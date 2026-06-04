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Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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A marosvásárhelyi bíróság elrendelte csütörtökön Cristian Pomohaci népdalénekes harmincnapos előzetes letartóztatását.

Székelyhon

2026. június 04., 22:122026. június 04., 22:12

2026. június 04., 22:142026. június 04., 22:14

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Az 57 éves volt ortodox pap ellen kiskorú elleni szexuális erőszak és szexuális bántalmazás gyanújával indult eljárás – ismerteti az Agerpres. A Maros megyei rendőrség közleménye szerint Pomohaci 2024 és 2026 között

több kiskorú fiúval is szexuális kapcsolatot létesített pénzért és egyéb anyagi javakért cserében.

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A férfi két ingatlanában szerdán házkutatást tartottak. A rendőrség szerint a két lakásban összesen mintegy 2 millió eurót találtak, különféle pénznemekben-

A népdalénekest szerda este őrizetbe vették, majd az ügyészek indítványozták az előzetes letartóztatását, amelyet a bíróság csütörtökön jóváhagyott. A döntés nem jogerős.

Marosszék Bűnügy
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