Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál

Munkagépek jelentek meg a csíkszeredai Suta-tónál, amelynek gátjánál már dolgoznak. A helyreállítással nemrég megbízott kivitelező átvette a terepet, és mint ígérte, megfelelő felszereltséggel és alkalmazotti létszámmal végzi a feladatot.

Kovács Attila 2026. május 15., 21:172026. május 15., 21:17

Nem kihalt már a 2007-ben lecsapolt, és azóta korábban már helyreállítani kezdett mesterséges tó környéke,

munkagépek dolgoznak a gáton, amelynek megerősítése és korszerűsítése a beruházás kulcskérdése.

Az utóbbi három évben, a korábbi munkálatok leállása óta nem történt semmi az üres tómeder környékén, amelyet a természet ismét kezdett birtokba venni, benőtte a nád. Hirdetés Az újratervezés miatti kényszerszünet és halogatás után a kivitelezés érdekében a Râmnicu Vâlcea-i központú Olt Vízügyi Igazgatóság által kiírt közbeszerzési eljárás az óvások miatt lassan haladt, de végül eredménnyel zárult.

A helyreállítás befejezésére május elején írták alá a szerződést egy besztercei és nagyváradi cég alkotta társulással, amely rövid idő alatt elkezdte helyszínre szállítani a munkagépeit, amelyek folyamatosan érkeznek ezután is – közölte kérdésünkre Ioana Diaconescu, a kivitelező helyszíni képviselője. Mint elmondta, megfelelő felszereltséggel és kellő munkaerővel rendelkeznek, és

céljuk minél hatékonyabban végezni a munkát, amelynek befejezési határideje 2027 novembere.

A munkálatok során a gát megerősítése és megemelése mellett a fenékürítő és az árhullám-leürítő kialakítását is el kell végezni, valamint a tavat tápláló Fitód patak medrének helyreállítását.

A tó vizét 2007-ben engedték le, miután hibákat észleltek a földgát szerkezetében, azóta csak akkor telt fel, amikor egyszer hódok torlaszolták el a kifolyót. A helyreállítás 2021-ben az évek alatt erdővé fejlődött bozót kivágásával kezdődött, mintegy 40 000 köbméternyi földet, bokrot, gyökérzetet távolítottak el a mederkotrás során. A tóhoz vezető földutakat megfelelően tömörített makadámutakká alakították, hogy a nehéz gépjárművek közlekedhessenek.

A helyreállítást 2023-ban kellett volna befejezni, de ez nem történt meg,

mert a gát megerősítéséhez nem volt elég az, hogy ennek felső peremén speciális vízzáró lemezeket vertek le a szerkezetbe, és lépcsőzetesre, szélesebbre alakították.

Új geotechnikai tanulmányok elkészítése, majd újratervezés következett, utána pedig a kivitelezéshez szükséges licit. Amennyiben biztosítva lesz a finanszírozás,

jövőben a tómederbe már vizet lehet engedni.

Jó tudni viszont, hogy mivel a Suta-tó árvízvédelmi létesítményként vésztározó szerepet tölt majd be, ezért csak részben töltik fel, hogy egy árhullám esetén a megnövekedő vízmennyiséget be tudja fogadni.

