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Tomac: nem politikai, hanem szakértői kormányt terjesztek a parlament elé

• Fotó: Videófelvétel

Fotó: Videófelvétel

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Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé.

Székelyhon

2026. június 04., 19:172026. június 04., 19:17

2026. június 04., 19:182026. június 04., 19:18

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Az EP-képviselő elmondta, hogy őszinte párbeszédre és nyitottságra számít valamennyi demokratikus és Nyugat-barát parlamenti párt részéről

egy olyan kormány beiktatása érdekében, amelynek egyetlen célja a román állampolgárok jóléte lesz.

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Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.

„Tisztában vagyok a politikai tétekkel, ezek természetesek és legitimek egy demokratikus államban, de tudom, hogy Romániának most végigvitt országos projektekre és világos célokra van szüksége. Ezért

Idézet
a román parlament elé egy szakértői kormányt fogok terjeszteni, nem politikait”

– jelentette ki az Agerpres beszámolója szerint.

Tomac szerint csak a pártok felelős hozzáállásával folytatódhatnak a beruházások, hozhatnak eredményt a reformok, és nyerhetik vissza az állami intézmények az állampolgárok bizalmát. Ennek szellemében vállalta a feladatot, hogy

szakmailag felkészült kormánycsapatot állítson össze

– fogalmazott.

A kijelölt miniszterelnök ígérete szerint a leendő kormány megőrzi Románia európai irányultságát, erősíti a román-amerikai stratégiai partnerséget és a transzatlanti kapcsolatokat. Hangsúlyozta azt is, hogy

csak erős gazdaság teremtheti meg azt a jólétet, amelyet a román állampolgárok megérdemelnek.

Szerint az uniós helyreállítási források lehívása és az OECD-csatlakozás olyan célok, amelyek már most is fontosak a társadalom számára, de csak akkor érhetők el, ha az állam komoly és hiteles marad.

Tomac beszélt arról is, hogy az ország és polgárai biztonságának szavatolása továbbra is a román állam alapvető kötelessége.

Idézet
A jólét biztonság nélkül nem képzelhető el, különösen úgy, hogy háború zajlik az ország határainál, amelynek hatásai már érezhetők”

– vélekedett.

Biztosította Nicușor Dan államfőt arról, hogy az a kormánycsapat, amelynek támogatását kérni fogja a parlamenttől, maximális felelősséggel gazdálkodik majd a közpénzekkel, tiszteletben tartja Románia nemzetközi kötelezettségvállalásait, és erőfeszítéseinek középpontjába az állampolgárt helyezi.

Belföld
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