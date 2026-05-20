Egybeesnek a vizsgák, hátrányos helyzetbe kerülnek a nyolcadikosok

Méltánytalannak és igazságtalannak tartja egy csíkszeredai szülő, hogy két középiskola által szervezett képességfelmérő vizsga ugyanarra az időpontra esik, így nyolcadikos gyermeke hátrányos helyzetbe kerül a felvételinél. Az érintett intézményeket kérdeztük.

Barabás Hajnal 2026. május 20., 07:552026. május 20., 07:55

„Hargita megyében eleve kevés magyar tannyelvű szak- és líceumi osztály közül választhatnak a gyerekek, ezért sokan több irányban is próbálkoznának. De amikor ugyanarra az időpontra szervezik a vizsgákat, akkor a gyermek gyakorlatilag elesik egy lehetőségtől. Egyetlen nap alatt kellene két olyan felmérőt teljesítenie, amelyek nagy koncentrációt és komoly felkészülést igényelnek.

Ez nem méltányos, és hátrányos helyzetbe hozza őket azokkal szemben, akiknek nem ütköznek a vizsgáik”

– nehezményezte egy csíkszeredai édesanya, aki azért kereste meg a Székelyhont, hogy elmondja, a vizsgák egymásra szervezése miatt nyolcadikos gyermeke választásra kényszerül, hogy hová felvételizzen.

Fotó: Borbély Fanni

Ugyanis a Nagy István Művészeti Középiskola képzőművészeti szakára, valamint a Kájoni János Szakközépiskola magyar és angol nyelvű turisztikai technikus szakára is jelentkezett volna, azonban

a kreativitási gyakorlati próba és az angolnyelv-vizsga időpontja egybeesik a két iskolában.

Mindkét vizsgát május 20-án, szerdán 10 órától tartják. „Egy nap alatt két vizsga, futás egyikből a másikba, miután látod, hogy a többiek már haladnak, automatikusan nyomás alá kerül a gyermek, ez hatással lehet a teljesítményére” – panaszolta a szülő. Hozzátette, a problémát az iskoláknak és a Hargita Megyei Tanfelügyelőségnek is jelezték, de nem kaptak megnyugtató választ.

A helyzet azért is szomorú, mert három évvel ezelőtt ugyanezt a problémát panaszolta el egy másik szülő a Székelyhonnak: az egybeesett vizsgák miatt a lányának csökkentek az esélyei, hogy abba az iskolába jusson be, ahová szeretett volna. Igyekeznek megoldani a helyzetet Ravasz Gyöngyike, a Nagy István Művészeti Középiskola igazgatója megkeresésünkre elmondta: tudnak a helyzetről, és igyekeznek rugalmasak lenni az érintett diákokkal. „Annak, aki hozzánk fordult ezzel a problémával, megmondtuk, hogy

mehet nyugodtan vizsgázni a másik iskolába, és utána jöhet hozzánk a tehetségpróbára”

– nyilatkozta az igazgató.

Hozzátette, tapasztalataik szerint az ötórás rajzpróbát nem minden diák használja ki teljes egészében, ugyanakkor azoknak is biztosítanak lehetőséget a vizsga befejezésére, akik az angol felmérő miatt később érkeznek. Szerinte szinte elkerülhetetlen, hogy egyes vizsgák egybeessenek más iskolák felmérőivel, mivel

országos szinten túl szűk időintervallum áll rendelkezésre a tehetségpróbák megszervezésére.

Az igazgató arra is kitért: az intézmény már márciusban közzétette a vizsgák időpontját, miközben a művészeti felvételi megszervezése önmagában is rendkívül összetett feladat.

A képzőművészeti szakokra idén 63 diák jelentkezett, míg a zenei osztályokba további mintegy ötvenen felvételiznek. A képzőművészeti szakok mellett ugyanis a zenei osztályok vizsgáit is le kell bonyolítaniuk, több hangszerre, valamint kezdő és haladó szintekre lebontva, ezért – mint fogalmazott –

szinte lehetetlen úgy összeállítani a programot, hogy az semmilyen más iskola vizsgájával ne ütközzön.

Mózes Csongor, a Kájoni János Szakközépiskola igazgatója lapunknak szintén arról beszélt, hogy az iskola idejében leegyeztette a vizsga időpontját a tanfelügyelőséggel.

Hangsúlyozta, a felmérők megszervezése komoly logisztikai munkát igényel, hiszen több mint kétszáz diák jelentkezett a vizsgára, és számos tanárt kell mozgósítaniuk a lebonyolításhoz. Mint mondta, az angol vizsga megszervezéséhez önmagában 13 kolléga szükséges, emellett az érintett angoltanárok óráit is helyettesíteni kell, ezért már nem tudnak módosítani az előre rögzített időponton.