Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Drogkereskedelmet is „hozzácsaptak” a hatóságok az előzetesbe került népdalénekes bűnlajstromához

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros megyei törvényszék pénteken elrendelte Cristian Pomohaci 30 napos előzetes letartóztatását nagy kockázatú kábítószerrel való kereskedelem gyanúja miatt. A népdalénekes előzetes letartóztatását az elmúlt 24 órán belül másodszor rendelték el.

Székelyhon

2026. június 05., 17:442026. június 05., 17:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Maros megyei törvényszék pénteken elrendelte Cristian Pomohaci 30 napos előzetes letartóztatását

nagy kockázatú kábítószerrel való kereskedelem gyanúja miatt.

A népdalénekes előzetes letartóztatását az elmúlt 24 órán belül másodszor rendelték el – ismerteti az Agerpres.

korábban írtuk

Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes
Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes

A marosvásárhelyi bíróság elrendelte csütörtökön Cristian Pomohaci népdalénekes harmincnapos előzetes letartóztatását.

A törvényszék közleménye szerint a kényszerintézkedést a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) indítványozta.

A bírák megalapozatlannak minősítették a vádlott védőjének azt a kérését, hogy

a kényszerintézkedést enyhítsék házi őrizetre, hatósági felügyeletre vagy óvadék melletti hatósági felügyeltre.

A döntés nem jogerős, a gyanúsított, illetve az ügyész 48 órán belül fellebbezhet ellene.

Egy nappal korábban a marosvásárhelyi bíróság rendelte el Cristian Pomohaci népdalénekes harmincnapos előzetes letartóztatását.

Az 57 éves volt ortodox pap ellen kiskorú elleni szexuális erőszak és szexuális bántalmazás gyanújával indult eljárás.

A Maros megyei rendőrség közleménye szerint Pomohaci 2024 és 2026 között több kiskorú fiúval is szexuális kapcsolatot létesített pénzért és egyéb anyagi javakért cserében.

A férfi két ingatlanában szerdán házkutatást tartottak. A rendőrség szerint a két lakásban összesen mintegy 2 millió eurót találtak, különféle pénznemekben.

A népdalénekest szerda este őrizetbe vették, majd az ügyészek indítványozták az előzetes letartóztatását.

Marosszék Bűnügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Idétlenkedő csíkszeredai tanácsosok
Tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőnél – videóval
A finneket fogadja a magyar válogatott, elődöntők a Roland Garroson
Magyar vezetője lett az országos restitúciós hatóságnak
Az utolsó meccs, a Csíkszentsimon vagy az Agyagfalva nyeri a Hargita megyei focibajnokságot
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Idétlenkedő csíkszeredai tanácsosok
Székelyhon

Idétlenkedő csíkszeredai tanácsosok
Tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőnél – videóval
Székelyhon

Tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőnél – videóval
A finneket fogadja a magyar válogatott, elődöntők a Roland Garroson
Székely Sport

A finneket fogadja a magyar válogatott, elődöntők a Roland Garroson
Magyar vezetője lett az országos restitúciós hatóságnak
Krónika

Magyar vezetője lett az országos restitúciós hatóságnak
Az utolsó meccs, a Csíkszentsimon vagy az Agyagfalva nyeri a Hargita megyei focibajnokságot
Székely Sport

Az utolsó meccs, a Csíkszentsimon vagy az Agyagfalva nyeri a Hargita megyei focibajnokságot
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 05., péntek

Szennyeződött a Balavásáron átfolyó Nádas-patak, nem lehet öntözésre, itatásra használni

A Romgaz vállalat egyik vezetéke meghibásodott, melynek következtében a szondákból származó folyadék bekerült a Nádas-patak vizébe – jelentette be közösségi oldalán Varga Adorján balavásári polgármester.

Szennyeződött a Balavásáron átfolyó Nádas-patak, nem lehet öntözésre, itatásra használni
Szennyeződött a Balavásáron átfolyó Nádas-patak, nem lehet öntözésre, itatásra használni
2026. június 05., péntek

Szennyeződött a Balavásáron átfolyó Nádas-patak, nem lehet öntözésre, itatásra használni
Hirdetés
2026. június 05., péntek

Besurrant egy lakásba és több mint 2000 lejt emelt el egy pénztárcából

Azonosították és harminc napra őrizetbe vették azt a gyanúsítottat, aki május végén egy sepsiszentgyörgyi lakásból ellopott 2200 lejt. Az ajtón ment be a lakásba, ez alatt pedig a tulajdonosok is otthon voltak.

