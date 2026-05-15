Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Újrakezdték a munkát a csíkszeredai Suta-tónál

A Suta-tó gátjának megerősítése következik • Fotó: Kozán István

A Suta-tó gátjának megerősítése következik

Fotó: Kozán István

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Munkagépek jelentek meg a csíkszeredai Suta-tónál, amelynek gátjánál már dolgoznak. A helyreállítással nemrég megbízott kivitelező átvette a terepet, és mint ígérte, megfelelő felszereltséggel és alkalmazotti létszámmal végzi a feladatot.

Kovács Attila

2026. május 15., 21:172026. május 15., 21:17

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem kihalt már a 2007-ben lecsapolt, és azóta korábban már helyreállítani kezdett mesterséges tó környéke,

munkagépek dolgoznak a gáton, amelynek megerősítése és korszerűsítése a beruházás kulcskérdése.

Az utóbbi három évben, a korábbi munkálatok leállása óta nem történt semmi az üres tómeder környékén, amelyet a természet ismét kezdett birtokba venni, benőtte a nád.

Hirdetés

Az újratervezés miatti kényszerszünet és halogatás után a kivitelezés érdekében a Râmnicu Vâlcea-i központú Olt Vízügyi Igazgatóság által kiírt közbeszerzési eljárás az óvások miatt lassan haladt, de végül eredménnyel zárult.

• Fotó: Kozán István Galéria

Fotó: Kozán István

A helyreállítás befejezésére május elején írták alá a szerződést egy besztercei és nagyváradi cég alkotta társulással, amely rövid idő alatt elkezdte helyszínre szállítani a munkagépeit, amelyek folyamatosan érkeznek ezután is – közölte kérdésünkre Ioana Diaconescu, a kivitelező helyszíni képviselője. Mint elmondta, megfelelő felszereltséggel és kellő munkaerővel rendelkeznek, és

céljuk minél hatékonyabban végezni a munkát, amelynek befejezési határideje 2027 novembere.

A munkálatok során a gát megerősítése és megemelése mellett a fenékürítő és az árhullám-leürítő kialakítását is el kell végezni, valamint a tavat tápláló Fitód patak medrének helyreállítását.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A tó vizét 2007-ben engedték le, miután hibákat észleltek a földgát szerkezetében, azóta csak akkor telt fel, amikor egyszer hódok torlaszolták el a kifolyót. A helyreállítás 2021-ben az évek alatt erdővé fejlődött bozót kivágásával kezdődött, mintegy 40 000 köbméternyi földet, bokrot, gyökérzetet távolítottak el a mederkotrás során. A tóhoz vezető földutakat megfelelően tömörített makadámutakká alakították, hogy a nehéz gépjárművek közlekedhessenek.

A helyreállítást 2023-ban kellett volna befejezni, de ez nem történt meg,

mert a gát megerősítéséhez nem volt elég az, hogy ennek felső peremén speciális vízzáró lemezeket vertek le a szerkezetbe, és lépcsőzetesre, szélesebbre alakították.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Új geotechnikai tanulmányok elkészítése, majd újratervezés következett, utána pedig a kivitelezéshez szükséges licit. Amennyiben biztosítva lesz a finanszírozás,

jövőben a tómederbe már vizet lehet engedni.

Jó tudni viszont, hogy mivel a Suta-tó árvízvédelmi létesítményként vésztározó szerepet tölt majd be, ezért csak részben töltik fel, hogy egy árhullám esetén a megnövekedő vízmennyiséget be tudja fogadni.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot
Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére
Másodszor sem járt sikerrel, megvonták az élvonalbeli klub licencét
Kelemen megvédte az RMDSZ Fidesszel kapcsolatos álláspontját, Markó „hatalmas mulasztásról” beszélt
Elrajtol az utolsó forduló az NB I-ben – a pénteki sportműsor
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot
Székelyhon

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot
Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére
Székelyhon

