Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában

Nincs igény az ilyen parkolókra, inkább a tömegközlekedést fejlesztik
Fotó: Pinti Attila
Noha része a városfejlesztési stratégiának, és évekkel ezelőtt egy helyszín is felmerült, Csíkszeredában egyelőre nincs szükség olyan parkolókra, ahol a városba érkezők autóikat leparkolják, és tömegközlekedéssel utaznak tovább.
A P+R (park and ride – parkolni és utazni) parkolók lényege, hogy a városba érkező autósok leparkolják járműveiket és tömegközlekedéssel utaznak tovább. Ezek kialakítása nagyobb városokban már megszokott, többnyire buszmegállók, vagy pályaudvarok közelében vannak, Székelyföldön azonban ilyen még nincs.
az egykori Hargita Bányavállalat területén, ahol 50 autóbusz, illetve nyerges vontató mellett mintegy 500 személygépkocsi elhelyezésére is lett volna hely. Az elképzelés szerint a megközelítés nemcsak a Hargita, hanem a Rét utca felől is biztosítva lett volna, és az átalakuló városi tömegközlekedést vehették volna igénybe a járműveiket ott parkoló autósok.
Megérkezni egy városba, a bevezető út mellett kialakított parkolóban hagyni az autót, majd tömegközlekedéssel eljutni a központba vagy ahova szeretnénk – tőlünk nyugatabbra ez már valóság, nálunk még sokak által leszólt elképzelés.
Az elképzelésből nem lett semmi, az említett területet eladták, most kőzetgyapotgyár épül ott. A P+R parkolók építése ennek ellenére része a városfejlesztési stratégiának, de
– vázolta kérdésünkre Korodi Attila. Csíkszereda polgármestere szerint az európai uniós forrásoknál a mobilitás fejezet az ilyen ügyeket támogatja, de fontosabbnak tartották, hogy a városhoz közeli településeket érintő körjáratokhoz szükséges autóbuszok beszerzéséért pályázzanak.
Hozzátette, az sokkal hatékonyabb, értelmesebb, és úgy látják, hogy bármennyire hasznos is az ilyen parkoló, itt ez a szokásrend még nincs kialakulva.
– érvelt. Emlékeztetett, ha megkérdeznénk, hogy hány ember tenné meg, hogy otthagyja az autóját a városszéli parkolóban, és tömegközlekedéssel utazzon tovább, kiderülne, hogy nem tennék meg. De ha otthonról indulhatnak kiszámítható buszjárattal, azt sokkal többen választanák.
