Drogkereskedelmet is „hozzácsaptak” a hatóságok az előzetesbe került népdalénekes bűnlajstromához

A Maros megyei törvényszék pénteken elrendelte Cristian Pomohaci 30 napos előzetes letartóztatását nagy kockázatú kábítószerrel való kereskedelem gyanúja miatt. A népdalénekes előzetes letartóztatását az elmúlt 24 órán belül másodszor rendelték el.

nagy kockázatú kábítószerrel való kereskedelem gyanúja miatt.

A népdalénekes előzetes letartóztatását az elmúlt 24 órán belül másodszor rendelték el – ismerteti az Agerpres.

korábban írtuk Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes A marosvásárhelyi bíróság elrendelte csütörtökön Cristian Pomohaci népdalénekes harmincnapos előzetes letartóztatását.

A törvényszék közleménye szerint a kényszerintézkedést a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) indítványozta.

A bírák megalapozatlannak minősítették a vádlott védőjének azt a kérését, hogy