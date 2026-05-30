Több parkoló autónak ütközött egy ittas nő Csíkszeredában – fotók

Fotó: Olvasói felvétel
Ittas állapotban ütközött több parkoló autóval, és egy kerítésnek is nekiment a csíkszeredai Fenyő és Nárcisz utcákban egy 33 éves nő szombatra virradóan Csíkszeredában – erősítette meg lapunknak a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
2026. május 30., 14:01
Éjfél után nem sokkal értesítették a hatóságokat, hogy anyagi kárral járó balesetek történt a Fenyő és Nárcisz utcákban – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól. A helyszíni vizsgálatok során kiderült, hogy egy 33 éves, csíkszeredai nő elvesztette irányítását a jármű felett és egy szabályosan parkoló autónak ütközött, majd tovább haladt.
A Fenyő utcába térve nem biztosított megfelelően és egy díszkerítésnek csapódott, utána pedig egy autónak ütközött, amely ennek hatására a mellette lévő járműnek sodródott.
Az esetek során szerencsére senki nem sérült meg. A rendőrség 0,60 mg/l alkoholszintet mért a sofőr leheletében, ezért vérvételre vitték. Büntetőeljárás indult az ügyben.
