Csodálatos átalakuláson ment át a fogarasi óvoda és oktatási központ

Felszentelték és a közösség szolgálatába állították Fogaras városának új ékszerét, az evangélikus óvodát és oktatási központot. A magyar gyerekek jövőjét szolgáló intézmény a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg.

Farkas Orsolya

2026. március 07., 15:04

A fogarasi óvoda udvarán ünnepelt a helyi magyar közösség • Fotó: Tuchiluș Alex

A fogarasi óvoda udvarán ünnepelt a helyi magyar közösség

Fotó: Tuchiluș Alex

Felszentelték és a közösség szolgálatába állították Fogaras városának új ékszerét, az evangélikus óvodát és oktatási központot. A magyar gyerekek jövőjét szolgáló intézmény a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg.

Farkas Orsolya

2026. március 07., 15:042026. március 07., 15:04

A hit, kitartás és összefogás jelképe az új óvoda és oktatási központ, amelyet a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház főpásztora, Adorjáni Dezső Zoltán püspök szentelt fel március 7-én. Az épületegyüttes felújítását öt év alatt valósította meg az egyház a magyar kormány támogatásával.

Korszerű óvoda a lepusztult iskolaépület helyén

A többórás ünnepélyen az egyházi és világi elöljárók beszéltek az impozáns épületegyüttes jelentőségéről. Adorjáni Dezső Zoltán püspök felidézte, hogy

a ma ünnepelt, korszerű intézmény helyén néhány éve még a régi katolikus iskola lepusztult épülete állt.
Fehér Attila: nagy öröm számunkra, hogy Fogarason valami szépet és maradandót tudunk létrehozni • Fotó: Tuchiluș Alex

Fehér Attila: nagy öröm számunkra, hogy Fogarason valami szépet és maradandót tudunk létrehozni

Fotó: Tuchiluș Alex

Amint az Fehér Attila főtanácsos-esperes, a projekt egyházi koordinátora későbbi beszédéből kiderült, az evangélikus-lutheránus egyház 2017-ben vásárolta meg az épületet, a következő évben elkezdték a tervezést, 2019-ben pedig kezükben tarthatták az építkezési engedélyt.

A munkálatok 2020-tól 2025-ig tartottak, az adminisztratív átadás tavaly decemberben megtörtént.

Az egyház főpásztora rámutatott, hogy ez az oktatási központ több egy épületnél: a bizonytalan és háborúkkal terhelt világban a jövő, az építés és a gyermekek melletti kiállás jelképe.

Nacsa Lőrinc: ha van magyar óvoda, akkor van magyar jövő is • Fotó: Tuchiluș Alex

Nacsa Lőrinc: ha van magyar óvoda, akkor van magyar jövő is

Fotó: Tuchiluș Alex

„A csoda nem ez az épület csupán, amely most teljes szépségében itt áll előttünk;

Idézet
a csoda akkor jött létre, akkor született meg, amikor Isten a maga gondviselésével, szeretetével jó embereket és jó intézményeket egy pályára állított: a nemzetpolitikai államtitkárságot, a magyar kormányt, a fogarasi önkormányzatot, rengeteg jóakaratú embert, segítő szándékot”

– fogalmazott.

Újraindítani a magyar oktatást ott, ahol Babits is tanított

Az óvoda megáldását követően a fogarasi magyar gyerekek táncos műsorral örvendeztették meg a nézőközönséget. A magyar és román nemzet színeit viselő szalagot a település polgármestere, Nacsa Lőrinc államtitkár és Adorjáni Dezső Zoltán püspök közösen vágták el, majd az intézmény ajtaját hivatalosan is megnyitották az érdeklődők előtt.

A magyar és román nemzet színeit viselő szalagot közösen vágta el Gheorghe Sucaciu, Nacsa Lőrinc és Adorjáni Dezső Zoltán • Fotó: Tuchiluș Alex

A magyar és román nemzet színeit viselő szalagot közösen vágta el Gheorghe Sucaciu, Nacsa Lőrinc és Adorjáni Dezső Zoltán

Fotó: Tuchiluș Alex

Az átadóünnepségen Fehér Attila felidézte, hogy

a magyar kormány önzetlenül segített, amikor az egyháznak és a helyi magyar közösségnek szüksége volt rá.

Mint elmondta, a projekt előrehaladtával vált nyilvánvalóvá, hogy a nagyszabású felújításhoz és ezzel együtt ahhoz, hogy Fogarason, ahol egykor Babits Mihály is tanított, újraindulhasson a magyar nyelvű oktatás, jelentős anyagi támogatásra van szükség.

Idézet
Aki nehéz időben, háborús fenyegetettségben, válságok korában óvodát épít, az hisz a jövőben, annak van hite. Nekünk, magyaroknak van hitünk, van reményünk és van egymás iránt szeretetünk és ez adja meg azt a bátorságot, hogy nehéz időszakokban is óvodát építsünk”

– emelte ki beszédében Nacsa Lőrinc államtitkár.

Adorjáni Dezső Zoltán: ez az óvoda Isten szeretetének, gondviselésének átfénylését teszi láthatóvá, tapasztalhatóvá • Fotó: Tuchiluș Alex

Adorjáni Dezső Zoltán: ez az óvoda Isten szeretetének, gondviselésének átfénylését teszi láthatóvá, tapasztalhatóvá

Fotó: Tuchiluș Alex

Örvendetesnek nevezte, hogy az oktatási központ felújításával sikerült egy lépéssel közelebb kerülni a szülőföldön való boldoguláshoz, ugyanis ez a magyar kormány legfontosabb nemzetpolitikai küldetése. Kitért a közelgő magyarországi választások tétjére is, hangsúlyozva, hogy

az általuk képviselt politika stabilitást és kiszámítható támogatást kínál, és ennek fenntartásához most összefogásra van szükség.

Az elöljáró ezt követően az anyanyelv megőrzéséről és továbbadásáról beszélt.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

„Kívánom, hogy az itt növekvő gyermekek is gazdagodhassanak anyanyelvünk kincsestárából.

Idézet
Adja a gondviselés, hogy megtapasztalhassák Babits Mihály Fogarason megfogalmazott igazságát, hogy »aki méltó látni a csodát, az a csodát magában hordja«. Legyen ez a csoda számunkra anyanyelvünk és közösségünk is”

– fogalmazott Nacsa. A magyar kormány a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében mintegy 900 óvodát és bölcsődét épített vagy újított fel, melyek közül körülbelül 500 Erdélyben található.

Az ünnepi eseményen a közösséghez szólt Koszta István püspökhelyettes, valamint Zelenák József esperes, Gheorghe Sucaciu polgármester is, továbbá áldást mondtak a testvérfelekezetek képviselői.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Belföld Oktatás Egyház
