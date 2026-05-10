Áramszünet várható több településen is

Az Electrica villanyáram-szolgáltató vállalat térségünkben több helyszínen is munkálatokat tervez a következő napokban, ami miatt áramszünetre kell számítani.

Hargita megyében Gyergyóditróban kedden 8 és 14 óra között a Szépdomb és Güdüc utca lakói kell felkészüljenek az áramszünetre.

Csíkszeredában szerdán a Zsögödi Nagy Imre utca 187., 189., 191., 193. és 195. házszámok alatt szünetel a szolgáltatás 9 és 17 óra között.

Maros megyében Toka faluban lesz áramszünet kedden 8.30 és 16.30 között.