Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Meglepetés is várja a gyerekeket az idei Kiskertészek programban

Értékes jutalomban részesülnek a legszebb kerttel rendelkező kiskertészek • Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

Értékes jutalomban részesülnek a legszebb kerttel rendelkező kiskertészek

Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket a Sepsi Metropoliszövezet környezettudatosságra nevelő programjára. A kiskertészek idén is könnyen termeszthető zöldségeket fognak ültetni, de meglepetés is vár rájuk.

Farkas Orsolya

2026. március 06., 10:262026. március 06., 10:26

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az első kiadás sikere után újra elindul a Kiskertészek programot Sepsiszentgyörgyön, és a metropoliszövezethez tartozó 12 községben. A programba az óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket egyénileg vagy csapatban március 19-ig.

Hirdetés

A résztvevő gyerekek számára vetőmagcsomagokat osztanak ki, amelyek könnyen termeszthető fajtákat tartalmaznak, mint például a retek, fejes saláta, sárgarépa, továbbá idén egy meglepetésmagot is becsempésznek a csomagba, így

a gyerekek a termesztés során találják ki, milyen zöldség fejlődik majd ki belőle.

Akik csoportban jelentkeznek, azok az óvoda vagy iskola udvarán hozhatnak létre közösségi kiskertet, akik pedig egyénileg, azok bármely kertben gondozhatják növényeiket.

A résztvevőknek három beszámolót kell beküldeniük arról, hogyan fejlődnek a növényeik.

Nyár végén a zsűri felkeresi a 30 legszebb kiskertet, közülük kerül ki kategóriánként 3-3 díjazott:

  • a csapatok 2500, 2000, illetve 1500 lej értékben választhatnak társasjáték, sport- vagy didaktikai eszközök, illetve kertészkedéshez szükséges felszerelések közül;

  • az egyéni résztvevők között 2000, 1500, illetve 1000 lej értékben osztanak ki díjakat annak függvényében, hogy ki mit választ: sporteszközt vagy sportszolgáltatást.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 06., péntek

Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen

Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.

Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen
Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen
2026. március 06., péntek

Több civil szervezet tervez tüntetést Bukarestben a főügyészi kinevezések ellen
Hirdetés
2026. március 06., péntek

Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak

A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel.

Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak
Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak
2026. március 06., péntek

Stabilitási támogatást kapnak azok a fiatalok, akik tanulmányaik elvégeztével munkába állnak
2026. március 06., péntek

Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően

A kormány csütörtöki ülésén memorandumot fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a tanügyminisztérium személyzetet alkalmazzon 19 már elkészült, valamint további 4, hamarosan átadásra kerülő bölcsődében.

Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően
Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően
2026. március 06., péntek

Új állások jönnek létre Székelyföldön is a bölcsődeépítési programnak köszönhetően
2026. március 05., csütörtök

Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó

Egészen elképesztő tűzesetet rögzített egy térfigyelő kamera a Hunyad megyei Szászvárosban szerdán. A felvételek tanúsága szerint egy négyes Golfból szivárgott az üzemanyag, de a sofőr elindult vele, szikra keletkezett, és lángcsíkot hagyott maga után.

Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó
Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó
2026. március 05., csütörtök

Lángcsíkot hagyott maga után a négyes Golf, így még két autó tűzbe borult – videó
Hirdetés
2026. március 05., csütörtök

Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv

A kormány március végéig bemutatja a villamosenergia árának csökkentését célzó intézkedési tervét – jelentette ki Ilie Bolojan csütörtökön.

Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv
Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv
2026. március 05., csütörtök

Olcsóbb áramot ígér a kormány, március végéig elkészül a terv
2026. március 05., csütörtök

Elfogadták a sürgősségi rendeletet, nem fog emelkedni a földgáz ára jövő tavaszig

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely alapján a földgáz árát jövő tavaszig a jelenlegi szinten tartják.

Elfogadták a sürgősségi rendeletet, nem fog emelkedni a földgáz ára jövő tavaszig
Elfogadták a sürgősségi rendeletet, nem fog emelkedni a földgáz ára jövő tavaszig
2026. március 05., csütörtök

Elfogadták a sürgősségi rendeletet, nem fog emelkedni a földgáz ára jövő tavaszig
2026. március 05., csütörtök

Jött, látott, vállalt – Hankó Balázs Kézdivásárhelyen

Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.

Jött, látott, vállalt – Hankó Balázs Kézdivásárhelyen
Jött, látott, vállalt – Hankó Balázs Kézdivásárhelyen
2026. március 05., csütörtök

Jött, látott, vállalt – Hankó Balázs Kézdivásárhelyen
Hirdetés
2026. március 05., csütörtök

Sürgős felhívás: életmentő vér- és trombocita-adás két gyergyói gyermeknek

Két súlyos betegséggel kezelt gyermek számára keresnek sürgősen 0 Rh pozitív véradókat, valamint trombocita-donorokat. A felhívás elsősorban a Marosvásárhelyen élőket érinti, de a családok más településekről is segítik az önkéntesek utaztatását.

Sürgős felhívás: életmentő vér- és trombocita-adás két gyergyói gyermeknek
Sürgős felhívás: életmentő vér- és trombocita-adás két gyergyói gyermeknek
2026. március 05., csütörtök

Sürgős felhívás: életmentő vér- és trombocita-adás két gyergyói gyermeknek
2026. március 05., csütörtök

Energiaügyi miniszter: Romániában drágult az egyik legkisebb mértékben az üzemanyag az EU-s tagországok közül

Románia azok közé az uniós tagországok közé tartozik, amelyekben a legkisebb mértékben nőtt az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta – nyilatkozta csütörtökön Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Energiaügyi miniszter: Romániában drágult az egyik legkisebb mértékben az üzemanyag az EU-s tagországok közül
Energiaügyi miniszter: Romániában drágult az egyik legkisebb mértékben az üzemanyag az EU-s tagországok közül
2026. március 05., csütörtök

Energiaügyi miniszter: Romániában drágult az egyik legkisebb mértékben az üzemanyag az EU-s tagországok közül
2026. március 05., csütörtök

Tervezet: a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók képességfelmérő nélkül is beiratkozhatnak a líceumba

Közvitára bocsátotta csütörtökön az oktatási minisztérium a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók középiskolai beiratkozásának módszertanát szabályozó rendelet tervezetét.

Tervezet: a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók képességfelmérő nélkül is beiratkozhatnak a líceumba
Tervezet: a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók képességfelmérő nélkül is beiratkozhatnak a líceumba
2026. március 05., csütörtök

Tervezet: a tantárgyversenyeken kiemelkedően teljesítő tanulók képességfelmérő nélkül is beiratkozhatnak a líceumba
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!