Hivatásos személyi gondozókat toboroznak Háromszéken

A gondozók megközelítőleg 9300 lejt is kaphatnak havonta a fogyatékossággal élő felnőtt személy integrációjára és gondozására
Fotó: Pixabay.com
Fogyatékkal élő felnőttek számára keresnek hivatásos személyi gondozókat Kovászna megyében. Az álláshirdetésre eddig mindössze egyetlen személy jelentkezett, pedig 15-20 gondozó alkalmazására is lehetőség lenne.
A munkakeresőknek állást, a fogyatékkal élő felnőtteknek intézményesített gondozás helyett családias környezetet biztosítana a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság. Jelenleg 15-20 hivatásos személyi gondozót keresnek, akik
A munkavállalók a fizetés és egyéb juttatások mellett akár 9300 lejt is kaphatnak havonta a fogyatékossággal élő felnőtt személy integrációjára és gondozására. A program részleteiről Papp Adolf-József vezérigazgató tájékoztatott.
Az intézményvezető kiemelte: a hivatásos személyi gondozót (APP) a megyei szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóságok alkalmazzák, és kitétel, hogy nem lehet az ellátott családtagja, hiszen
nincs hozzátartozójuk. A Kézdivásárhelyen található segítségnyújtó központban 36 ilyen személy van jelenleg. A cél az, hogy azok a fogyatékkal élő felnőttek, akik mindeddig intézményben élték a mindennapjaikat, igazi otthonba, családias környezetbe költözzenek. Erre törekednek az ország más megyéiben is, az európai uniós törekvésekkel összhangban.
„Úgy gondolom, hogy nagy előny a személyre szabott gondozás, a családias környezet a fogyatékkal élők számára, másrészt pedig egy új szakma, munkalehetőség is. Azonban
Aki vállalja, annak részt kell vennie egy fogyatékkal élő gondozó szakképzésen, amelyben mi segítséget nyújtunk” – húzta alá Papp Adolf-József. Elvárások között szerepel a minimum 10 osztályos iskolai végzettség, büntetlen előélet, szakmai képzési programokon való részvétel, továbbá megfelelő lakhatási körülmények, mivel a gondozás a munkavállaló otthonában történik.
Utóbbi kapcsán kiemelte: minden befogadott fogyatékkal élőnek külön szobát kell biztosítani, illetve mellékhelyiséget. Amennyiben a gondozó két személyt is befogad, lehetőség van rá, hogy kettejüknek közös szobája legyen.
például egy mozgássérült számára akadálymentesíteni kell a lakást.
Amennyiben a jelentkező megfelel a feltételeknek, és alkalmazzák, a továbbiakban is számíthat a megyei szociális igazgatóság segítségére tanácsadás formájában, ugyanakkor kirendelnek a gondozott mellé egy esetmenedzsert is, aki figyel arra, hogy megfelelő legyen az ellátás.
Az anyagiakat illetően a vezérigazgató kiemelte: a munkaszerződés meghatározatlan időre szól,
valamint esetenként a törvény által előírt juttatásokat is kap. Mindezek mellett abban az esetben, ha a gondozót június 30-ig alkalmazzák, legfeljebb 24 hónapos időtartamra biztosítják annak a központnak a költségszabványát, ahonnan az ellátott származik. Ebben az esetben
Ezt az összeget felhasználhatja a lakhatás biztosítására, fenntartási költségekre, egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatásokra, valamint a saját és családja jövedelmének megteremtésére.
Autóbaleset miatt teljes útzárat rendeltek el a 11-es országút Kézdivásárhely és Ónfalva (Onești) közötti szakaszán, Bereck kijáratánál.
Egy súlyos eset árnyékolja be az amúgy a szokásoknál csendesebb és visszafogottabb Szent György Napok rendezvénysorozatát: két őrkői kamasz késsel kényszerített egy csoport gyereket arra, hogy pénzt adjanak nekik. A rendőrség elfogta a két kamaszt.
A Művészeti Népiskola és a Kovászna Megyei Művelődési Központ összevonásával egy tető alá kerül a közművelődés és a művészeti oktatás. A vezetők szerint a szervezeti struktúra átalakul, de a jól ismert rendezvények és programok megmaradnak.
Leleplezték Petőfi Sándor egész alakos szobrát a róla elnevezett sepsiszentgyörgyi parkban. Az eredeti terveket a lakossági visszajelzések és szakmai viták után módosították, hogy az eredmény egy hitelesebb, a közösség által is elfogadottabb alak legyen.
A 33. Szent György Napok zárónapján Sepsiszentgyörgyön négy olyan személyiségnek adták át a Pro Urbe-díjakat, akik közösségért végzett több évtizedes, önzetlen munkájukkal érdemelték ki azt.
A szervezők javában készülnek az idei Sepsi RUN-ra, amely június 12–13-án esedékes. A cél a sporteseményt olyan közösségi élménnyé tenni, amely révén egyben Sepsiszentgyörgyöt és környékét is jobban megismerhetjük.
Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.
Élesedik a helyzet a városvezetés és a Hydrokov Rt. között a több utcát is érintő vízszennyeződés kapcsán. A szolgáltató szerint legutóbb már csak egy laborminta bizonyult fertőzöttnek, de május 5-ig nem ajánlja a vezetékes víz fogyasztását.
Az országos lista 38. helyén található Sepsiszentgyörgy a vízért számlázott jelenlegi árakkal – közölték a városi képviselő-testület csütörtöki ülésén, ezzel a kijelentéssel tompítva a kilátásba helyezett drágítások várható hatását.
Elfogadták Kovászna megye idei költségvetését: a mintegy 545 millió lejes büdzséből elsősorban az egészségügyi rendszert és a szociális hálózatot támogatják, de a fejlesztésekről sem mondanak le. Létszám- és béralapcsökkentésről is döntöttek.
szóljon hozzá!