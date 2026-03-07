Megvan az építkezési engedélye a segesvári kerülőútnak

Fehéregyházát és Hétúrt köti össze a tervezett terelőút
Fotó: DRDP - Brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság
A szállításügyi miniszter március 6-án aláírta az építkezési engedélyét a segesvári kerülőútnak – jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere, Iulian Sîrbu. Maros megyében ez lesz az első kerülőút.
Segesvár polgármestere, Iulian Sîrbu pénteken jelentette be, hogy sínen van a város kerülőútja, az utolsó nagy nehézség is megoldódott, hiszen megvan az építkezési engedély.
Az UNESCO örökségként nyilvántartott segesvári vár miatt népszerű településen több éve kezdődött el az elkerülő út megépítéséhez szükséges iratok összeállítása. Már 2020-ban készítettek egy tanulmányt, amelyben
A középkori vár falait is gyengíti a nagy gépkocsiforgalom
Fotó: Haáz Vince
2024-ben kezdődött el a tervezés, tavaly hagyta jóvá a kormány a kártérítéseket azoknak a lakóknak, akinek telkét, házát el kell venni a körgyűrű megépítése érdekében. Tavaly októberben kapta meg a műszaki terv a szükséges engedélyeket és írta alá a szakminisztérium és a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) az együttműködési szerződést, amelyben a minisztérium vállalta a kerülőút megépítéséhez szükséges pénzalapok biztosítását.
A következő lépés, hogy az útügyi igazgatóság kiadja a munkakezdési parancsot.
Ronthatja Románia államadós-besorolásának kilátásait a Moody's Ratings, ha a kormány nem tudja hatékonyan végrehajtani fiskális konszolidációs tervét – derül ki a nemzetközi hitelminősítő időszakos elemzéséből.
Két személyautó ütközött szombaton reggel Marosvécs közelében, három felnőtt és két kiskorú sérült meg a balesetben.
A szerződéskötésre várnak azokban a Hargita megyei községekben, amelyekben EU-s finanszírozásból alkalmazott, három fős munkacsoportokkal erősítenék a szociális hálót. A leépítési kötelezettség nem akadályozza ezeket a személyzetbővítéseket.
A Hargita megyei sípályák nagy része még nyitva tart a hétvégén, de ha tovább melegszik az idő, a jövő héttől már csak a magasabban fekvők lesznek alkalmasak a sízésre.
Két hétig is inkább az átlagosnál magasabb hőmérsékletre lehet számítani márciusban, aztán pedig dátum szerint is belemegyünk a tavaszba.
A villanyszámla-támogatás eddigi kedvezményezettjei a továbbiakban is automatikusan megkapják a segélyt, nem kell ezt ismét kérelmezniük a program meghosszabbítása miatt – hívta fel a figyelmet az Országos Szociális Felügyeleti és Kifizetési Ügynökség.
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken telefonon tárgyalt Mohamed bin Zayed Al-Nahyan sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével.
Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.
Óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket a Sepsi Metropoliszövezet környezettudatosságra nevelő programjára. A kiskertészek idén is könnyen termeszthető zöldségeket fognak ültetni, de meglepetés is vár rájuk.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel.
szóljon hozzá!