összetett” csomagokat adományozni, pedig vannak családok, akiknek ez sokat jelent érzelmileg és anyagilag is.
Fotó: Olti Angyalka
Pál János homoródszentmártoni unitárius lelkész kifejtette, többnyire az idősek, illetve azok kaptak csomagot, akik például anyagi okokból a társadalom szélére kerültek.
– közölte.
Fotó: Olti Angyalka
A Recsenyéden szolgáló Nagy Adél unitárius lelkipásztor emlékeztetett, az ünnepi, adventi várakozásban néha anyagi és lelki nehézségek adódnak, a segítség pedig enyhítheti ezt. „Vannak emberek, akiknek talán ez az adomány varázsolja teljesebbé, egészebbé az ünnepi asztalt” – nyilatkozta.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Volt, aki az ablakból kukucskálva várta az ajándékokat
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
