Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában

Nincs igény az ilyen parkolókra, inkább a tömegközlekedést fejlesztik

Noha része a városfejlesztési stratégiának, és évekkel ezelőtt egy helyszín is felmerült, Csíkszeredában egyelőre nincs szükség olyan parkolókra, ahol a városba érkezők autóikat leparkolják, és tömegközlekedéssel utaznak tovább.

Kovács Attila 2026. május 14., 07:592026. május 14., 07:59

A P+R (park and ride – parkolni és utazni) parkolók lényege, hogy a városba érkező autósok leparkolják járműveiket és tömegközlekedéssel utaznak tovább. Ezek kialakítása nagyobb városokban már megszokott, többnyire buszmegállók, vagy pályaudvarok közelében vannak, Székelyföldön azonban ilyen még nincs.

Csíkszeredában 2019-ben már felmerült egy P+R parkoló kialakítása a város nyugati ipari övezetében,

az egykori Hargita Bányavállalat területén, ahol 50 autóbusz, illetve nyerges vontató mellett mintegy 500 személygépkocsi elhelyezésére is lett volna hely. Az elképzelés szerint a megközelítés nemcsak a Hargita, hanem a Rét utca felől is biztosítva lett volna, és az átalakuló városi tömegközlekedést vehették volna igénybe a járműveiket ott parkoló autósok. korábban írtuk Park and ride parkolók Székelyföldön: lesz-e rájuk igény? Megérkezni egy városba, a bevezető út mellett kialakított parkolóban hagyni az autót, majd tömegközlekedéssel eljutni a központba vagy ahova szeretnénk – tőlünk nyugatabbra ez már valóság, nálunk még sokak által leszólt elképzelés. Az elképzelésből nem lett semmi, az említett területet eladták, most kőzetgyapotgyár épül ott. A P+R parkolók építése ennek ellenére része a városfejlesztési stratégiának, de

nem tartozik a rövid- vagy középtávú célok közé

– vázolta kérdésünkre Korodi Attila. Csíkszereda polgármestere szerint az európai uniós forrásoknál a mobilitás fejezet az ilyen ügyeket támogatja, de fontosabbnak tartották, hogy a városhoz közeli településeket érintő körjáratokhoz szükséges autóbuszok beszerzéséért pályázzanak. Hirdetés Hozzátette, az sokkal hatékonyabb, értelmesebb, és úgy látják, hogy bármennyire hasznos is az ilyen parkoló, itt ez a szokásrend még nincs kialakulva.

Sokkal élhetőbb az, hogy az ember már otthonról autóbusszal jön a városba