Beolvad a művelődési központ a népiskolába, de a programok maradnak

A Művészeti Népiskola és a Kovászna Megyei Művelődési Központ összevonásával egy tető alá kerül a közművelődés és a művészeti oktatás. A vezetők szerint a szervezeti struktúra átalakul, de a jól ismert rendezvények és programok megmaradnak.

Farkas Orsolya 2026. május 03., 21:422026. május 03., 21:42

A helyi közigazgatást is érintő új jogszabályokhoz igazodva Kovászna Megye Tanácsa összehangolja két kulturális intézményének tevékenységét. A művelődési központnál és a népiskolánál érdeklődtünk arról, milyen gyakorlati változásokat jelent az adminisztrációs költségek csökkentését célzó intézkedés. Megőrzik a térség kulturális eseményeit A népiskola továbbra is megőrzi a nevét, és

júliustól gazdagodik a művelődési központ tevékenységével

– erősítette meg Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója, aki húsz éve vezeti az intézményt. Mint mondta, az átszervezés tevékenységi átrendeződést is jelent: bizonyos programok más intézményekhez kerülnek a megyei tanács azon elve alapján, hogy az azonos műfajú tevékenységek egy helyen összpontosuljanak. Ilyen például a Perkő Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozója, amely

idén ünnepli a 20. évfordulóját.

Az eseményt a kezdetektől fogva a művelődési központ szervezi, egy nap alatt több mint negyven együttest, legalább ezerkétszáz táncoslábú gyermeket és fiatalt látnak vendégül. Ám az idei évtől kezdve becsatlakozik partnerként a Háromszék Táncszínház is azért, hogy jövőtől teljes egészében átvehesse a szervezést.

A Kovászna Megyei Művelődési Központ júliustól beolvad a Művészeti Népiskolába Fotó: Tuchiluș Alex

A két intézmény összevonását július elsejéig valósítják meg, a részletek kidolgozása még folyamatban van, de a megyei tanács biztosította a művelődési központot arról, hogy a programjaikról nem kell lemondani. Megszervezik a Székelyföld Napokat, immár a népiskola neve alatt, de ugyanazzal a csapattal. Hasonlóképpen folytatódik a Székelyföldi Grafikai Biennálé is, amelyet a művelődési központ hívott életre. Oktatnak, képeznek, de szálláshelyeket nem működtetnek Szőke Zsolt, a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola vezetője szerint az elképzelés az, hogy a művelődési központ a jövőben önálló irodaként, részlegként működik majd az intézményen belül. A mintegy

700 diákkal és több mint 30 szakkal működő iskolában továbbra is elérhetők maradnak a legnépszerűbb képzések,

így a festészet, a néptánc és a zenei szakok. A fúvós hangszerek oktatása jelenleg kevésbé vonzó a diákok számára, de ezen a területen is igyekeznek fiatalokat toborozni. A kihelyezett tagozatok – többek között Zágonban, Kovásznán és Erdővidéken – szintén működnek tovább, ahogyan a saját szervezésű Sepsi Drum országos dobverseny is újra sorra kerül idén.

Más intézmény neve alatt, de ugyanazzal a szervezőcsapattal viszik tovább az eseményeket Fotó: Székelyföldi Grafikai Biennálé/ Facebook