Hivatásos személyi gondozókat toboroznak Háromszéken

A gondozók megközelítőleg 9300 lejt is kaphatnak havonta a fogyatékossággal élő felnőtt személy integrációjára és gondozására

Fogyatékkal élő felnőttek számára keresnek hivatásos személyi gondozókat Kovászna megyében. Az álláshirdetésre eddig mindössze egyetlen személy jelentkezett, pedig 15-20 gondozó alkalmazására is lehetőség lenne.

Farkas Orsolya 2026. május 06., 17:552026. május 06., 17:55

A munkakeresőknek állást, a fogyatékkal élő felnőtteknek intézményesített gondozás helyett családias környezetet biztosítana a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság. Jelenleg 15-20 hivatásos személyi gondozót keresnek, akik

befogadnak az otthonukba egy, legfeljebb két embert, és segítséget nyújtanak számukra a mindennapokban.

A munkavállalók a fizetés és egyéb juttatások mellett akár 9300 lejt is kaphatnak havonta a fogyatékossággal élő felnőtt személy integrációjára és gondozására. A program részleteiről Papp Adolf-József vezérigazgató tájékoztatott. Íme a jelentkezési feltételek Az intézményvezető kiemelte: a hivatásos személyi gondozót (APP) a megyei szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóságok alkalmazzák, és kitétel, hogy nem lehet az ellátott családtagja, hiszen

olyan fogyatékkal élő felnőtteknek keresnek otthont, akik magukra maradtak,

nincs hozzátartozójuk. A Kézdivásárhelyen található segítségnyújtó központban 36 ilyen személy van jelenleg. A cél az, hogy azok a fogyatékkal élő felnőttek, akik mindeddig intézményben élték a mindennapjaikat, igazi otthonba, családias környezetbe költözzenek. Erre törekednek az ország más megyéiben is, az európai uniós törekvésekkel összhangban. Hirdetés „Úgy gondolom, hogy nagy előny a személyre szabott gondozás, a családias környezet a fogyatékkal élők számára, másrészt pedig egy új szakma, munkalehetőség is. Azonban

ez a szakma nem könnyű, nagyon sok empátia kell hozzá.

Aki vállalja, annak részt kell vennie egy fogyatékkal élő gondozó szakképzésen, amelyben mi segítséget nyújtunk” – húzta alá Papp Adolf-József. Elvárások között szerepel a minimum 10 osztályos iskolai végzettség, büntetlen előélet, szakmai képzési programokon való részvétel, továbbá megfelelő lakhatási körülmények, mivel a gondozás a munkavállaló otthonában történik. Utóbbi kapcsán kiemelte: minden befogadott fogyatékkal élőnek külön szobát kell biztosítani, illetve mellékhelyiséget. Amennyiben a gondozó két személyt is befogad, lehetőség van rá, hogy kettejüknek közös szobája legyen.

A lakhatási körülményeket mindenképpen a gondozotthoz kell igazítani,

például egy mozgássérült számára akadálymentesíteni kell a lakást. Pluszjuttatással motiválják a gondozókat Amennyiben a jelentkező megfelel a feltételeknek, és alkalmazzák, a továbbiakban is számíthat a megyei szociális igazgatóság segítségére tanácsadás formájában, ugyanakkor kirendelnek a gondozott mellé egy esetmenedzsert is, aki figyel arra, hogy megfelelő legyen az ellátás. Az anyagiakat illetően a vezérigazgató kiemelte: a munkaszerződés meghatározatlan időre szól,

a gondozó fizetésben részesül – nettó 2300 és 4000 lej között –,

valamint esetenként a törvény által előírt juttatásokat is kap. Mindezek mellett abban az esetben, ha a gondozót június 30-ig alkalmazzák, legfeljebb 24 hónapos időtartamra biztosítják annak a központnak a költségszabványát, ahonnan az ellátott származik. Ebben az esetben

a gondozó 9309 lej havi juttatást igényelhet a központtól az elkövetkező két évre.