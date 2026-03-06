Meglepetés is várja a gyerekeket az idei Kiskertészek programban

Értékes jutalomban részesülnek a legszebb kerttel rendelkező kiskertészek
Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata
Óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket a Sepsi Metropoliszövezet környezettudatosságra nevelő programjára. A kiskertészek idén is könnyen termeszthető zöldségeket fognak ültetni, de meglepetés is vár rájuk.
Az első kiadás sikere után újra elindul a Kiskertészek programot Sepsiszentgyörgyön, és a metropoliszövezethez tartozó 12 községben. A programba az óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket egyénileg vagy csapatban március 19-ig.
A résztvevő gyerekek számára vetőmagcsomagokat osztanak ki, amelyek könnyen termeszthető fajtákat tartalmaznak, mint például a retek, fejes saláta, sárgarépa, továbbá idén egy meglepetésmagot is becsempésznek a csomagba, így
Akik csoportban jelentkeznek, azok az óvoda vagy iskola udvarán hozhatnak létre közösségi kiskertet, akik pedig egyénileg, azok bármely kertben gondozhatják növényeiket.
A résztvevőknek három beszámolót kell beküldeniük arról, hogyan fejlődnek a növényeik.
Nyár végén a zsűri felkeresi a 30 legszebb kiskertet, közülük kerül ki kategóriánként 3-3 díjazott:
a csapatok 2500, 2000, illetve 1500 lej értékben választhatnak társasjáték, sport- vagy didaktikai eszközök, illetve kertészkedéshez szükséges felszerelések közül;
az egyéni résztvevők között 2000, 1500, illetve 1000 lej értékben osztanak ki díjakat annak függvényében, hogy ki mit választ: sporteszközt vagy sportszolgáltatást.
