Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok (akik nem dolgoznak és nem tanulnak) számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel - tájékoztatott a munkaügyi minisztérium.
A munkanélküli-biztosítási rendszerről szóló 2002/76-os törvényt módosító rendelet értelmében
amelyet két éven keresztül a következőképpen kapnak meg:
az első évben havi 1000 lejt,
a második évben havi 1250 lejt.
A kormány által elfogadott rendelet ugyanakkor kiterjeszti a hátrányos helyzetű személyek munkahely-támogatását is a legalább három gyermeket nevelő munkanélküli anyákra, a volt elítéltekre és a tartós munkanélküliekre, valamint
Azok a munkáltatók, akik hátrányos helyzetű személyeket alkalmaznak, havonta 2250 lej támogatást kapnak 12 hónapig minden alkalmazott után, azzal a feltétellel, hogy legalább 18 hónapig megtartják a munkaviszonyt – ismerteti az Agerpres.
