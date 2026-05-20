Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egybeesnek a vizsgák, hátrányos helyzetbe kerülnek a nyolcadikosok

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Méltánytalannak és igazságtalannak tartja egy csíkszeredai szülő, hogy két középiskola által szervezett képességfelmérő vizsga ugyanarra az időpontra esik, így nyolcadikos gyermeke hátrányos helyzetbe kerül a felvételinél. Az érintett intézményeket kérdeztük.

Barabás Hajnal

2026. május 20., 07:552026. május 20., 07:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„Hargita megyében eleve kevés magyar tannyelvű szak- és líceumi osztály közül választhatnak a gyerekek, ezért sokan több irányban is próbálkoznának. De amikor ugyanarra az időpontra szervezik a vizsgákat, akkor a gyermek gyakorlatilag elesik egy lehetőségtől. Egyetlen nap alatt kellene két olyan felmérőt teljesítenie, amelyek nagy koncentrációt és komoly felkészülést igényelnek.

Idézet
Ez nem méltányos, és hátrányos helyzetbe hozza őket azokkal szemben, akiknek nem ütköznek a vizsgáik”

– nehezményezte egy csíkszeredai édesanya, aki azért kereste meg a Székelyhont, hogy elmondja, a vizsgák egymásra szervezése miatt nyolcadikos gyermeke választásra kényszerül, hogy hová felvételizzen.

Hirdetés
• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ugyanis a Nagy István Művészeti Középiskola képzőművészeti szakára, valamint a Kájoni János Szakközépiskola magyar és angol nyelvű turisztikai technikus szakára is jelentkezett volna, azonban

a kreativitási gyakorlati próba és az angolnyelv-vizsga időpontja egybeesik a két iskolában.

Mindkét vizsgát május 20-án, szerdán 10 órától tartják. „Egy nap alatt két vizsga, futás egyikből a másikba, miután látod, hogy a többiek már haladnak, automatikusan nyomás alá kerül a gyermek, ez hatással lehet a teljesítményére” – panaszolta a szülő. Hozzátette, a problémát az iskoláknak és a Hargita Megyei Tanfelügyelőségnek is jelezték, de nem kaptak megnyugtató választ.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A helyzet azért is szomorú, mert három évvel ezelőtt ugyanezt a problémát panaszolta el egy másik szülő a Székelyhonnak: az egybeesett vizsgák miatt a lányának csökkentek az esélyei, hogy abba az iskolába jusson be, ahová szeretett volna.

Igyekeznek megoldani a helyzetet

Ravasz Gyöngyike, a Nagy István Művészeti Középiskola igazgatója megkeresésünkre elmondta: tudnak a helyzetről, és igyekeznek rugalmasak lenni az érintett diákokkal. „Annak, aki hozzánk fordult ezzel a problémával, megmondtuk, hogy

Idézet
mehet nyugodtan vizsgázni a másik iskolába, és utána jöhet hozzánk a tehetségpróbára”

– nyilatkozta az igazgató.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, tapasztalataik szerint az ötórás rajzpróbát nem minden diák használja ki teljes egészében, ugyanakkor azoknak is biztosítanak lehetőséget a vizsga befejezésére, akik az angol felmérő miatt később érkeznek. Szerinte szinte elkerülhetetlen, hogy egyes vizsgák egybeessenek más iskolák felmérőivel, mivel

országos szinten túl szűk időintervallum áll rendelkezésre a tehetségpróbák megszervezésére.

Az igazgató arra is kitért: az intézmény már márciusban közzétette a vizsgák időpontját, miközben a művészeti felvételi megszervezése önmagában is rendkívül összetett feladat.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A képzőművészeti szakokra idén 63 diák jelentkezett, míg a zenei osztályokba további mintegy ötvenen felvételiznek. A képzőművészeti szakok mellett ugyanis a zenei osztályok vizsgáit is le kell bonyolítaniuk, több hangszerre, valamint kezdő és haladó szintekre lebontva, ezért – mint fogalmazott –

szinte lehetetlen úgy összeállítani a programot, hogy az semmilyen más iskola vizsgájával ne ütközzön.

Mózes Csongor, a Kájoni János Szakközépiskola igazgatója lapunknak szintén arról beszélt, hogy az iskola idejében leegyeztette a vizsga időpontját a tanfelügyelőséggel.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Hangsúlyozta, a felmérők megszervezése komoly logisztikai munkát igényel, hiszen több mint kétszáz diák jelentkezett a vizsgára, és számos tanárt kell mozgósítaniuk a lebonyolításhoz. Mint mondta, az angol vizsga megszervezéséhez önmagában 13 kolléga szükséges, emellett az érintett angoltanárok óráit is helyettesíteni kell, ezért már nem tudnak módosítani az előre rögzített időponton.

Mit mond a szabályozás?

A 2026–2027-es középiskolai felvételit a román oktatási minisztérium 2025/6060-as rendelete szabályozza, amely a május 18–22. közötti időszakot írja elő a képesség- és nyelvi vizsgák megszervezésére. A jogszabály szerint a művészeti, sport- és bilingv (kétnyelvű) osztályokba jelentkező diákoknak előzetes alkalmassági, illetve nyelvi felmérőkön kell részt venniük, ugyanakkor a konkrét időpontok kiválasztását az egyes tanintézetekre bízzák. A szabályozás nem ír elő központi összehangolást az iskolák között, ezért fordulhat elő, hogy bizonyos vizsgák időben fedik egymást.

