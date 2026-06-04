Eugen Tomacot bízta meg kormányalakítással Nicușor Dan államfő

Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.

Székelyhon 2026. június 04., 18:172026. június 04., 18:17 2026. június 04., 18:562026. június 04., 18:56

Az alkotmány értelmében a miniszterelnök-jelöltnek a nevesítésétől számított tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormányprogramról és a miniszterek listájáról. Hirdetés A kormányprogramot és a miniszterek listáját együttes ülésen vitatja meg a képviselőház és a szenátus. A parlament a képviselők és szenátorok többségének szavazatával iktatja be a kormányt. A jelenlegi helyzetben olyan miniszterelnökre van szüksége Romániának, aki

független a parlamenti pártoktól, de van politikai tapasztalata

– jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan. A Cotroceni-palotában tartott sajtónyilatkozatában az államfő elmondta, hogy

a parlamenti pártok nem tudtak kiegyezni egymással, ezért egy tőlük független kormányfőre van szükség, aki mindegyik alakulattal tud tárgyalni, és így az emberek által kívánt irányba haladhat az ország.

„Ez Nyugat-barát irányt jelent, továbbá a pénzügyi stabilitás fenntartását, a helyreállítási terv minél jobb végrehajtását augusztus végéig, illetve a 2027-es állami költségvetés előkészítését” – fogalmazott. Az elnök kiemelte, hogy azért esett a választása Eugen Tomacra, mert amellett, hogy független a politikai pártoktól, megvan a kellő politikai tapasztalata ahhoz, hogy tárgyaljon velük, és szükség esetén segítse konszenzusra őket. „Én vállalom ezt a felelősséget, és ugyanezt felelősségteljes hozzáállást várom el a politikai pártoktól is” – szögezte le. Simion: Az AUR nem szavaz bizalmat egy társadalmi felhatalmazás nélküli kormánynak A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nem fog megszavazni egy társadalmi felhatalmazás nélküli kormányt – jelentette be csütörtökön a Facebook-oldalán George Simion. Az AUR elnöke arra reagált, hogy az elnöki hivatal közleménye szerint Nicușor Dan államfő csütörtökön 18 órakor nevesíti a miniszterelnök-jelöltet. A sajtóba már napokkal korábban kiszivárgott, hogy az államfő Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt, a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnökét bízza meg kormányalakítással. „Ma 18 órakor egy olyan kormányt jelentenek be, amelyet a nép nem támogat.

Ez egy újabb csapás a demokráciára. Az AUR nem fog ilyesmit támogatni, és a román nép mellett marad”