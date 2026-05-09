Erős közösségben sérülékeny emberek

Egy 1800 köbcentis járgány
Tizedjére rendezték meg a háromszéki motoros egyesületek és klubok a figyelemfelhívó szezonnyitó felvonulást, amellyel azt szeretnék tudatosítani a járművezetőkben, hogy a motorosokra fokozottan vigyázni kell a forgalomban.
Szombaton délelőtt Kovászna érintésével Kézdivásárhelyről mentek a megyeközpontba a Flagellum Dei MC és a Free Frog's Riders klub tagjai, és Sepsiszentgyörgyön csatlakoztak a Független Motorosok Egyesülete és a Motorious Tramps RC egyesület tagjaihoz. Látszott a helyszínen, hogy itt erős közösségről van szó, és
A rendezvény része a Romániai Motoros Klubok Szövetsége által szervezett országos megmozdulásnak – ezen a hétvégén több városban is hasonló akció zajlik. Sepsiszentgyörgyön nem csupán felvonulást terveztek, motoros mutatványok, tombolasorsolás is emelte a rendezvény vonzerejét.
A szezonnyitón résztvevő háromszéki motorosok
Rancz Dezső, a Flagellum Dei MC elnöke szerint sajnálatos, hogy a háromszéki motorosok akciója egybeesett az országos rendezvénysorozattal, de csak azért, mert így kevesebb az alkalom a találkozásra.
A rendezvény napjára esősre fordult időjárás miatt kissé csalódottak voltak a szervezők, úgy gondolták, többen is lehetnének a helyszínen, pedig szép számmal, több mint száz járgánnyal voltak jelen a motorosok, nem csak Sepsiszentgyörgyről. Az 50 köbcentistől az 1800 köbcentisig terjedt a motorfelhozatal, egy-egy kétkerekű ára a 25 ezer eurót is meghaladta, és voltak különleges odaadással, egyéni ízléssel kialakított motorok is.
Szántó Zoltán, a Free Adventurers Egyesület elnöke nehezményezte, hogy a város kitiltotta a területéről az ATV-seket
A nap folyamán Szántó Zoltán, a Free Adventurer Bikers egyesület elnöke ismertette a programot a jelenlevőkkel és mutatta be a szponzorokat. Tájékoztatott arról is, hogy
Kevésbé értékelte pozitívumként, hogy a sepsiszentgyörgyi tanács kitiltotta a városi közlekedésből az ATV-ket, és kilátásba helyezett egy erre vonatkozó második körös egyeztetést a városvezetéssel. Az ATV-tulajdonosoknak ugyanakkor megköszönte, hogy ennek ellenére támogatták – jelenlétükkel és anyagiakkal is – a rendezvényt.
Ha nem romlott volna el az idő éppen szombatra, talán kétszer ennyien is lehettek volna
A szervezők már előző naptól lezáratták a Székely Mikó Kollégiummal szembeni parkolósort és szombat délig övék volt a Lábasház és a Szent József-templom közötti útszakasz is, ahol a rendezvény magyarországi meghívottai, a Pepe stunt rider tagjai mutattak be motoros mutatványokat: annak ellenére, hogy a vizes aszfalt kicsit korlátozta lehetőségeiket, látványos show-t mutattak be.
Ezután a motorosok menete elgurult az állomásig, onnan a központon át felmentek a város felső részébe is, megmutatták magukat a Szemerja negyedben, majd az Irisz Házba érkeztek meg, ahol egy bográcsos ebédre várták őket.
Szomorú statisztika igazolja a rendezvény időszerűségét
A Kovászna megyei rendőrség tájékoztatása szerint a tavalyi év folyamán csak a megyében nyolc olyan súlyos balesetet jegyeztek, amelyeknek motorosok is szenvedő alanyai voltak. E balesetekben három személy halálosan, öten súlyosabban, egy személy könnyebben sérült meg. Másik 19 közúti eseményben is érintettek voltak motorosok, ám a következmények nem voltak annyira súlyosak. A balesetek főbb okaiként az útviszonyoknak nem megfelelő sebességet, a szabálytalan előzést és a nem megfelelő követési távolságot jelölte meg a rendőrség.
