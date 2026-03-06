A rendőrségi szakszervezet szerint közbiztonsági RO-Alertet is kaphatnak a szovátaiak

Szovátán, akárcsak országszerte máshol is állományhiánnyal küszködik a rendőrség. A Maros megyei fürdővárosban azonban nincs ok aggodalomra
Fotó: Haáz Vince
Biztonságuk érdekében kérjük ne hagyják el otthonaikat vagy szállóhelyüket Szovátán, 22 óra után – ehhez hasonló RO-Alert üzeneteket kaphatnak a szovátaiak és a turisták, állítja az országos rendőrségi szakszervezet. A polgármester nyugalomra int.
Az Europol szakszervezet Facebook-oldalán jelent meg a figyelemfelkeltő bejegyzés, ami elsősorban a szovátaiaknak és az ott pihenő turistáknak szól.
Mint írják, a Maros megyei rendőrség vezetőségének döntése nyomán
Ez azt jelenti, hogy ha lopás, erőszakos cselekedet, rablás történik, akkor az alkalmazottakat otthonaikból hívják be, szabadidejükben és ez sokkal több időt vesz majd igénybe, mintha ügyeletből érkeznének a helyszínre segíteni.
„Az Europol szakszervezet több alkalommal is jelezte a rendőrség vezetőségének, hogy más beosztás szerint kellene megszervezni az ügyeleteket, visszatérve a 12/24-12/48-as beosztásra, azonban ők erre nem hajlandóak. Ilyen körülmények között nem kizárt, hogy Szovátán RO-Alert üzeneteket kapjanak az emberek” – állítja az érdekvédelmi tömörülés.
Az Europol (Európai Uniós Rendőrségi Együttműködési Ügynökség) az Európai Unió bűnüldöző hatósága, amelynek célja a tagállamok közötti információcserét és műveleti együttműködést koordinálva biztonságosabbá tenni Európát.
Fülöp László Zsolt polgármester szerint nincs ok aggodalomra, Szováta ugyanis biztonságos hely
Fotó: Haáz Vince
A téma érzékenysége miatt felkerestük Fülöp László Zsoltot, Szováta polgármesterét is. Az elöljáró a Székelyhonnak elmondta, hogy a rendőrség vele nem egyeztetett ebben a kérdésben, de tudja, hogy személyzeti gondok vannak mindenhol. Véleménye szerint akkor kapnának RO-Alert üzenetet a szovátaiak és a turisták, ha valami bűncselekmény történne, és figyelmeztetnék őket, hogy
„A szovátaiak és a Szovátán pihenő turisták rendszeresen kapnak medvével kapcsolatos figyelmeztetéseket, így szinte megszokták a riasztásokat. Fontos leszögezni, hogy Szováta egy biztonságos hely. A város három bejáratánál rendszám-felismerő kamerák vannak, ezek pontosan rögzítik, hogy ki mikor érkezik és távozik a településről, ezeket az adatokat a rendőrség el is szokta kérni tőlünk, nyomozások során. Aggodalomra nincs ok, meggyőződésem, hogy a mi településünk biztonságosabb, mint más turistavonzó város” – jelentette ki lapunk érdeklődésére a polgármester.
Több civil szervezet bejelentette, hogy pénteken a Cotroceni-palota előtt tüntet a legfőbb ügyészség, a korrupcióellenes ügyészség és a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség vezetői tisztségébe javasolt személyek kinevezése ellen.
Óvodai csoporttól nyolcadik osztályig várják a jelentkezőket a Sepsi Metropoliszövezet környezettudatosságra nevelő programjára. A kiskertészek idén is könnyen termeszthető zöldségeket fognak ültetni, de meglepetés is vár rájuk.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott sürgősségi rendeletével stabilitási támogatást vezet be a NEET státuszú fiatalok számára, akik megszerzik első munkahelyüket teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződéssel.
A kormány csütörtöki ülésén memorandumot fogadott el, amely lehetővé teszi, hogy a tanügyminisztérium személyzetet alkalmazzon 19 már elkészült, valamint további 4, hamarosan átadásra kerülő bölcsődében.
Egészen elképesztő tűzesetet rögzített egy térfigyelő kamera a Hunyad megyei Szászvárosban szerdán. A felvételek tanúsága szerint egy négyes Golfból szivárgott az üzemanyag, de a sofőr elindult vele, szikra keletkezett, és lángcsíkot hagyott maga után.
A kormány március végéig bemutatja a villamosenergia árának csökkentését célzó intézkedési tervét – jelentette ki Ilie Bolojan csütörtökön.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány elfogadta a sürgősségi rendeletet, amely alapján a földgáz árát jövő tavaszig a jelenlegi szinten tartják.
Bár szerdára várták, Hankó Balázs miniszter csütörtökön tudott hosszabb lélegzetvételű látogatást tenni Kézdivásárhelyre. És ha már jött, újfent nyilvánvalóvá tette: a székelyek változatlanul számíthatnak a magyar kormány támogatására.
Két súlyos betegséggel kezelt gyermek számára keresnek sürgősen 0 Rh pozitív véradókat, valamint trombocita-donorokat. A felhívás elsősorban a Marosvásárhelyen élőket érinti, de a családok más településekről is segítik az önkéntesek utaztatását.
Románia azok közé az uniós tagországok közé tartozik, amelyekben a legkisebb mértékben nőtt az üzemanyag ára a közel-keleti konfliktus kirobbanása óta – nyilatkozta csütörtökön Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
szóljon hozzá!