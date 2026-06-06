Megpróbálta eloltani az autóban felcsapó lángokat a tűzoltók kiérkezéséig, égési sérüléseket szenvedett

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Kigyúlt autóhoz riasztották szombat reggel a szászrégeni tűzoltókat. Az eset során egy ember megsérült.
A szászrégeni Mihai Eminescu utcában kigyúlt autóhoz riasztották a helyi tűzoltókat, akik egy esetkocsival és egy rohammentővel szálltak ki a helyszínre.
A tüzet hamar sikerült megfékezniük, az autó utasainak nem esett bajuk, viszont egy járókelő, akik a tűzoltók érkeztéig megpróbálta a lángokat eloltani, elsőfokú sérüléseket szenvedett a karján és az arcán.
Őt a szászrégeni kórház sürgősségi osztályára szállították a mentősök további ellátásra – tájékoztat közleményében a Maros megyei tűzoltóság.
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