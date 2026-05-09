Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.

2026. május 09., 16:42

A választáson győztes Tisza Párt elnökét a történelmi és nemzeti zászlók fanfárok hangjára történő bevonulását követően 140 tiszás igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután esküt tett az Országgyűlés plénuma előtt, és aláírta az esküokmányokat. Megválasztása alkalmából gratulált az új kormányfőnek Sulyok Tamás államfő, a frakcióvezetők, valamint Gallai Gergely német nemzetiségi szószóló. Magyar Péter eskütétele után elmondott beszédében kiemelte, hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fog dolgozni azért, hogy megfeleljen az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Batthyány Lajos, Nagy Imre vagy Antall József. „Tisztesség, bátorság, bölcsesség: miniszterelnökként kellő alázattal ebben fogok példát venni, és tanulni tőlük” – idézi Magyar Pétert az MTI. Hirdetés A kormányfő hangsúlyozta, „nem azért állok most itt, mert különb vagyok bárkinél az országban”, hanem mert magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak. Ez a bizalom, amelyet kaptak, egyszerre megtiszteltetés és súlyos erkölcsi kötelesség – hangoztatta.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Magyar Péter azt mondta, az emberek arra adtak felhatalmazást, hogy új fejezetet nyissanak Magyarország történetében, hogy ne csak kormányt, hanem rendszert is váltsanak,

hogy kezdjük újra.

Azonban újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül – mutatott rá. Ezért szembenézésre igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség, és ha ezek bármelyike hiányzik, „a nekünk felhatalmazást adó magyar embereknek újra csalódniuk kell majd” – fogalmazott a miniszterelnök. Feltárás következik Az elsők között fogjuk benyújtani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt – közölte Magyar Péter, majd mindezt azzal indokolta, hogy a magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere, hogy milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzet közös vagyonának jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt húsz év közvagyont érintő visszaéléseit, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzéséért – szögezte le Magyar Péter. A hivatal nem a kormány alá rendelt politikai eszköz lesz, autonóm, független állami szervként fog működni, ami kizárólag az Országgyűlésnek tartozik majd beszámolással – tette hozzá. „Minden magyar kormánya lesz a Tisza-kormány” Minden magyar kormánya lesz, minden magyar emberért dolgozni fog a rövidesen megalakuló Tisza-kormány – jelentette ki a miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton. Magyar Péter megválasztása után tartott beszédében hangsúlyozta, céljuk, hogy minden magyar ember valódi polgára legyen a hazának, ne csak a gazdagok, a befolyásosak, ne csak a politikailag hűségesek. korábban írtuk Zászlót helyeznek vissza a magyar parlament épületére az új házelnök első döntése szerint Tizenkét év után kerül vissza az Európai Uniós zászlója a magyar parlament épületére Forsthoffer Ágnes szombaton megválasztott országgyűlési elnök első döntése szerint. Az elmúlt évek legsúlyosabb bűnének azt nevezte, hogy a politika szándékosan szembefordította a magyart a magyarral, egy egész ország lelkiállapotát mérgezte meg az a politika, amely cinikusan játszadozott a mesterséges félelemkeltéssel. Ez a korszak április 12-én egyszer és mindenkorra lezárult – hangoztatta, azt sürgetve, hogy kezdjék meg a nemzet újraegyesítésének hatalmas munkáját. A kormányfő azt kérte minden magyar embertől, hogy ne hagyják magukra a politikusokat a politikával, figyeljék őket, kérjék számon tőlük az ígéreteket, és vitatkozzanak velük. Magyar Péter azt ígérte,

lépésről lépésre, tégláról téglára fogják újraépíteni az államot,