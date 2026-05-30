Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók

Fotó: Olvasói felvétel

Fotó: Olvasói felvétel

Ittas állapotban ütközött több parkoló autóval, és egy kerítésnek is nekiment a csíkszeredai Fenyő és Nárcisz utcákban egy 33 éves nő szombatra virradóan Csíkszeredában – erősítette meg lapunknak a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Székelyhon

2026. május 30., 14:02

Éjfél után nem sokkal értesítették a hatóságokat, hogy anyagi kárral járó balesetek történt a Fenyő és Nárcisz utcákban – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy egy 33 éves, csíkszeredai nő elvesztette irányítását a jármű felett és egy szabályosan parkoló autónak ütközött, majd tovább haladt.

A Fenyő utcába térve nem biztosított megfelelően és egy díszkerítésnek csapódott, utána pedig egy autónak ütközött, amely ennek hatására a mellette lévő járműnek sodródott.

Az esetek során szerencsére senki nem sérült meg. A rendőrség 0,60 mg/l alkoholszintet mért a sofőr leheletében, ezért vérvételre vitték. Büntetőeljárás indult az ügyben.

Csíkszék Csíkszereda Baleset Közlekedés
2026. május 28., csütörtök

Gyermeknap Csíkszereda központjában

Játékokkal, családi programokkal és egész hétvégés majálissal várják a gyerekeket és szüleiket június 1-jén Csíkszereda belvárosában.

2026. május 27., szerda

Lifttel és napelemmel felszerelt ANL-lakások építése kezdődhet el jövőben Csíkszeredában

Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a Csíkszeredában épülő új ifjúsági bérlakások építése érdekében. A beruházó Országos Lakásügynökség (ANL) a város által korábban átadott területen két tömbházat épít fel.

Minden, amit Székelyföld szunnyadó vulkánjáról tudni lehet

Június elsején izgalmas programokkal és ismeretterjesztő előadásokkal várja a látogatókat a Szent Anna-tó–Mohos tőzegláp Ökocentrum. A rendezvényt azoknak ajánlják, akiket érdekel a tűzhányók titokzatos világa, kiváltképp a Csomád vulkán története.

2026. május 26., kedd

Nyilvánosan is bocsánatot kértek a Hármashalom-oltárnál autóval parkolók

Közösségi oldalán kért elnézést az egyik érintett mindazoktól, akiket megbántott vagy feháborított azzal, hogy a Hármashalom-oltár színpadához autóval hajtott.

2026. május 26., kedd

Nemsokára munkához lát a kivitelező Szécsenyben és Csibában

Még tart az anyagbeszerzés, de nemsokára elkezdődik Csíkszereda szécsenyi városrészében a víz- és csatornahálózat építése, Csibában pedig vízhálózat készül. A lakóknak figyelniük kell a csatlakozási aknák helyének kijelölésére.

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben

Közös ima, ünnepi műsor és szentmise várta a híveket pünkösdvasárnap Gyimesbükkben. Az ezeréves határ vidékén több ezer zarándok gyűlt össze, ahol Varga Miklós fellépése és Lupus atya prédikációja is része volt a kontumáci búcsúnak.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 23., szombat

Százezrek énekelték a himnuszainkat az összmagyarság legnagyobb lelki ünnepén – videó

A magyar, a székely és az ősi, a székelység megpróbáltatásaiban vigaszt nyújtó himnusz eléneklésével ért véget az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú. A hegynyereg több százezer magyar zarándok hangját visszhangozta.

A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”

Nyissuk ki a szívünket az Ég felé a csíksomlyói nyeregben, ahol az Ég és a Föld szinte összeér – tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka, Székely János, szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándokvonattal érkezett Székelyföldre.

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

