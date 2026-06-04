Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes

A marosvásárhelyi bíróság elrendelte csütörtökön Cristian Pomohaci népdalénekes harmincnapos előzetes letartóztatását.

Székelyhon 2026. június 04., 22:122026. június 04., 22:12 2026. június 04., 22:142026. június 04., 22:14

Az 57 éves volt ortodox pap ellen kiskorú elleni szexuális erőszak és szexuális bántalmazás gyanújával indult eljárás – ismerteti az Agerpres. A Maros megyei rendőrség közleménye szerint Pomohaci 2024 és 2026 között

több kiskorú fiúval is szexuális kapcsolatot létesített pénzért és egyéb anyagi javakért cserében.