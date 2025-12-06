Több mint háromszáz állást hirdetnek meg az újonnan épített bölcsődéknél

Legutóbbi ülésén a kormány jóváhagyta 303 állás meghirdetését az uniós helyreállítási forrásokból épített bölcsődéknél – tájékoztatott szombaton az oktatási minisztérium.

Daniel David tárcavezető emlékeztetett, hogy augusztusban a kormány már jóváhagyott 422 állást. „Ez igazolja azt a nézetemet, hogy

a pénzügyi és költségvetési válság elvonulása után az oktatásnak stabilizálódási és fejlődési szakaszba kell lépnie”

– idézte a minisztert az Agerpres által szemlézett közlemény.

Hirdetés

David szerint a bölcsődei nevelés az oktatás elengedhetetlen része, mert a bölcsődében alakulnak ki a későbbi oktatási szinteken kifejlődő nyolc alapkészség úgynevezett előkészségei.

„Ezért miniszterként arra összpontosítottam, hogy növeljem a gyermekek bevonását a korai oktatásba, ahol a szükséges infrastruktúra kiépítése mellett a fő tényező az emberi erőforrások képzése és fejlesztése” – hangsúlyozta a miniszter.