Megpróbálta eloltani az autóban felcsapó lángokat a tűzoltók kiérkezéséig, égési sérüléseket szenvedett

Kigyúlt autóhoz riasztották szombat reggel a szászrégeni tűzoltókat. Az eset során egy ember megsérült.

A szászrégeni Mihai Eminescu utcában kigyúlt autóhoz riasztották a helyi tűzoltókat, akik egy esetkocsival és egy rohammentővel szálltak ki a helyszínre.

A tüzet hamar sikerült megfékezniük, az autó utasainak nem esett bajuk, viszont egy járókelő, akik a tűzoltók érkeztéig megpróbálta a lángokat eloltani, elsőfokú sérüléseket szenvedett a karján és az arcán.

Őt a szászrégeni kórház sürgősségi osztályára szállították a mentősök további ellátásra – tájékoztat közleményében a Maros megyei tűzoltóság.