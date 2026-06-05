Nicușor Dan megindokolta, miért Tomacot kérte fel kormányalakításra

Nicușor Dan pénteken kijelentette, hogy első lehetőségként politikai kormány megalakítására gondolt, de egyik párt sem állt elő egy egyértelmű többséggel, és Eugen Tomac a „legjobb” opció jelenleg, tekintve, hogy politikusként képes tárgyalni, ugyanakkor független a parlamenti csoportoktól.

Székelyhon 2026. június 05., 20:232026. június 05., 20:23

Az EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után tartott sajtóértekezletén megkérdezték tőle, hogy miért esett Tomacra a választása, és miért nem egy technokratát bízott meg egy technokrata kormány alakításával. „A látszattal ellentétben a politika egy mesterség. Vagyis a tárgyalási képesség, az érvek rangsorolása, a pártokkal való interakció képessége egy olyan mesterség, amelyet idővel el lehet sajátítani. Ezért, tekintettel a bonyolult helyzetre, a szétbomlott kormánykoalícióra, úgy gondoltam, hogy

egy politikus jobb, mint mondjuk egy közgazdász, akinek nem volt dolga folyamatosan politikusokkal (...)