Felhőszakadások, jégeső és jelentős lehűlés – elromlik az idő hétvégére
Másodszor sem járt sikerrel, megvonták az élvonalbeli klub licencét
Székely Sport

Másodszor sem járt sikerrel, megvonták az élvonalbeli klub licencét
Kelemen megvédte az RMDSZ Fidesszel kapcsolatos álláspontját, Markó „hatalmas mulasztásról” beszélt
Krónika

Kelemen megvédte az RMDSZ Fidesszel kapcsolatos álláspontját, Markó „hatalmas mulasztásról” beszélt
Elrajtol az utolsó forduló az NB I-ben – a pénteki sportműsor
Székely Sport

Elrajtol az utolsó forduló az NB I-ben – a pénteki sportműsor
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 14., csütörtök

Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban

Egyelőre nem lehet a 24Pay alkalmazással buszjegyet, parkolójegyet vagy parkolóbérletet vásárolni a Csíki Trans rendszerében.

Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban
Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban
2026. május 14., csütörtök

Továbbra sem működik az online jegyvásárlás Csíkszereda buszain és parkolóiban
Hirdetés
2026. május 14., csütörtök

Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában

Noha része a városfejlesztési stratégiának, és évekkel ezelőtt egy helyszín is felmerült, Csíkszeredában egyelőre nincs szükség olyan parkolókra, ahol a városba érkezők autóikat leparkolják, és tömegközlekedéssel utaznak tovább.

Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában
Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában
2026. május 14., csütörtök

Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában
2026. május 13., szerda

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón

Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón
Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón
2026. május 13., szerda

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón
2026. május 13., szerda

Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában

Emlékestet szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére, a közös megemlékezést május 16-án tartják a Szabadság téren Csíkszeredában.

Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában
Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában
2026. május 13., szerda

Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában
Hirdetés
2026. május 12., kedd

Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián

Huszonharmadik alkalommal szervezik meg a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán május 13-án.

Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián
Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián
2026. május 12., kedd

Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián
2026. május 12., kedd

Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában

Úttestre dőlt fa nehezíti a közlekedést a csíkszeredai Zsögödi Nagy Imre utcában kedden délután. A tűzoltók dolgoznak az útakadály eltakarításán.

Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában
Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában
2026. május 12., kedd

Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában
2026. május 12., kedd

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
2026. május 12., kedd

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka
Hirdetés
2026. május 12., kedd

Nem biztató a kerékpárút-fejlesztés helyzete Csíkszeredában

Továbbra is bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség a csíkszeredai kerékpárutak tervezett bővítésére és felújítására. Az Országos Helyreállítási Tervet (PNRR) érintő megszorítások miatt nem lehet tudni, várható-e finanszírozás más forrásból, vagy nem.

Nem biztató a kerékpárút-fejlesztés helyzete Csíkszeredában
Nem biztató a kerékpárút-fejlesztés helyzete Csíkszeredában
2026. május 12., kedd

Nem biztató a kerékpárút-fejlesztés helyzete Csíkszeredában
2026. május 11., hétfő

Mérföldkőnek számító kardiológiai beavatkozást végeztek a csíkszeredai kórházban

Korszerű eljárással bővült a kardiológiai ellátás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.

Mérföldkőnek számító kardiológiai beavatkozást végeztek a csíkszeredai kórházban
Mérföldkőnek számító kardiológiai beavatkozást végeztek a csíkszeredai kórházban
2026. május 11., hétfő

Mérföldkőnek számító kardiológiai beavatkozást végeztek a csíkszeredai kórházban
2026. május 10., vasárnap

Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás

Milyen szerepe van ma az irodalomnak az emberek életében? A megszólaló írók és irodalmárok szerint az olvasás nemcsak kulturális élmény, hanem önismereti eszköz, nyelvi otthon, érzelmi kapaszkodó és közösségi tapasztalat is.

Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás
Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás
2026. május 10., vasárnap

Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!