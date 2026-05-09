Erős közösségben sérülékeny emberek

Egy 1800 köbcentis járgány • Fotó: Bodor Tünde

Tizedjére rendezték meg a háromszéki motoros egyesületek és klubok a figyelemfelhívó szezonnyitó felvonulást, amellyel azt szeretnék tudatosítani a járművezetőkben, hogy a motorosokra fokozottan vigyázni kell a forgalomban.

Bodor Tünde

2026. május 09., 18:412026. május 09., 18:41

2026. május 09., 19:242026. május 09., 19:24

Szombaton délelőtt Kovászna érintésével Kézdivásárhelyről mentek a megyeközpontba a Flagellum Dei MC és a Free Frog's Riders klub tagjai, és Sepsiszentgyörgyön csatlakoztak a Független Motorosok Egyesülete és a Motorious Tramps RC egyesület tagjaihoz. Látszott a helyszínen, hogy itt erős közösségről van szó, és

legtöbbjüknek láthatóan fontos volt az öltözék által is az identitás kifejezése.

A rendezvény része a Romániai Motoros Klubok Szövetsége által szervezett országos megmozdulásnak – ezen a hétvégén több városban is hasonló akció zajlik. Sepsiszentgyörgyön nem csupán felvonulást terveztek, motoros mutatványok, tombolasorsolás is emelte a rendezvény vonzerejét.

A szezonnyitón résztvevő háromszéki motorosok • Fotó: Bodor Tünde Galéria

Rancz Dezső, a Flagellum Dei MC elnöke szerint sajnálatos, hogy a háromszéki motorosok akciója egybeesett az országos rendezvénysorozattal, de csak azért, mert így kevesebb az alkalom a találkozásra.

A rendezvény napjára esősre fordult időjárás miatt kissé csalódottak voltak a szervezők, úgy gondolták, többen is lehetnének a helyszínen, pedig szép számmal, több mint száz járgánnyal voltak jelen a motorosok, nem csak Sepsiszentgyörgyről. Az 50 köbcentistől az 1800 köbcentisig terjedt a motorfelhozatal, egy-egy kétkerekű ára a 25 ezer eurót is meghaladta, és voltak különleges odaadással, egyéni ízléssel kialakított motorok is.

Szántó Zoltán, a Free Adventurers Egyesület elnöke nehezményezte, hogy a város kitiltotta a területéről az ATV-seket • Fotó: Bodor Tünde Galéria

A nap folyamán Szántó Zoltán, a Free Adventurer Bikers egyesület elnöke ismertette a programot a jelenlevőkkel és mutatta be a szponzorokat. Tájékoztatott arról is, hogy

a tombolasorsolás során egy átruházható A kategóriás sofőriskolai tanfolyam a fődíj.

Kevésbé értékelte pozitívumként, hogy a sepsiszentgyörgyi tanács kitiltotta a városi közlekedésből az ATV-ket, és kilátásba helyezett egy erre vonatkozó második körös egyeztetést a városvezetéssel. Az ATV-tulajdonosoknak ugyanakkor megköszönte, hogy ennek ellenére támogatták – jelenlétükkel és anyagiakkal is – a rendezvényt.

Ha nem romlott volna el az idő éppen szombatra, talán kétszer ennyien is lehettek volna • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A szervezők már előző naptól lezáratták a Székely Mikó Kollégiummal szembeni parkolósort és szombat délig övék volt a Lábasház és a Szent József-templom közötti útszakasz is, ahol a rendezvény magyarországi meghívottai, a Pepe stunt rider tagjai mutattak be motoros mutatványokat: annak ellenére, hogy a vizes aszfalt kicsit korlátozta lehetőségeiket, látványos show-t mutattak be.

Fotó: Tuchiluș Alex

Ezután a motorosok menete elgurult az állomásig, onnan a központon át felmentek a város felső részébe is, megmutatták magukat a Szemerja negyedben, majd az Irisz Házba érkeztek meg, ahol egy bográcsos ebédre várták őket.

