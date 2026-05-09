Zászlót helyeznek vissza a magyar parlament épületére az új házelnök első döntése szerint

A magyar parlament épülete 2024-ben. 2026-ban visszakerül az EU zászlója
Fotó: Székelyhon
Tizenkét év után kerül vissza az Európai Uniós zászlója a magyar parlament épületére Forsthoffer Ágnes szombaton megválasztott országgyűlési elnök első döntése szerint.
2026. május 09., 14:272026. május 09., 14:27
Az Országgyűlés alakuló ülésén, megválasztása és ünnepélyes eskütétele után mondott beszédében Forsthoffer Ágnes kiemelte: az Országház nem a pártok, „hanem újra a magyar nemzet otthona, Magyarország háza kell, hogy legyen”. Nem hatalmi központ, hanem a nemzet akaratának szentélye; ez a ház újra a szerénység és alázat, a szolgálat és a tenni akarás háza lesz – jelentette ki.
Úgy fogalmazott, új szemléletre van szükség az Országgyűlés Hivatalának vezetésében is: a rend fenntartása nem lehet ürügy a politikai vélemények korlátozására és a bezárkózásra – írja az MTI.
Fotó: MTI/Illyés Tibor
„Első házelnöki döntésem: elrendelem, hogy a mai napon, tizenkét év után kerüljön vissza az Európai Unió zászlaja a magyar parlament épületére. Ez a zászló a jelképe annak a szövetségnek, amelyre a magyar választópolgárok huszonkét évvel ezelőtt elsöprő többséggel igent mondtak. Ehhez a szövetséghez tartozni ma is a magyar nemzet elemi érdeke.
– mondta beszédében szombaton a magyar parlamentben országgyűlési házelnökké választott Forsthoffer Ágnes. A Tisza párt politikusát az Országgyűlés szombati alakuló ülésén titkos szavazáson választották meg házelnöknek.
A képviselők közül 193-an igennel, ketten nemmel voksoltak, tartózkodás nem volt.
Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása.
Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása.