Besurrant egy lakásba és több mint 2000 lejt emelt el egy pénztárcából
Besurrant egy lakásba és több mint 2000 lejt emelt el egy pénztárcából
2026. június 05., péntek

Besurrant egy lakásba és több mint 2000 lejt emelt el egy pénztárcából
2026. június 05., péntek

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnökkel egyeztetett Eugen Tomac miniszterelnök-jelölt

Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök pénteken a Victoria-palotában egyeztetett Ilie Bolojan ügyvivő kormányfővel – nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek politikai források.

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnökkel egyeztetett Eugen Tomac miniszterelnök-jelölt
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnökkel egyeztetett Eugen Tomac miniszterelnök-jelölt
2026. június 05., péntek

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnökkel egyeztetett Eugen Tomac miniszterelnök-jelölt
2026. június 05., péntek

A hétvégét sem ússzuk meg zivatarok nélkül

Az ország területének jelentős részére – Hargita, Kovászna és Maros megyére is – érvényes, záporokra és viharos szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A hétvégét sem ússzuk meg zivatarok nélkül
A hétvégét sem ússzuk meg zivatarok nélkül
2026. június 05., péntek

A hétvégét sem ússzuk meg zivatarok nélkül
Hirdetés
2026. június 05., péntek

Tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőnél – videóval

Felrobbant egy tengeri drón pénteken a konstancai kikötőben; a robbanás hangja a környező lakónegyedekben is hallható volt.

Tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőnél – videóval
Tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőnél – videóval
2026. június 05., péntek

Tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőnél – videóval
2026. június 05., péntek

Jól behatárolt munténiai területen és egy erdélyi megyében okozott károkat a rossz idő – videóval

A fővárosban és tizenegy másik településen okozott károkat a rossz idő csütörtökön – közölte csütörtök este a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya.

Jól behatárolt munténiai területen és egy erdélyi megyében okozott károkat a rossz idő – videóval
Jól behatárolt munténiai területen és egy erdélyi megyében okozott károkat a rossz idő – videóval
2026. június 05., péntek

Jól behatárolt munténiai területen és egy erdélyi megyében okozott károkat a rossz idő – videóval
2026. június 05., péntek

Nyíltan kimondva: olyan béremelési reményeik voltak az embereknek, amelyeknek most nem lehet eleget tenni

Ilie Bolojan szerint az új közalkalmazotti bértörvényről az elmúlt években folytatott kommunikáció olyan elvárásokat generált, amelyeknek a jelenlegi költségvetési megkötések mellett nem lehet eleget tenni, innen ered az emberek elégedetlensége.

Nyíltan kimondva: olyan béremelési reményeik voltak az embereknek, amelyeknek most nem lehet eleget tenni
Nyíltan kimondva: olyan béremelési reményeik voltak az embereknek, amelyeknek most nem lehet eleget tenni
2026. június 05., péntek

Nyíltan kimondva: olyan béremelési reményeik voltak az embereknek, amelyeknek most nem lehet eleget tenni
Hirdetés
2026. június 05., péntek

Már Bolojanék se bánnák az előrehozott választást

Ilie Bolojan szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nem fogja akadályoztatni az előrehozott választások kiírását, ha ilyen helyzet állna elő.

Már Bolojanék se bánnák az előrehozott választást
Már Bolojanék se bánnák az előrehozott választást
2026. június 05., péntek

Már Bolojanék se bánnák az előrehozott választást
2026. június 04., csütörtök

Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes

A marosvásárhelyi bíróság elrendelte csütörtökön Cristian Pomohaci népdalénekes harmincnapos előzetes letartóztatását.

Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes
Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes
2026. június 04., csütörtök

Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes
2026. június 04., csütörtök

Trianon üzenete: a nemzet iránti olthatatlan szeretetből merítsünk erőt

Mintegy 200 ember jelenlétében zajlott Sepsiszentgyörgy főterén a trianoni döntés évfordulójáról való megemlékezés csütörtök délután, melynek fő szónoka Toroczkai László, a Mi Hazánk pártelnöke volt.

Trianon üzenete: a nemzet iránti olthatatlan szeretetből merítsünk erőt
Trianon üzenete: a nemzet iránti olthatatlan szeretetből merítsünk erőt
2026. június 04., csütörtök

Trianon üzenete: a nemzet iránti olthatatlan szeretetből merítsünk erőt
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!