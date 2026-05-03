Beolvad a művelődési központ a népiskolába, de a programok maradnak

Ezentúl a művelődési központ helyett a Háromszék Táncszínház szervezi a perkői néptánctalálkozót
Fotó: Tuchiluș Alex
A Művészeti Népiskola és a Kovászna Megyei Művelődési Központ összevonásával egy tető alá kerül a közművelődés és a művészeti oktatás. A vezetők szerint a szervezeti struktúra átalakul, de a jól ismert rendezvények és programok megmaradnak.
A helyi közigazgatást is érintő új jogszabályokhoz igazodva Kovászna Megye Tanácsa összehangolja két kulturális intézményének tevékenységét. A művelődési központnál és a népiskolánál érdeklődtünk arról, milyen gyakorlati változásokat jelent az adminisztrációs költségek csökkentését célzó intézkedés.
A népiskola továbbra is megőrzi a nevét, és
– erősítette meg Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója, aki húsz éve vezeti az intézményt. Mint mondta, az átszervezés tevékenységi átrendeződést is jelent: bizonyos programok más intézményekhez kerülnek a megyei tanács azon elve alapján, hogy az azonos műfajú tevékenységek egy helyen összpontosuljanak.
Ilyen például a Perkő Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozója, amely
Az eseményt a kezdetektől fogva a művelődési központ szervezi, egy nap alatt több mint negyven együttest, legalább ezerkétszáz táncoslábú gyermeket és fiatalt látnak vendégül. Ám az idei évtől kezdve becsatlakozik partnerként a Háromszék Táncszínház is azért, hogy jövőtől teljes egészében átvehesse a szervezést.
A Kovászna Megyei Művelődési Központ júliustól beolvad a Művészeti Népiskolába
Fotó: Tuchiluș Alex
A két intézmény összevonását július elsejéig valósítják meg, a részletek kidolgozása még folyamatban van, de a megyei tanács biztosította a művelődési központot arról, hogy a programjaikról nem kell lemondani. Megszervezik a Székelyföld Napokat, immár a népiskola neve alatt, de ugyanazzal a csapattal. Hasonlóképpen folytatódik a Székelyföldi Grafikai Biennálé is, amelyet a művelődési központ hívott életre.
Szőke Zsolt, a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola vezetője szerint az elképzelés az, hogy a művelődési központ a jövőben önálló irodaként, részlegként működik majd az intézményen belül. A mintegy
így a festészet, a néptánc és a zenei szakok. A fúvós hangszerek oktatása jelenleg kevésbé vonzó a diákok számára, de ezen a területen is igyekeznek fiatalokat toborozni. A kihelyezett tagozatok – többek között Zágonban, Kovásznán és Erdővidéken – szintén működnek tovább, ahogyan a saját szervezésű Sepsi Drum országos dobverseny is újra sorra kerül idén.
Más intézmény neve alatt, de ugyanazzal a szervezőcsapattal viszik tovább az eseményeket
Fotó: Székelyföldi Grafikai Biennálé/ Facebook
Egy éve vezeti az intézményt, elmondása szerint sikeres volt a 2025, hiszen több mint száz eseményt, 18 tábort sikerült szervezni, ezek mellett a felnőttképzésben is sokan vettek részt.
Sepsiszentgyörgyön jelenleg két helyszínen zajlik oktatás, de az iskola lassan kinövi ezeket – hívta fel a figyelmet az igazgató. Minden teret maximálisan kihasználnak, ha szűkösen is, egyelőre elférnek bennük.
Tavaly az árkosi és a kommandói szálláshelyeken mintegy 16 ezer vendégéjszakát bonyolítottak le, de ezek a szállások átkerülnek a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesülethez. Az igazgatóságot újonnan hozta létre a megyei tanács, miután a számvevőszék többször is jelezte, hogy a népiskolának nem lehet turisztikai egységből származó jövedelme.
Egyébként az iskola diákjai által gyakran látogatott helyszín a zabolai Csipkés tábor, itt teljes körű felújításra készülődnek: a főépületet és két hozzátartozó ingatlant lebontják, és helyükre egy új, manzárdos épületet hoznak létre.
