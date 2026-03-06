Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak

A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok (akik nem dolgoznak és nem tanulnak) számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel - tájékoztatott a munkaügyi minisztérium.

A munkanélküli-biztosítási rendszerről szóló 2002/76-os törvényt módosító rendelet értelmében

ezek a fiatalok összesen 27 ezer lejes támogatásra jogosultak,

amelyet két éven keresztül a következőképpen kapnak meg: az első évben havi 1000 lejt,

a második évben havi 1250 lejt. A kormány által elfogadott rendelet ugyanakkor kiterjeszti a hátrányos helyzetű személyek munkahely-támogatását is a legalább három gyermeket nevelő munkanélküli anyákra, a volt elítéltekre és a tartós munkanélküliekre, valamint

45-ről 50 évre emeli a támogathatósági korhatárt.