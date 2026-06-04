Tomac: nem politikai, hanem szakértői kormányt terjesztek a parlament elé

Fotó: Videófelvétel
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé.
2026. június 04., 19:172026. június 04., 19:17
2026. június 04., 19:182026. június 04., 19:18
Az EP-képviselő elmondta, hogy őszinte párbeszédre és nyitottságra számít valamennyi demokratikus és Nyugat-barát parlamenti párt részéről
Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
„Tisztában vagyok a politikai tétekkel, ezek természetesek és legitimek egy demokratikus államban, de tudom, hogy Romániának most végigvitt országos projektekre és világos célokra van szüksége. Ezért
– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.
Tomac szerint csak a pártok felelős hozzáállásával folytatódhatnak a beruházások, hozhatnak eredményt a reformok, és nyerhetik vissza az állami intézmények az állampolgárok bizalmát. Ennek szellemében vállalta a feladatot, hogy
– fogalmazott.
A kijelölt miniszterelnök ígérete szerint a leendő kormány megőrzi Románia európai irányultságát, erősíti a román-amerikai stratégiai partnerséget és a transzatlanti kapcsolatokat. Hangsúlyozta azt is, hogy
Szerint az uniós helyreállítási források lehívása és az OECD-csatlakozás olyan célok, amelyek már most is fontosak a társadalom számára, de csak akkor érhetők el, ha az állam komoly és hiteles marad.
Tomac beszélt arról is, hogy az ország és polgárai biztonságának szavatolása továbbra is a román állam alapvető kötelessége.
– vélekedett.
Biztosította Nicușor Dan államfőt arról, hogy az a kormánycsapat, amelynek támogatását kérni fogja a parlamenttől, maximális felelősséggel gazdálkodik majd a közpénzekkel, tiszteletben tartja Románia nemzetközi kötelezettségvállalásait, és erőfeszítéseinek középpontjába az állampolgárt helyezi.
Az RMDSZ a kormányprogram és a miniszterek listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza-e parlamentben az Eugen Tomac vezette kormányt – nyilatkozta csütörtökön Kelemen Hunor.
Pénteken lezárul az idei egységes mezőgazdasági támogatások közel három hónapos igénylési időszaka. Megnéztük, hogy állnak a támogatásigénylés véghajrájában a székelyföldi megyék.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a jövő héten „komolyan” elemezni fogja az Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és politikai konstrukciót – jelentette be az alakulat csütörtökön.
Egy hónap alatt csaknem négyszáz bevetése volt a Kovászna megyei tűzoltóságnak. A közúti balesetek mellett tűzesetekhez, valamint bajba jutott állatokhoz riasztották őket.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu csütörtökön kijelentette, hogy alakulata feltételekhez köti az új kormány támogatását.
Kovásznán szennyvíz öntött el több pincét és udvart a májusi esős időjárás során. A háromszéki szolgáltató szerint ez a szennyvízcsatorna-hálózat túlterheltsége miatt következett be, ezért bírságolást, ledugózást helyezett kilátásba.
Az RMDSZ jövő héten dönti el, hogy bizalmat szavaz-e az Eugen Tomac vezette kormánynak, miután a kijelölt miniszterelnök ismerteti a terveit – nyilatkozta csütörtökön az Agerpres hírügynökségnek Csoma Botond.
Egy férfi meghalt és egy nő megsérült csütörtök kora este a Temesvár körgyűrűjén történt közúti balesetben, amelyben három autó és egy téglákat szállító kamion ütközött össze.
Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
A magyar történelem legfájdalmasabb napjára, a trianoni békediktátum 106. évfordulójára emlékeztek Csíksomlyón csütörtökön a Székely Hadosztály emlékművénél. Ez a nap a magyar megmaradás ünnepe is egyben.
szóljon hozzá!