A rendőrségi szakszervezet szerint közbiztonsági RO-Alertet is kaphatnak a szovátaiak

Szovátán, akárcsak országszerte máshol is állományhiánnyal küszködik a rendőrség. A Maros megyei fürdővárosban azonban nincs ok aggodalomra • Fotó: Haáz Vince

Szovátán, akárcsak országszerte máshol is állományhiánnyal küszködik a rendőrség. A Maros megyei fürdővárosban azonban nincs ok aggodalomra

Fotó: Haáz Vince

Biztonságuk érdekében kérjük ne hagyják el otthonaikat vagy szállóhelyüket Szovátán, 22 óra után – ehhez hasonló RO-Alert üzeneteket kaphatnak a szovátaiak és a turisták, állítja az országos rendőrségi szakszervezet. A polgármester nyugalomra int.

Simon Virág

2026. március 06., 13:012026. március 06., 13:01

Az Europol szakszervezet Facebook-oldalán jelent meg a figyelemfelkeltő bejegyzés, ami elsősorban a szovátaiaknak és az ott pihenő turistáknak szól.

Mint írják, a Maros megyei rendőrség vezetőségének döntése nyomán

este tíz óra után nincs igazságügyi rendőri ügyelet Szovátán, vagyis nincs, aki a büntetőügyek nyomozásával foglalkozzon.

Ez azt jelenti, hogy ha lopás, erőszakos cselekedet, rablás történik, akkor az alkalmazottakat otthonaikból hívják be, szabadidejükben és ez sokkal több időt vesz majd igénybe, mintha ügyeletből érkeznének a helyszínre segíteni.

„Az Europol szakszervezet több alkalommal is jelezte a rendőrség vezetőségének, hogy más beosztás szerint kellene megszervezni az ügyeleteket, visszatérve a 12/24-12/48-as beosztásra, azonban ők erre nem hajlandóak. Ilyen körülmények között nem kizárt, hogy Szovátán RO-Alert üzeneteket kapjanak az emberek” – állítja az érdekvédelmi tömörülés.
Az Europol (Európai Uniós Rendőrségi Együttműködési Ügynökség) az Európai Unió bűnüldöző hatósága, amelynek célja a tagállamok közötti információcserét és műveleti együttműködést koordinálva biztonságosabbá tenni Európát.

Fülöp László Zsolt polgármester szerint nincs ok aggodalomra, Szováta ugyanis biztonságos hely • Fotó: Haáz Vince Galéria

Fülöp László Zsolt polgármester szerint nincs ok aggodalomra, Szováta ugyanis biztonságos hely

Fotó: Haáz Vince

Polgármester: nyugalom, biztonságos hely Szováta

A téma érzékenysége miatt felkerestük Fülöp László Zsoltot, Szováta polgármesterét is. Az elöljáró a Székelyhonnak elmondta, hogy a rendőrség vele nem egyeztetett ebben a kérdésben, de tudja, hogy személyzeti gondok vannak mindenhol. Véleménye szerint akkor kapnának RO-Alert üzenetet a szovátaiak és a turisták, ha valami bűncselekmény történne, és figyelmeztetnék őket, hogy

amíg a rendőrség a helyszínre nem ér és ki nem vizsgálja az ügyet, addig ne menjenek a tetthely helyszínére, annak közelébe.

„A szovátaiak és a Szovátán pihenő turisták rendszeresen kapnak medvével kapcsolatos figyelmeztetéseket, így szinte megszokták a riasztásokat. Fontos leszögezni, hogy Szováta egy biztonságos hely. A város három bejáratánál rendszám-felismerő kamerák vannak, ezek pontosan rögzítik, hogy ki mikor érkezik és távozik a településről, ezeket az adatokat a rendőrség el is szokta kérni tőlünk, nyomozások során. Aggodalomra nincs ok, meggyőződésem, hogy a mi településünk biztonságosabb, mint más turistavonzó város” – jelentette ki lapunk érdeklődésére a polgármester.

Marosszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
