Egybeesnek a vizsgák, hátrányos helyzetbe kerülnek a nyolcadikosok

Fotó: Borbély Fanni
Méltánytalannak és igazságtalannak tartja egy csíkszeredai szülő, hogy két középiskola által szervezett képességfelmérő vizsga ugyanarra az időpontra esik, így nyolcadikos gyermeke hátrányos helyzetbe kerül a felvételinél. Az érintett intézményeket kérdeztük.
„Hargita megyében eleve kevés magyar tannyelvű szak- és líceumi osztály közül választhatnak a gyerekek, ezért sokan több irányban is próbálkoznának. De amikor ugyanarra az időpontra szervezik a vizsgákat, akkor a gyermek gyakorlatilag elesik egy lehetőségtől. Egyetlen nap alatt kellene két olyan felmérőt teljesítenie, amelyek nagy koncentrációt és komoly felkészülést igényelnek.
– nehezményezte egy csíkszeredai édesanya, aki azért kereste meg a Székelyhont, hogy elmondja, a vizsgák egymásra szervezése miatt nyolcadikos gyermeke választásra kényszerül, hogy hová felvételizzen.
Ugyanis a Nagy István Művészeti Középiskola képzőművészeti szakára, valamint a Kájoni János Szakközépiskola magyar és angol nyelvű turisztikai technikus szakára is jelentkezett volna, azonban
Mindkét vizsgát május 20-án, szerdán 10 órától tartják. „Egy nap alatt két vizsga, futás egyikből a másikba, miután látod, hogy a többiek már haladnak, automatikusan nyomás alá kerül a gyermek, ez hatással lehet a teljesítményére” – panaszolta a szülő. Hozzátette, a problémát az iskoláknak és a Hargita Megyei Tanfelügyelőségnek is jelezték, de nem kaptak megnyugtató választ.
A helyzet azért is szomorú, mert három évvel ezelőtt ugyanezt a problémát panaszolta el egy másik szülő a Székelyhonnak: az egybeesett vizsgák miatt a lányának csökkentek az esélyei, hogy abba az iskolába jusson be, ahová szeretett volna.
Ravasz Gyöngyike, a Nagy István Művészeti Középiskola igazgatója megkeresésünkre elmondta: tudnak a helyzetről, és igyekeznek rugalmasak lenni az érintett diákokkal. „Annak, aki hozzánk fordult ezzel a problémával, megmondtuk, hogy
– nyilatkozta az igazgató.
Hozzátette, tapasztalataik szerint az ötórás rajzpróbát nem minden diák használja ki teljes egészében, ugyanakkor azoknak is biztosítanak lehetőséget a vizsga befejezésére, akik az angol felmérő miatt később érkeznek. Szerinte szinte elkerülhetetlen, hogy egyes vizsgák egybeessenek más iskolák felmérőivel, mivel
Az igazgató arra is kitért: az intézmény már márciusban közzétette a vizsgák időpontját, miközben a művészeti felvételi megszervezése önmagában is rendkívül összetett feladat.
A képzőművészeti szakokra idén 63 diák jelentkezett, míg a zenei osztályokba további mintegy ötvenen felvételiznek. A képzőművészeti szakok mellett ugyanis a zenei osztályok vizsgáit is le kell bonyolítaniuk, több hangszerre, valamint kezdő és haladó szintekre lebontva, ezért – mint fogalmazott –
Mózes Csongor, a Kájoni János Szakközépiskola igazgatója lapunknak szintén arról beszélt, hogy az iskola idejében leegyeztette a vizsga időpontját a tanfelügyelőséggel.
Hangsúlyozta, a felmérők megszervezése komoly logisztikai munkát igényel, hiszen több mint kétszáz diák jelentkezett a vizsgára, és számos tanárt kell mozgósítaniuk a lebonyolításhoz. Mint mondta, az angol vizsga megszervezéséhez önmagában 13 kolléga szükséges, emellett az érintett angoltanárok óráit is helyettesíteni kell, ezért már nem tudnak módosítani az előre rögzített időponton.
Mit mond a szabályozás?
A 2026–2027-es középiskolai felvételit a román oktatási minisztérium 2025/6060-as rendelete szabályozza, amely a május 18–22. közötti időszakot írja elő a képesség- és nyelvi vizsgák megszervezésére. A jogszabály szerint a művészeti, sport- és bilingv (kétnyelvű) osztályokba jelentkező diákoknak előzetes alkalmassági, illetve nyelvi felmérőkön kell részt venniük, ugyanakkor a konkrét időpontok kiválasztását az egyes tanintézetekre bízzák. A szabályozás nem ír elő központi összehangolást az iskolák között, ezért fordulhat elő, hogy bizonyos vizsgák időben fedik egymást.
