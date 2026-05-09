Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő

A nő holttestét egy hegyvidéki területen fedezték fel, mély sebek voltak rajta, és nem messze egy szétmarcangolt tehenet is megtaláltak – írja internetes oldalán a román közszolgálati televízió, hozzátéve, hogy a Beszterce-Naszód megyei község lakói szerint egyre gyakoribbak a medvetámadások a környéken, és a vadállatok a háztartásokig merészkednek.

A Krónika közlése szerint a Telcs községhez tartozó bükkösi nő csütörtökön indult el otthonról, hogy megetesse a család állatait a közeli dombvidéken. Hozzátartozói még beszéltek vele telefonon, később azonban már nem tudták elérni. Mivel a térségben gyakran gyenge a térerő, eleinte arra gondoltak, hogy ezért nem válaszol. Miután egész éjszaka és másnap sem adott életjelet magáról, értesítették a rendőrséget, majd a keresésére indulók megtalálták a holttestét.

A helyi hatóságok összehívták a vészhelyzeti bizottságot, az állat kilövésének a lehetőségét vizsgálva.

Mint arról beszámoltunk, nemrég medve végezhetett egy idős férfivel a Farkaslaka községhez tartozó Kalonda-tetőn, illetve ugyancsak a napokban lőttek ki egy medvét Parajdon, amely a lakókat riogatta, sőt Kommandón is medvére panaszkodnak: egy anyamedve ijesztett rá egy házaspárra a temetőben, majd egy gazdához is betört, elpusztítva egy juhot, és egy fiatalra is majdnem rátámadt.