Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok (akik nem dolgoznak és nem tanulnak) számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel - tájékoztatott a munkaügyi minisztérium.

Székelyhon

2026. március 06., 09:362026. március 06., 09:36

A munkanélküli-biztosítási rendszerről szóló 2002/76-os törvényt módosító rendelet értelmében

ezek a fiatalok összesen 27 ezer lejes támogatásra jogosultak,

amelyet két éven keresztül a következőképpen kapnak meg:

  • az első évben havi 1000 lejt,

  • a második évben havi 1250 lejt.

A kormány által elfogadott rendelet ugyanakkor kiterjeszti a hátrányos helyzetű személyek munkahely-támogatását is a legalább három gyermeket nevelő munkanélküli anyákra, a volt elítéltekre és a tartós munkanélküliekre, valamint

45-ről 50 évre emeli a támogathatósági korhatárt.

Azok a munkáltatók, akik hátrányos helyzetű személyeket alkalmaznak, havonta 2250 lej támogatást kapnak 12 hónapig minden alkalmazott után, azzal a feltétellel, hogy legalább 18 hónapig megtartják a munkaviszonyt – ismerteti az Agerpres.

Belföld Gazdaság
