Eugen Tomacot bízta meg kormányalakítással Nicușor Dan államfő

Fotó: Facebook/Eugen Tomac
Nicușor Dan államfő csütörtökön bejelentette, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással.
2026. június 04., 18:172026. június 04., 18:17
2026. június 04., 18:562026. június 04., 18:56
Az alkotmány értelmében a miniszterelnök-jelöltnek a nevesítésétől számított tíz napon belül bizalmi szavazást kell kérnie a parlamenttől a kormányprogramról és a miniszterek listájáról.
A kormányprogramot és a miniszterek listáját együttes ülésen vitatja meg a képviselőház és a szenátus. A parlament a képviselők és szenátorok többségének szavazatával iktatja be a kormányt.
A jelenlegi helyzetben olyan miniszterelnökre van szüksége Romániának, aki
– jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.
A Cotroceni-palotában tartott sajtónyilatkozatában az államfő elmondta, hogy
„Ez Nyugat-barát irányt jelent, továbbá a pénzügyi stabilitás fenntartását, a helyreállítási terv minél jobb végrehajtását augusztus végéig, illetve a 2027-es állami költségvetés előkészítését” – fogalmazott.
Az elnök kiemelte, hogy azért esett a választása Eugen Tomacra, mert amellett, hogy független a politikai pártoktól, megvan a kellő politikai tapasztalata ahhoz, hogy tárgyaljon velük, és szükség esetén segítse konszenzusra őket.
„Én vállalom ezt a felelősséget, és ugyanezt felelősségteljes hozzáállást várom el a politikai pártoktól is” – szögezte le.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nem fog megszavazni egy társadalmi felhatalmazás nélküli kormányt – jelentette be csütörtökön a Facebook-oldalán George Simion.
Az AUR elnöke arra reagált, hogy az elnöki hivatal közleménye szerint Nicușor Dan államfő csütörtökön 18 órakor nevesíti a miniszterelnök-jelöltet. A sajtóba már napokkal korábban kiszivárgott, hogy az államfő Eugen Tomac európai parlamenti képviselőt, a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnökét bízza meg kormányalakítással.
„Ma 18 órakor egy olyan kormányt jelentenek be, amelyet a nép nem támogat.
– fogalmazott Simion.
Bejegyzése szerint az AUR parlamenti frakciói nem fognak bizalmat szavazni egy kormánynak, amelynek élén egy olyan miniszterelnök áll, akit a választásokon a szavazók egy százaléka sem támogatott. A párt képviselői és szenátorai nem is vesznek részt a parlamenti szavazáson – szögezte le.
Simion szerint az országot azoknak kell vezetniük, akik a romániaiak támogatását élvezik.
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé.
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