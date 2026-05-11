Mérföldkőnek számító kardiológiai beavatkozást végeztek a csíkszeredai kórházban

Fotó: Pinti Attila
Korszerű eljárással bővült a kardiológiai ellátás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.
Sikeresen elvégezték a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az első orbitális atherectomiás beavatkozásokat az Intervenciós Kardiológiai Laborban.
Az orbitális atherectomia (érbeli kalciumlerakódás fúrással való eltávolítása) egy minimálisan invazív eljárás, amelyet a súlyos kalcifikáció következtében kialakuló koszorúér-szűkületek kezelésére alkalmaznak.
A beavatkozás során egy speciális, nagy sebességgel forgó fúróeszköz – az úgynevezett „korona”, amely percenként 85–120 ezer fordulatot végez –
további intervenciós kezelésekhez, például stent beültetéséhez – olvasható az intézmény közösségi oldalán tett bejegyzésében.
Mint írják, ez egy jelentős szakmai mérföldkő, amely a magasszintű multidiszciplináris együttműködésnek, az elkötelezett szakmai munkának, valamint a betegellátás folyamatos fejlesztése iránti elhivatottságnak köszönhetően valósulhatott meg, páciensek érdekében.
