A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”

Nyissuk ki a szívünket az Ég felé a csíksomlyói nyeregben, ahol az Ég és a Föld szinte összeér – tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka, Székely János, szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándokvonattal érkezett Székelyföldre.

Simon Virág 2026. május 22., 20:002026. május 22., 20:00

Nyíljon ki a szívünkben az örömvirág – kívánta a zarándokvonattal utazóknak csütörtökön reggel Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke,

az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka.

Indulás előtt röviden válaszolt a Székelyhon kérdéseire is. Hirdetés – Kérem meséljen pár mondatot magáról a Székelyhon olvasóinak. – Végtelenül hálás vagyok a szüleimnek, akik egy gyönyörű szép gyermekkort ajándékoztak nekem és a testvéreimnek. Egészen kicsi gyermekkorom óta éreztem Isten hívását. Kis ministránsként, majd a ferences templom ifjúsági közösségébe bekapcsolódva, aztán Biblia élő igéjével találkozva és a betegek látogatása során erősödött bennem a hívás.

A betlehemi és a római tanulmányok pedig nagyon gazdag tudással, lelki kinccsel töltötték meg a szívemet.

Többek között Budapesten szolgáltam, 2017-tól pedig a szombathelyi egyházmegye püspöke, tavalytól pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is vagyok.

Fotó: Magyar Katolikus Egyház

– Hogyan élte meg a felkérést, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka legyen? Hogyan készül erre az alkalomra? – 1985-ben jártam először Erdélyben. Kerékpárral mentünk el Nagyváradtól Brassóig. Óriási élmény volt megtapasztalni az itt élők vendégszeretetét, nehézségek között is megőrzött derűjét, mély hitét, emberségét.

Mindig is úgy éreztem, hogy a nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog.

Hálás vagyok ezért a meghívásért, nagy örömmel mondtam rá igent. Egy idős pap mondta, hogy a pap azzal teszi a legtöbbet, ha felveszi a reverendáját. Amikor megszólal, ezen már csak rontani tud. Ez valóban így van. De talán nem is az a legfontosabb, amit el tudok majd mondani, hanem a nagy szeretet, köszönet ami ott van a szívemben Isten iránt, a Csíksomlyói Szűzanya iránt és a búcsúra érkező zarándokok iránt is. – Az idei búcsú mottója, Szent Maximus gondolata: A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Mit is jelent a mai ember számára a keresztség és Krisztus követése? – Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy kinyitom a szívemet az Ég felé, beengedem a Teremtő Isten fényét, békéjét az életembe, és azután törekszem ehhez a nagy ajándékhoz méltóan, hitben és szeretetben élni. Az emberi szívet egészen betölteni csak Ő tudja. Az ember akkor lesz boldog, ha megtanul szeretni, ha ajándékká teszi, odaadja az életét. A mai Európának, amely igen gyakran azt gondolja, hogy Isten nélkül is boldogul, sőt nélküle szabadabban élhet, égetően nagy szüksége van olyan emberekre, akik beengedik az életükbe az isteni teljességet, akik tudják azt, hogy az emberi életnek van oka és van beteljesedése, akik só és világosság tudnak lenni a világ számára.

Fotó: László Ildikó

– Mit üzen a Csíksomlyóra érkezőknek, a búcsún résztvevőknek, illetve azoknak, akik otthonaikból fogják követni ezt az ünnepi alkalmat? – Nyissuk ki a szívünket az Ég felé ezen a különleges helyen, a Csíksomlyói Nyeregben, ahol az Ég és a Föld szinte összeér. Tapasztaljuk meg „a szeretet örömfakasztó erejét” (Márton Áron), azután pedig

ezzel a szeretettel, hittel, erővel induljunk tovább az életünk zarándokútján.