Szomorú statisztika igazolja a rendezvény időszerűségét

A Kovászna megyei rendőrség tájékoztatása szerint a tavalyi év folyamán csak a megyében nyolc olyan súlyos balesetet jegyeztek, amelyeknek motorosok is szenvedő alanyai voltak. E balesetekben három személy halálosan, öten súlyosabban, egy személy könnyebben sérült meg. Másik 19 közúti eseményben is érintettek voltak motorosok, ám a következmények nem voltak annyira súlyosak. A balesetek főbb okaiként az útviszonyoknak nem megfelelő sebességet, a szabálytalan előzést és a nem megfelelő követési távolságot jelölte meg a rendőrség.

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Közlekedés
A rovat további cikkei

2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

2026. május 09., szombat

2026. május 09., szombat

Távol a család, de közel a segítség: egyre többen kérik a gondosórát

Terjed a Gondosóra-program: Sepsiszentgyörgy után más településekre is igénylik, miközben a szolgáltatást egyre több idős és pszichés problémával küzdő ember veszi igénybe. A készülék nem csak vészhelyzetben segít.

2026. május 09., szombat

2026. május 09., szombat

Mintha legóznának: darabonként szállítják fel a futurisztikus kilátó elemeit a Bodoki-havasra

Sokan várják, hogy elkészüljön a Bodoki-tetőhöz közeli panorámakabin, de egyelőre nyoma sincs az építkezésnek. Mint megtudtuk, az elemeket már készíti a kivitelező, de idén nyáron még nem csodálhatjuk meg a tájat a háromszintes kilátóról.

2026. május 09., szombat

2026. május 08., péntek

Munkába állítják a mesterséges intelligenciát a háromszéki polgármesteri hivataloknál

Jelentős támogatást nyert hivatalainak digitalizálására tizenkét háromszéki önkormányzat, közöttük két város: Kézdivásárhely és Barót. A polgármesteri hivatalok mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligenciával gyorsítják fel az ügyintézést.

2026. május 08., péntek

2026. május 08., péntek

Kézdivásárhely teljes területén elzárják a vizet vasárnap éjszaka

Vízkimaradás lesz Kézdivásárhely teljes területén vasárnap, ugyanis megsérült a város egyik fővezetéke – olvasható a Hydrokov tájékoztatásában.

2026. május 08., péntek

2026. május 07., csütörtök

Nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolás diákokra

A kézdivásárhelyi diáknapozókat ért éles kritikák miatt különösen nagy figyelem irányul a háromszéki középiskolásokra. Az idei évben a megyei tanács is a diákokra fókuszál, és igényre szabott programokkal nyújt támogatást, útmutatást a fiataloknak.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 07., csütörtök

Bocsos medve tartja félelemben a kommandóiakat

Rettegésben tartja a kommandóiakat egy anyamedve, amely egy ideje bejár a faluba elválasztás előtt álló bocsaival. A nagyvad a temetőben egy házaspárt ijesztett meg, majd egy gazdához tört be, elpusztított egy juhot, és egy fiatalra is majdnem rátámadt.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 07., csütörtök

Rejtélyes módon fogy el a víz a szotyori vezetékekből

Évente visszatérő probléma, hogy a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyorban reggelente és esténként „hörögnek” a vízcsapok. A falubeliek felháborodása határtalan.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 06., szerda

Hivatásos személyi gondozókat toboroznak Háromszéken

Fogyatékkal élő felnőttek számára keresnek hivatásos személyi gondozókat Kovászna megyében. Az álláshirdetésre eddig mindössze egyetlen személy jelentkezett, pedig 15-20 gondozó alkalmazására is lehetőség lenne.

2026. május 06., szerda

2026. május 05., kedd

Baleset miatt több órán keresztül állt a forgalom Berecknél – frissítve

Autóbaleset miatt teljes útzárat rendeltek el a 11-es országút Kézdivásárhely és Ónfalva (Onești) közötti szakaszán, Bereck kijáratánál.

2026. május 05., kedd

