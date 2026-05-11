Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Mérföldkőnek számító kardiológiai beavatkozást végeztek a csíkszeredai kórházban

Archív • Fotó: Pinti Attila

Archív

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Korszerű eljárással bővült a kardiológiai ellátás a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban.

Székelyhon

2026. május 11., 15:552026. május 11., 15:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sikeresen elvégezték a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az első orbitális atherectomiás beavatkozásokat az Intervenciós Kardiológiai Laborban.

Az orbitális atherectomia (érbeli kalciumlerakódás fúrással való eltávolítása) egy minimálisan invazív eljárás, amelyet a súlyos kalcifikáció következtében kialakuló koszorúér-szűkületek kezelésére alkalmaznak.

Hirdetés

A beavatkozás során egy speciális, nagy sebességgel forgó fúróeszköz – az úgynevezett „korona”, amely percenként 85–120 ezer fordulatot végez –

lehetővé teszi a kalcium-lerakódások célzott eltávolítását, módosítását, és az ér megfelelő előkészítését

további intervenciós kezelésekhez, például stent beültetéséhez – olvasható az intézmény közösségi oldalán tett bejegyzésében.

Mint írják, ez egy jelentős szakmai mérföldkő, amely a magasszintű multidiszciplináris együttműködésnek, az elkötelezett szakmai munkának, valamint a betegellátás folyamatos fejlesztése iránti elhivatottságnak köszönhetően valósulhatott meg, páciensek érdekében.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót
Áramszünet várható több településen is
Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Diana Șoșoacă széttépte az EU zászlaját, majd „részt kért Európából”
Alsóházi rangadóra készültek az udvarhelyiek, csak nem volt ellenfél
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót
Székelyhon

Az ütközés pillanata és ami azután történik – közzétették a súlyos motorosbalesetről készült videót
Áramszünet várható több településen is
Székelyhon

Áramszünet várható több településen is
Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Székely Sport

Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Diana Șoșoacă széttépte az EU zászlaját, majd „részt kért Európából”
Krónika

Diana Șoșoacă széttépte az EU zászlaját, majd „részt kért Európából”
Alsóházi rangadóra készültek az udvarhelyiek, csak nem volt ellenfél
Székely Sport

Alsóházi rangadóra készültek az udvarhelyiek, csak nem volt ellenfél
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 10., vasárnap

Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás

Milyen szerepe van ma az irodalomnak az emberek életében? A megszólaló írók és irodalmárok szerint az olvasás nemcsak kulturális élmény, hanem önismereti eszköz, nyelvi otthon, érzelmi kapaszkodó és közösségi tapasztalat is.

Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás
Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás
2026. május 10., vasárnap

Otthont, nyelvet és kapaszkodót adhat az olvasás
Hirdetés
2026. május 09., szombat

A gyerekeket nem trükkökkel, hanem valódi figyelemmel lehet elérni

Kirajzolódott a 11. Csíkszeredai Könyvvásáron, hogy a gyerekeket nem leegyszerűsített tartalmakkal, hanem őszinteséggel, bevonódással, ritmussal, képekkel és valódi figyelemmel lehet megszólítani.

A gyerekeket nem trükkökkel, hanem valódi figyelemmel lehet elérni
A gyerekeket nem trükkökkel, hanem valódi figyelemmel lehet elérni
2026. május 09., szombat

A gyerekeket nem trükkökkel, hanem valódi figyelemmel lehet elérni
2026. május 08., péntek

Baleset történt Csíkszentkirálynál

Baleset történt az 578-as európai úton Csíkszentkirály közelében, egy személy megsérült.

Baleset történt Csíkszentkirálynál
Baleset történt Csíkszentkirálynál
2026. május 08., péntek

Baleset történt Csíkszentkirálynál
2026. május 08., péntek

Megszaporodtak a medvék Csíksomlyó környékén a pünkösdi búcsú előtt

Idén több medvét figyeltek meg a csíksomlyói pünkösdi búcsú helyszínének környékén, mint más években.

Megszaporodtak a medvék Csíksomlyó környékén a pünkösdi búcsú előtt
Megszaporodtak a medvék Csíksomlyó környékén a pünkösdi búcsú előtt
2026. május 08., péntek

Megszaporodtak a medvék Csíksomlyó környékén a pünkösdi búcsú előtt
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Szerény költségvetéssel számol idén Csíkszereda

Elfogadták Csíkszereda 2026-os költségvetését: a város idén 347,52 millió lejes büdzsével számol, ami mintegy 90 millió lejjel kevesebb a tavalyinál. A városvezetés szerint idén több rendezvény elmarad.

Szerény költségvetéssel számol idén Csíkszereda
Szerény költségvetéssel számol idén Csíkszereda
2026. május 07., csütörtök

Szerény költségvetéssel számol idén Csíkszereda
2026. május 07., csütörtök

Forgalomkorlátozásra kell számítani Csíkmadarason az országút mentén

Folytatódnak a Kicsi terelőút munkálatai Csíkmadarason, az országút mentén – olvasható a község Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Forgalomkorlátozásra kell számítani Csíkmadarason az országút mentén
Forgalomkorlátozásra kell számítani Csíkmadarason az országút mentén
2026. május 07., csütörtök

Forgalomkorlátozásra kell számítani Csíkmadarason az országút mentén
2026. május 07., csütörtök

Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely

Nem egyszerű térítésmentesen, háziorvosi küldőpapírral laborvizsgálatokat végeztetni Csíkszeredában, hiszen ismét megnövekedtek a várólisták ezekre az egészségügyi szolgáltatásokra.

Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely
Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely
2026. május 07., csütörtök

Fizetnie kell a laborvizsgálatért, mert már a következő hónapra sincs ingyenes hely
Hirdetés
2026. május 06., szerda

Elfogadta a kormány Csíkszentgyörgy zászlaját

Csíkszentgyörgy zászlajáról fogadott el határozatot a román kormány – jelentette be szerdán Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter.

Elfogadta a kormány Csíkszentgyörgy zászlaját
Elfogadta a kormány Csíkszentgyörgy zászlaját
2026. május 06., szerda

Elfogadta a kormány Csíkszentgyörgy zászlaját
2026. május 06., szerda

Gyerekek bukkantak világháborús lőszerekre

Egy híd alatt, patakmederben játszó gyerekek találtak lövedékeket Csíkdánfalván szerdán.

Gyerekek bukkantak világháborús lőszerekre
Gyerekek bukkantak világháborús lőszerekre
2026. május 06., szerda

Gyerekek bukkantak világháborús lőszerekre
2026. május 06., szerda

Jön a tarifakorrekció. Magyarán: nő a víz- és csatornadíj

Emeli a víz- és csatornadíjakat a Harvíz Rt., a regionális szolgáltató több lépcsőben drágít 2030-ig. Idén hozzávetőleg 7 százalékos áremelésre számíthatnak a lakók: a köbméterenkénti díj 12,69 lejről 13,58 lejre nő, áfával együtt számolva.

Jön a tarifakorrekció. Magyarán: nő a víz- és csatornadíj
Jön a tarifakorrekció. Magyarán: nő a víz- és csatornadíj
2026. május 06., szerda

Jön a tarifakorrekció. Magyarán: nő a víz- és csatornadíj
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!