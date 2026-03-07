Megvan az építkezési engedélye a segesvári kerülőútnak

A szállításügyi miniszter március 6-án aláírta az építkezési engedélyét a segesvári kerülőútnak – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Iulian Sîrbu. Maros megyében ez lesz az első kerülőút.

Segesvár polgármestere, Iulian Sîrbu pénteken jelentette be, hogy sínen van a város kerülőútja, az utolsó nagy nehézség is megoldódott, hiszen megvan az építkezési engedély.

Az UNESCO örökségként nyilvántartott segesvári vár miatt népszerű településen több éve kezdődött el az elkerülő út megépítéséhez szükséges iratok összeállítása. Már 2020-ban készítettek egy tanulmányt, amelyben