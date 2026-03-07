Csodálatos átalakuláson ment át a fogarasi óvoda és oktatási központ

Felszentelték és a közösség szolgálatába állították Fogaras városának új ékszerét, az evangélikus óvodát és oktatási központot. A magyar gyerekek jövőjét szolgáló intézmény a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg.
A fogarasi óvoda udvarán ünnepelt a helyi magyar közösség
Fotó: Tuchiluș Alex
Felszentelték és a közösség szolgálatába állították Fogaras városának új ékszerét, az evangélikus óvodát és oktatási központot. A magyar gyerekek jövőjét szolgáló intézmény a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg.
A hit, kitartás és összefogás jelképe az új óvoda és oktatási központ, amelyet a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház főpásztora, Adorjáni Dezső Zoltán püspök szentelt fel március 7-én. Az épületegyüttes felújítását öt év alatt valósította meg az egyház a magyar kormány támogatásával.
A többórás ünnepélyen az egyházi és világi elöljárók beszéltek az impozáns épületegyüttes jelentőségéről. Adorjáni Dezső Zoltán püspök felidézte, hogy
Fehér Attila: nagy öröm számunkra, hogy Fogarason valami szépet és maradandót tudunk létrehozni
Fotó: Tuchiluș Alex
Amint az Fehér Attila főtanácsos-esperes, a projekt egyházi koordinátora későbbi beszédéből kiderült, az evangélikus-lutheránus egyház 2017-ben vásárolta meg az épületet, a következő évben elkezdték a tervezést, 2019-ben pedig kezükben tarthatták az építkezési engedélyt.
Az egyház főpásztora rámutatott, hogy ez az oktatási központ több egy épületnél: a bizonytalan és háborúkkal terhelt világban a jövő, az építés és a gyermekek melletti kiállás jelképe.
Nacsa Lőrinc: ha van magyar óvoda, akkor van magyar jövő is
Fotó: Tuchiluș Alex
„A csoda nem ez az épület csupán, amely most teljes szépségében itt áll előttünk;
– fogalmazott.
Az óvoda megáldását követően a fogarasi magyar gyerekek táncos műsorral örvendeztették meg a nézőközönséget. A magyar és román nemzet színeit viselő szalagot a település polgármestere, Nacsa Lőrinc államtitkár és Adorjáni Dezső Zoltán püspök közösen vágták el, majd az intézmény ajtaját hivatalosan is megnyitották az érdeklődők előtt.
A magyar és román nemzet színeit viselő szalagot közösen vágta el Gheorghe Sucaciu, Nacsa Lőrinc és Adorjáni Dezső Zoltán
Fotó: Tuchiluș Alex
Az átadóünnepségen Fehér Attila felidézte, hogy
Mint elmondta, a projekt előrehaladtával vált nyilvánvalóvá, hogy a nagyszabású felújításhoz és ezzel együtt ahhoz, hogy Fogarason, ahol egykor Babits Mihály is tanított, újraindulhasson a magyar nyelvű oktatás, jelentős anyagi támogatásra van szükség.
– emelte ki beszédében Nacsa Lőrinc államtitkár.
Adorjáni Dezső Zoltán: ez az óvoda Isten szeretetének, gondviselésének átfénylését teszi láthatóvá, tapasztalhatóvá
Fotó: Tuchiluș Alex
Örvendetesnek nevezte, hogy az oktatási központ felújításával sikerült egy lépéssel közelebb kerülni a szülőföldön való boldoguláshoz, ugyanis ez a magyar kormány legfontosabb nemzetpolitikai küldetése. Kitért a közelgő magyarországi választások tétjére is, hangsúlyozva, hogy
Az elöljáró ezt követően az anyanyelv megőrzéséről és továbbadásáról beszélt.
Fotó: Tuchiluș Alex
„Kívánom, hogy az itt növekvő gyermekek is gazdagodhassanak anyanyelvünk kincsestárából.
– fogalmazott Nacsa. A magyar kormány a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében mintegy 900 óvodát és bölcsődét épített vagy újított fel, melyek közül körülbelül 500 Erdélyben található.
Az ünnepi eseményen a közösséghez szólt Koszta István püspökhelyettes, valamint Zelenák József esperes, Gheorghe Sucaciu polgármester is, továbbá áldást mondtak a testvérfelekezetek képviselői.
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
Fotó: Tuchiluș Alex
