Nicușor Dan megindokolta, miért Tomacot kérte fel kormányalakításra

Fotó: Presidency
Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy első lehetőségként politikai kormány megalakítására gondolt, de egyik párt sem állt elő egy egyértelmű többséggel, és Eugen Tomac a „legjobb” opció jelenleg, tekintve, hogy politikusként képes tárgyalni, ugyanakkor független a parlamenti csoportoktól.
Az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után tartott sajtóértekezletén megkérdezték tőle, hogy miért esett Tomacra a választása, és miért nem egy technokratát bízott meg egy technokrata kormány alakításával.
„A látszattal ellentétben a politika egy mesterség. Vagyis a tárgyalási képesség, az érvek rangsorolása, a pártokkal való interakció képessége egy olyan mesterség, amelyet idővel el lehet sajátítani. Ezért, tekintettel a bonyolult helyzetre, a szétbomlott kormánykoalícióra, úgy gondoltam, hogy
Úgy gondolom, hogy a jelenlegi politikai spektrumból, tekintettel a parlamenti pártoktól való függetlenségére, Eugen Tomac a legjobb opció” – idézi az államelnök válaszát az Agerpres.
Hangsúlyozta: az első opciója természetesen egy politikai kormány lett volna, de emlékeztetett, hogy az elnöki konzultációkon egyik párt sem állt elő egy egyértelmű parlamenti többséggel, sőt egy sor ellentmondás volt aközött, amit a pártok akartak. Az egyetlen logikus megoldás egy parlamenti pártoktól független miniszterelnök volt – magyarázta Nicușor Dan.
Az államelnök csütörtök este jelentette be, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé.
Nem tartotta be a marosvásárhelyi városvezetés a törvényes előírásokat, amikor a szemétgondok megoldására hívta össze a városi tanácsot, így az akkor elfogadott határozatot nem lehet alkalmazni. Marosvásárhelye közben egyre szemetesebb.
A Romgaz vállalat egyik vezetéke meghibásodott, melynek következtében a szondákból származó folyadék bekerült a Nádas-patak vizébe – jelentette be közösségi oldalán Varga Adorján balavásári polgármester.
A Maros megyei törvényszék pénteken elrendelte Cristian Pomohaci 30 napos előzetes letartóztatását nagy kockázatú kábítószerrel való kereskedelem gyanúja miatt. A népdalénekes előzetes letartóztatását az elmúlt 24 órán belül másodszor rendelték el.
Azonosították és harminc napra őrizetbe vették azt a gyanúsítottat, aki május végén egy sepsiszentgyörgyi lakásból ellopott 2200 lejt. Az ajtón ment be a lakásba, ez alatt pedig a tulajdonosok is otthon voltak.
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök pénteken a Victoria-palotában egyeztetett Ilie Bolojan ügyvivő kormányfővel – nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek politikai források.
Az ország területének jelentős részére – Hargita, Kovászna és Maros megyére is – érvényes, záporokra és viharos szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Felrobbant egy tengeri drón pénteken a konstancai kikötőben; a robbanás hangja a környező lakónegyedekben is hallható volt.
A fővárosban és tizenegy másik településen okozott károkat a rossz idő csütörtökön – közölte csütörtök este a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya.
Ilie Bolojan szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége.
Ilie Bolojan szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogja akadályoztatni az előrehozott választások kiírását, ha ilyen helyzet állna elő.
szóljon hozzá!