Egyelőre nincs szükség P+R parkolóra Csíkszeredában

Nincs igény az ilyen parkolókra, inkább a tömegközlekedést fejlesztik

Nincs igény az ilyen parkolókra, inkább a tömegközlekedést fejlesztik

Fotó: Pinti Attila

Noha része a városfejlesztési stratégiának, és évekkel ezelőtt egy helyszín is felmerült, Csíkszeredában egyelőre nincs szükség olyan parkolókra, ahol a városba érkezők autóikat leparkolják, és tömegközlekedéssel utaznak tovább.

Kovács Attila

2026. május 14., 07:592026. május 14., 07:59

A P+R (park and ride – parkolni és utazni) parkolók lényege, hogy a városba érkező autósok leparkolják járműveiket és tömegközlekedéssel utaznak tovább. Ezek kialakítása nagyobb városokban már megszokott, többnyire buszmegállók, vagy pályaudvarok közelében vannak, Székelyföldön azonban ilyen még nincs.

Csíkszeredában 2019-ben már felmerült egy P+R parkoló kialakítása a város nyugati ipari övezetében,

az egykori Hargita Bányavállalat területén, ahol 50 autóbusz, illetve nyerges vontató mellett mintegy 500 személygépkocsi elhelyezésére is lett volna hely. Az elképzelés szerint a megközelítés nemcsak a Hargita, hanem a Rét utca felől is biztosítva lett volna, és az átalakuló városi tömegközlekedést vehették volna igénybe a járműveiket ott parkoló autósok.

Park and ride parkolók Székelyföldön: lesz-e rájuk igény?

Megérkezni egy városba, a bevezető út mellett kialakított parkolóban hagyni az autót, majd tömegközlekedéssel eljutni a központba vagy ahova szeretnénk – tőlünk nyugatabbra ez már valóság, nálunk még sokak által leszólt elképzelés.

Az elképzelésből nem lett semmi, az említett területet eladták, most kőzetgyapotgyár épül ott. A P+R parkolók építése ennek ellenére része a városfejlesztési stratégiának, de

nem tartozik a rövid- vagy középtávú célok közé

– vázolta kérdésünkre Korodi Attila. Csíkszereda polgármestere szerint az európai uniós forrásoknál a mobilitás fejezet az ilyen ügyeket támogatja, de fontosabbnak tartották, hogy a városhoz közeli településeket érintő körjáratokhoz szükséges autóbuszok beszerzéséért pályázzanak.

Hozzátette, az sokkal hatékonyabb, értelmesebb, és úgy látják, hogy bármennyire hasznos is az ilyen parkoló, itt ez a szokásrend még nincs kialakulva.

Sokkal élhetőbb az, hogy az ember már otthonról autóbusszal jön a városba

– érvelt. Emlékeztetett, ha megkérdeznénk, hogy hány ember tenné meg, hogy otthagyja az autóját a városszéli parkolóban, és tömegközlekedéssel utazzon tovább, kiderülne, hogy nem tennék meg. De ha otthonról indulhatnak kiszámítható buszjárattal, azt sokkal többen választanák.

Csíkszék Csíkszereda Közlekedés
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
2026. május 13., szerda

Felállványozott templomhomlokzat fogadja majd a pünkösdi zarándokokat Csíksomlyón

Dolgoznak a csíksomlyói kegytemplom külső felújításán: ipari alpinisták restaurálják a tornyokat, közben a főhomlokzat falazatának helyreállítása is zajlik. Az idei pünkösdi búcsúra érkező zarándokokat így állványozott templomhomlokzat fogadja majd.

Megemlékezést szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére Csíkszeredában

Emlékestet szerveznek Márton Áron püspök tiszteletére, a közös megemlékezést május 16-án tartják a Szabadság téren Csíkszeredában.

2026. május 12., kedd

Tudományos Diákköri Konferencia lesz a Sapientián

Huszonharmadik alkalommal szervezik meg a Kari Tudományos Diákköri Konferenciát a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán május 13-án.

Fa dőlt az úttestre, egy sávon halad a forgalom a Zsögödi Nagy Imre utcában

Úttestre dőlt fa nehezíti a közlekedést a csíkszeredai Zsögödi Nagy Imre utcában kedden délután. A tűzoltók dolgoznak az útakadály eltakarításán.

Ferenc pápa által kinevezett megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Székely János szombathelyi megyés püspök lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka. A szervezés már javában zajlik, az idei búcsú jelmondata pedig a keresztséget állítja középpontba.

Nem biztató a kerékpárút-fejlesztés helyzete Csíkszeredában

Továbbra is bizonytalan, hogy lesz-e lehetőség a csíkszeredai kerékpárutak tervezett bővítésére és felújítására. Az Országos Helyreállítási Tervet (PNRR) érintő megszorítások miatt nem lehet tudni, várható-e finanszírozás más forrásból, vagy nem.

Mérföldkőnek számító kardiológiai beavatkozást végeztek a csíkszeredai kórházban

Korszerű eljárással bővült a kardiológiai ellátás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.

Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás

Milyen szerepe van ma az irodalomnak az emberek életében? A megszólaló írók és irodalmárok szerint az olvasás nemcsak kulturális élmény, hanem önismereti eszköz, nyelvi otthon, érzelmi kapaszkodó és közösségi tapasztalat is.

A gyerekeket nem trükkökkel, hanem valódi figyelemmel lehet elérni

Kirajzolódott a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, hogy a gyerekeket nem leegyszerűsített tartalmakkal, hanem őszinteséggel, bevonódással, ritmussal, képekkel és valódi figyelemmel lehet megszólítani.

Baleset történt Csíkszentkirálynál

Baleset történt az 578-as európai úton Csíkszentkirály közelében, egy személy megsérült.