Csíkszék Csíkszereda Tanügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Scherer Péter színművész
Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között
Kiderült, hol játssza hazai meccseit a Corvinul: hosszú utak várnak a Sepsi OSK-ra és az FK-ra
Francia történet magyar „kéznyomokkal”, csipetnyi erdélyi színészi játékkal: Cannes-ban mutatták be Nemes Jeles új filmjét
Gólokban és kiállításokban nem volt hiány az Udvarhely körzetiben
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Elhunyt Scherer Péter színművész
Székelyhon

Elhunyt Scherer Péter színművész
Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között
Székelyhon

Verekedéssé fajult egy ingatlanvásárlás két család között
Kiderült, hol játssza hazai meccseit a Corvinul: hosszú utak várnak a Sepsi OSK-ra és az FK-ra
Székely Sport

Kiderült, hol játssza hazai meccseit a Corvinul: hosszú utak várnak a Sepsi OSK-ra és az FK-ra
Francia történet magyar „kéznyomokkal”, csipetnyi erdélyi színészi játékkal: Cannes-ban mutatták be Nemes Jeles új filmjét
Krónika

Francia történet magyar „kéznyomokkal”, csipetnyi erdélyi színészi játékkal: Cannes-ban mutatták be Nemes Jeles új filmjét
Gólokban és kiállításokban nem volt hiány az Udvarhely körzetiben
Székely Sport

Gólokban és kiállításokban nem volt hiány az Udvarhely körzetiben
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 18., hétfő

Nyári útkarbantartás kevesebb pénzből Csíkszeredában

A visszafogottabb költségvetés az útkarbantartásra elkülönített kereten is érződik Csíkszeredában: a tavalyinál kisebb összegből, és megemelkedett költségekkel kell dolgozni, de így is több fontos munkálat elvégzését tervezik.

Nyári útkarbantartás kevesebb pénzből Csíkszeredában
Nyári útkarbantartás kevesebb pénzből Csíkszeredában
2026. május 18., hétfő

Nyári útkarbantartás kevesebb pénzből Csíkszeredában
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Tíz éve avatták fel a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában

Megemlékezést tartottak szombat este Csíkszereda főterén a tíz éve felavatott Márton Áron-szoborcsoportnál. Az ünnepséget a püspök születésének 130. évfordulója és az is indokolta, hogy a román parlament a 2026-os évet Márton Áron-emlékévvé nyilvánította.

Tíz éve avatták fel a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában
Tíz éve avatták fel a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában
2026. május 16., szombat

Tíz éve avatták fel a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában
2026. május 16., szombat

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét

Halálos baleset történt pénteken este Csíkszereda közelében: egy 17 éves csíkszentkirályi fiú életét vesztette, két másik fiatal kórházba került, miután felborultak egy buggy típusú járművel. A sofőr jogosítvány nélkül és ittasan vezetett.

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
2026. május 16., szombat

Tragikus baleset Csíkszereda közelében: 17 éves fiú vesztette életét
2026. május 15., péntek

Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál

Munkagépek jelentek meg a csíkszeredai Suta-tónál, amelynek gátjánál már dolgoznak. A helyreállítással nemrég megbízott kivitelező átvette a terepet, és mint ígérte, megfelelő felszereltséggel és alkalmazotti létszámmal végzi a feladatot.

Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál
Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál
2026. május 15., péntek

Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál
Hirdetés
2026. május 14., csütörtök

Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban

Egyelőre nem lehet a 24Pay alkalmazással buszjegyet, parkolójegyet vagy parkolóbérletet vásárolni a Csíki Trans rendszerében.

Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban
Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban
2026. május 14., csütörtök

Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban
2026. május 14., csütörtök

Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában

Noha része a városfejlesztési stratégiának, és évekkel ezelőtt egy helyszín is felmerült, Csíkszeredában egyelőre nincs szükség olyan parkolókra, ahol a városba érkezők autóikat leparkolják, és tömegközlekedéssel utaznak tovább.

Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában
Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában
2026. május 14., csütörtök

Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában
2026. május 13., szerda

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón

Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón
Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón
2026. május 13., szerda

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón
Hirdetés
2026. május 13., szerda

Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában

Emlékestet szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére, a közös megemlékezést május 16-án tartják a Szabadság téren Csíkszeredában.

Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában
Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában
2026. május 13., szerda

Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában
2026. május 12., kedd

Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián

Huszonharmadik alkalommal szervezik meg a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán május 13-án.

Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián
Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián
2026. május 12., kedd

Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián
2026. május 12., kedd

Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában

Úttestre dőlt fa nehezíti a közlekedést a csíkszeredai Zsögödi Nagy Imre utcában kedden délután. A tűzoltók dolgoznak az útakadály eltakarításán.

Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában
Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában
2026. május 12., kedd

Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!