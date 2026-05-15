Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál

A Suta-tó gátjának megerősítése következik
Fotó: Kozán István
Munkagépek jelentek meg a csíkszeredai Suta-tónál, amelynek gátjánál már dolgoznak. A helyreállítással nemrég megbízott kivitelező átvette a terepet, és mint ígérte, megfelelő felszereltséggel és alkalmazotti létszámmal végzi a feladatot.
Nem kihalt már a 2007-ben lecsapolt, és azóta korábban már helyreállítani kezdett mesterséges tó környéke,
Az utóbbi három évben, a korábbi munkálatok leállása óta nem történt semmi az üres tómeder környékén, amelyet a természet ismét kezdett birtokba venni, benőtte a nád.
Az újratervezés miatti kényszerszünet és halogatás után a kivitelezés érdekében a Râmnicu Vâlcea-i központú Olt Vízügyi Igazgatóság által kiírt közbeszerzési eljárás az óvások miatt lassan haladt, de végül eredménnyel zárult.
Fotó: Kozán István
A helyreállítás befejezésére május elején írták alá a szerződést egy besztercei és nagyváradi cég alkotta társulással, amely rövid idő alatt elkezdte helyszínre szállítani a munkagépeit, amelyek folyamatosan érkeznek ezután is – közölte kérdésünkre Ioana Diaconescu, a kivitelező helyszíni képviselője. Mint elmondta, megfelelő felszereltséggel és kellő munkaerővel rendelkeznek, és
A munkálatok során a gát megerősítése és megemelése mellett a fenékürítő és az árhullám-leürítő kialakítását is el kell végezni, valamint a tavat tápláló Fitód patak medrének helyreállítását.
Fotó: Borbély Fanni
A tó vizét 2007-ben engedték le, miután hibákat észleltek a földgát szerkezetében, azóta csak akkor telt fel, amikor egyszer hódok torlaszolták el a kifolyót. A helyreállítás 2021-ben az évek alatt erdővé fejlődött bozót kivágásával kezdődött, mintegy 40 000 köbméternyi földet, bokrot, gyökérzetet távolítottak el a mederkotrás során. A tóhoz vezető földutakat megfelelően tömörített makadámutakká alakították, hogy a nehéz gépjárművek közlekedhessenek.
mert a gát megerősítéséhez nem volt elég az, hogy ennek felső peremén speciális vízzáró lemezeket vertek le a szerkezetbe, és lépcsőzetesre, szélesebbre alakították.
Fotó: Borbély Fanni
Új geotechnikai tanulmányok elkészítése, majd újratervezés következett, utána pedig a kivitelezéshez szükséges licit. Amennyiben biztosítva lesz a finanszírozás,
Jó tudni viszont, hogy mivel a Suta-tó árvízvédelmi létesítményként vésztározó szerepet tölt majd be, ezért csak részben töltik fel, hogy egy árhullám esetén a megnövekedő vízmennyiséget be tudja fogadni.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Egyelőre nem lehet a 24Pay alkalmazással buszjegyet, parkolójegyet vagy parkolóbérletet vásárolni a Csíki Trans rendszerében.
Noha része a városfejlesztési stratégiának, és évekkel ezelőtt egy helyszín is felmerült, Csíkszeredában egyelőre nincs szükség olyan parkolókra, ahol a városba érkezők autóikat leparkolják, és tömegközlekedéssel utaznak tovább.
Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.
Emlékestet szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére, a közös megemlékezést május 16-án tartják a Szabadság téren Csíkszeredában.
Huszonharmadik alkalommal szervezik meg a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán május 13-án.
Úttestre dőlt fa nehezíti a közlekedést a csíkszeredai Zsögödi Nagy Imre utcában kedden délután. A tűzoltók dolgoznak az útakadály eltakarításán.
Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.
Továbbra is bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség a csíkszeredai kerékpárutak tervezett bővítésére és felújítására. Az Országos Helyreállítási Tervet (PNRR) érintő megszorítások miatt nem lehet tudni, várható-e finanszírozás más forrásból, vagy nem.
Korszerű eljárással bővült a kardiológiai ellátás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.
Milyen szerepe van ma az irodalomnak az emberek életében? A megszólaló írók és irodalmárok szerint az olvasás nemcsak kulturális élmény, hanem önismereti eszköz, nyelvi otthon, érzelmi kapaszkodó és közösségi tapasztalat is.
szóljon hozzá!