A csíksomlyói búcsú szónoka: „nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog”

Székely János a búcsú szónoka is a zarándokvonattal utazott • Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Székely János a búcsú szónoka is a zarándokvonattal utazott

Fotó: Bruzák Noémi/MTI

Nyissuk ki a szívünket az Ég felé a csíksomlyói nyeregben, ahol az Ég és a Föld szinte összeér – tanácsolja az idei pünkösdi búcsú szónoka, Székely János, szombathelyi megyés püspök, aki csütörtökön este a zarándokvonattal érkezett Székelyföldre.

Simon Virág

2026. május 22., 20:002026. május 22., 20:00

Nyíljon ki a szívünkben az örömvirág – kívánta a zarándokvonattal utazóknak csütörtökön reggel Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke,

az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka.

Indulás előtt röviden válaszolt a Székelyhon kérdéseire is.

– Kérem meséljen pár mondatot magáról a Székelyhon olvasóinak.

– Végtelenül hálás vagyok a szüleimnek, akik egy gyönyörű szép gyermekkort ajándékoztak nekem és a testvéreimnek. Egészen kicsi gyermekkorom óta éreztem Isten hívását. Kis ministránsként, majd a ferences templom ifjúsági közösségébe bekapcsolódva, aztán Biblia élő igéjével találkozva és a betegek látogatása során erősödött bennem a hívás.

A betlehemi és a római tanulmányok pedig nagyon gazdag tudással, lelki kinccsel töltötték meg a szívemet.

Többek között Budapesten szolgáltam, 2017-tól pedig a szombathelyi egyházmegye püspöke, tavalytól pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is vagyok.

Fotó: Magyar Katolikus Egyház

– Hogyan élte meg a felkérést, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka legyen? Hogyan készül erre az alkalomra?

– 1985-ben jártam először Erdélyben. Kerékpárral mentünk el Nagyváradtól Brassóig. Óriási élmény volt megtapasztalni az itt élők vendégszeretetét, nehézségek között is megőrzött derűjét, mély hitét, emberségét.

Mindig is úgy éreztem, hogy a nemzetünk szíve legerősebben talán itt, Csíksomlyón dobog.

Hálás vagyok ezért a meghívásért, nagy örömmel mondtam rá igent. Egy idős pap mondta, hogy a pap azzal teszi a legtöbbet, ha felveszi a reverendáját. Amikor megszólal, ezen már csak rontani tud. Ez valóban így van. De talán nem is az a legfontosabb, amit el tudok majd mondani, hanem a nagy szeretet, köszönet ami ott van a szívemben Isten iránt, a Csíksomlyói Szűzanya iránt és a búcsúra érkező zarándokok iránt is.

– Az idei búcsú mottója, Szent Maximus gondolata: A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Mit is jelent a mai ember számára a keresztség és Krisztus követése?

– Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy kinyitom a szívemet az Ég felé, beengedem a Teremtő Isten fényét, békéjét az életembe, és azután törekszem ehhez a nagy ajándékhoz méltóan, hitben és szeretetben élni. Az emberi szívet egészen betölteni csak Ő tudja. Az ember akkor lesz boldog, ha megtanul szeretni, ha ajándékká teszi, odaadja az életét. A mai Európának, amely igen gyakran azt gondolja, hogy Isten nélkül is boldogul, sőt nélküle szabadabban élhet, égetően nagy szüksége van olyan emberekre, akik beengedik az életükbe az isteni teljességet, akik tudják azt, hogy az emberi életnek van oka és van beteljesedése, akik só és világosság tudnak lenni a világ számára.

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

– Mit üzen a Csíksomlyóra érkezőknek, a búcsún résztvevőknek, illetve azoknak, akik otthonaikból fogják követni ezt az ünnepi alkalmat?

– Nyissuk ki a szívünket az Ég felé ezen a különleges helyen, a Csíksomlyói Nyeregben, ahol az Ég és a Föld szinte összeér. Tapasztaljuk meg „a szeretet örömfakasztó erejét” (Márton Áron), azután pedig

ezzel a szeretettel, hittel, erővel induljunk tovább az életünk zarándokútján.

Azzal a bizalommal, hogy Isten ma is, a történelem minden fordulata közepette velünk van, tenyerén tartja a világot.

2026. május 22., péntek

Az idők viharában elpusztult Rákóczi-vár ismét teljes méltóságában áll előttünk – videó

Romjaiból építették újjá a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határon. A látványos épület péntek déli átadóünnepségének – amelyet a 30-as számú őrház előtt tartottak – az időjárás is kedvezett.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

A második gyimesbükki csoda: felavatták az újjáépített Rákóczi-várat

Felavatták pénteken a gyimesbükki Bethlen–Rákóczi-várat az ezeréves határnál. A romjaiból újjáépített erődítmény átadását ünnepséggel tették emlékezetessé, a helyiek pedig azt remélik, hogy a létesítmény fellendíti a térség turizmusát.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Készen áll a nyereg a pünkösdi búcsúra medveszempontból is

Készen áll a zarándokok fogadására és az ünnepi események biztonságos lebonyolítására a csíksomlyói nyereg.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Elutasítja Szondy Zoltán egyes kijelentéseit a profi liga főtitkára

Pontokba szedett választ küldött a Székelyhonnak a Labdarúgó Profi Liga (LPF) főtitkára, angol nyelven. Justin Ștefan az FK Csíkszereda elnökével készült interjúnkra reagált.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

A nyeregbe szállítják a mozgáskorlátozott zarándokokat

Különjárattal segíti a pünkösdi búcsúra érkező mozgáskorlátozott zarándokok kijutását a nyeregbe a Hargita Megyei Sérültek Egyesülete.

2026. május 22., péntek

2026. május 22., péntek

Gyimesbükk ismét a pünkösdi összetartozás helyszíne lesz

Vármegáldás, zarándoklat és ünnepi szentmise is szerepel az idei gyimesbükki pünkösdi programban, amelyre a Kárpát-medence számos pontjáról érkeznek vendégek.

2026. május 22., péntek

2026. május 21., csütörtök

Szondy: a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk

Románia legkisebb lakosságú megyeszékhelyének újonc magyar csapataként a román közegtől gúnyt, megvetést és állandó támadást kaptunk – nyilatkozta sommásan az elmúlt idény kapcsán Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke. Interjú egy emlékezetes idényről.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 20., szerda

Minden tudnivaló a csíksomlyói pünkösdi búcsúról

Útlezárások lesznek a hétvégén a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején, ahová több százezer zarándokot várnak. A szervezők azt kérik, hogy lehetőleg gyalogosan közelítsék meg a csíksomlyói nyerget. A teljes programot és egyéb tudnivalókat is megosztottak.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Különjáratok és módosított menetrend a pünkösdi búcsú idején

Különjáratok indításával és ideiglenes menetrenddel segítik a közlekedést a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején.

2026. május 20., szerda

2026. május 20., szerda

Egybeesnek a vizsgák, hátrányos helyzetbe kerülnek a nyolcadikosok

Méltánytalannak és igazságtalannak tartja egy csíkszeredai szülő, hogy két középiskola által szervezett képességfelmérő vizsga ugyanarra az időpontra esik, így nyolcadikos gyermeke hátrányos helyzetbe kerül a felvételinél.

2026. május 20., szerda

