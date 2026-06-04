Tomac: nem politikai, hanem szakértői kormányt terjesztek a parlament elé

Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé.

Székelyhon 2026. június 04., 19:172026. június 04., 19:17 2026. június 04., 19:182026. június 04., 19:18

Az EP-képviselő elmondta, hogy őszinte párbeszédre és nyitottságra számít valamennyi demokratikus és Nyugat-barát parlamenti párt részéről

egy olyan kormány beiktatása érdekében, amelynek egyetlen célja a román állampolgárok jóléte lesz.

Hirdetés korábban írtuk Eugen Tomacot bízta meg kormányalakítással Nicușor Dan államfő Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással. „Tisztában vagyok a politikai tétekkel, ezek természetesek és legitimek egy demokratikus államban, de tudom, hogy Romániának most végigvitt országos projektekre és világos célokra van szüksége. Ezért

a román parlament elé egy szakértői kormányt fogok terjeszteni, nem politikait”

– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint. Tomac szerint csak a pártok felelős hozzáállásával folytatódhatnak a beruházások, hozhatnak eredményt a reformok, és nyerhetik vissza az állami intézmények az állampolgárok bizalmát. Ennek szellemében vállalta a feladatot, hogy

szakmailag felkészült kormánycsapatot állítson össze

– fogalmazott. A kijelölt miniszterelnök ígérete szerint a leendő kormány megőrzi Románia európai irányultságát, erősíti a román-amerikai stratégiai partnerséget és a transzatlanti kapcsolatokat. Hangsúlyozta azt is, hogy

csak erős gazdaság teremtheti meg azt a jólétet, amelyet a román állampolgárok megérdemelnek.

Szerint az uniós helyreállítási források lehívása és az OECD-csatlakozás olyan célok, amelyek már most is fontosak a társadalom számára, de csak akkor érhetők el, ha az állam komoly és hiteles marad. Tomac beszélt arról is, hogy az ország és polgárai biztonságának szavatolása továbbra is a román állam alapvető kötelessége.

A jólét biztonság nélkül nem képzelhető el, különösen úgy, hogy háború zajlik az ország határainál, amelynek hatásai már érezhetők”