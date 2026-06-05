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Nicușor Dan megindokolta, miért Tomacot kérte fel kormányalakításra

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy első lehetőségként politikai kormány megalakítására gondolt, de egyik párt sem állt elő egy egyértelmű többséggel, és Eugen Tomac a „legjobb” opció jelenleg, tekintve, hogy politikusként képes tárgyalni, ugyanakkor független a parlamenti csoportoktól.

Székelyhon

2026. június 05., 20:232026. június 05., 20:23

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Az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után tartott sajtóértekezletén megkérdezték tőle, hogy miért esett Tomacra a választása, és miért nem egy technokratát bízott meg egy technokrata kormány alakításával.

„A látszattal ellentétben a politika egy mesterség. Vagyis a tárgyalási képesség, az érvek rangsorolása, a pártokkal való interakció képessége egy olyan mesterség, amelyet idővel el lehet sajátítani. Ezért, tekintettel a bonyolult helyzetre, a szétbomlott kormánykoalícióra, úgy gondoltam, hogy

Idézet
egy politikus jobb, mint mondjuk egy közgazdász, akinek nem volt dolga folyamatosan politikusokkal (...)

Úgy gondolom, hogy a jelenlegi politikai spektrumból, tekintettel a parlamenti pártoktól való függetlenségére, Eugen Tomac a legjobb opció” – idézi az államelnök válaszát az Agerpres.

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Hangsúlyozta: az első opciója természetesen egy politikai kormány lett volna, de emlékeztetett, hogy az elnöki konzultációkon egyik párt sem állt elő egy egyértelmű parlamenti többséggel, sőt egy sor ellentmondás volt aközött, amit a pártok akartak. Az egyetlen logikus megoldás egy parlamenti pártoktól független miniszterelnök volt – magyarázta Nicușor Dan.

Az államelnök csütörtök este jelentette be, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.

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Belföld
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