Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Beolvad a művelődési központ a népiskolába, de a programok maradnak

Ezentúl a művelődési központ helyett a Háromszék Táncszínház szervezi a perkői néptánctalálkozót • Fotó: Tuchiluș Alex

Ezentúl a művelődési központ helyett a Háromszék Táncszínház szervezi a perkői néptánctalálkozót

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Művészeti Népiskola és a Kovászna Megyei Művelődési Központ összevonásával egy tető alá kerül a közművelődés és a művészeti oktatás. A vezetők szerint a szervezeti struktúra átalakul, de a jól ismert rendezvények és programok megmaradnak.

Farkas Orsolya

2026. május 03., 21:422026. május 03., 21:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A helyi közigazgatást is érintő új jogszabályokhoz igazodva Kovászna Megye Tanácsa összehangolja két kulturális intézményének tevékenységét. A művelődési központnál és a népiskolánál érdeklődtünk arról, milyen gyakorlati változásokat jelent az adminisztrációs költségek csökkentését célzó intézkedés.

Megőrzik a térség kulturális eseményeit

A népiskola továbbra is megőrzi a nevét, és

júliustól gazdagodik a művelődési központ tevékenységével

– erősítette meg Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója, aki húsz éve vezeti az intézményt. Mint mondta, az átszervezés tevékenységi átrendeződést is jelent: bizonyos programok más intézményekhez kerülnek a megyei tanács azon elve alapján, hogy az azonos műfajú tevékenységek egy helyen összpontosuljanak.

Ilyen például a Perkő Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozója, amely

idén ünnepli a 20. évfordulóját.

Az eseményt a kezdetektől fogva a művelődési központ szervezi, egy nap alatt több mint negyven együttest, legalább ezerkétszáz táncoslábú gyermeket és fiatalt látnak vendégül. Ám az idei évtől kezdve becsatlakozik partnerként a Háromszék Táncszínház is azért, hogy jövőtől teljes egészében átvehesse a szervezést.

A Kovászna Megyei Művelődési Központ júliustól beolvad a Művészeti Népiskolába • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A Kovászna Megyei Művelődési Központ júliustól beolvad a Művészeti Népiskolába

Fotó: Tuchiluș Alex

A két intézmény összevonását július elsejéig valósítják meg, a részletek kidolgozása még folyamatban van, de a megyei tanács biztosította a művelődési központot arról, hogy a programjaikról nem kell lemondani. Megszervezik a Székelyföld Napokat, immár a népiskola neve alatt, de ugyanazzal a csapattal. Hasonlóképpen folytatódik a Székelyföldi Grafikai Biennálé is, amelyet a művelődési központ hívott életre.

Oktatnak, képeznek, de szálláshelyeket nem működtetnek

Szőke Zsolt, a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola vezetője szerint az elképzelés az, hogy a művelődési központ a jövőben önálló irodaként, részlegként működik majd az intézményen belül. A mintegy

700 diákkal és több mint 30 szakkal működő iskolában továbbra is elérhetők maradnak a legnépszerűbb képzések,

így a festészet, a néptánc és a zenei szakok. A fúvós hangszerek oktatása jelenleg kevésbé vonzó a diákok számára, de ezen a területen is igyekeznek fiatalokat toborozni. A kihelyezett tagozatok – többek között Zágonban, Kovásznán és Erdővidéken – szintén működnek tovább, ahogyan a saját szervezésű Sepsi Drum országos dobverseny is újra sorra kerül idén.

Más intézmény neve alatt, de ugyanazzal a szervezőcsapattal viszik tovább az eseményeket • Fotó: Székelyföldi Grafikai Biennálé/ Facebook Galéria

Más intézmény neve alatt, de ugyanazzal a szervezőcsapattal viszik tovább az eseményeket

Fotó: Székelyföldi Grafikai Biennálé/ Facebook

Egy éve vezeti az intézményt, elmondása szerint sikeres volt a 2025, hiszen több mint száz eseményt, 18 tábort sikerült szervezni, ezek mellett a felnőttképzésben is sokan vettek részt.

Sepsiszentgyörgyön jelenleg két helyszínen zajlik oktatás, de az iskola lassan kinövi ezeket – hívta fel a figyelmet az igazgató. Minden teret maximálisan kihasználnak, ha szűkösen is, egyelőre elférnek bennük.

Hirdetés

Tavaly az árkosi és a kommandói szálláshelyeken mintegy 16 ezer vendégéjszakát bonyolítottak le, de ezek a szállások átkerülnek a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesülethez. Az igazgatóságot újonnan hozta létre a megyei tanács, miután a számvevőszék többször is jelezte, hogy a népiskolának nem lehet turisztikai egységből származó jövedelme.

Egyébként az iskola diákjai által gyakran látogatott helyszín a zabolai Csipkés tábor, itt teljes körű felújításra készülődnek: a főépületet és két hozzátartozó ingatlant lebontják, és helyükre egy új, manzárdos épületet hoznak létre.

korábban írtuk

Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa
Átszervezi, karcsúsítja intézményeit Kovászna Megye Tanácsa

Átalakítja a hegyimentő közszolgálat működését, összevonja a közművelődési intézményeket, és táborigazgatóságot hoz létre Kovászna Megye Tanácsa. Az átszervezési kérdések mellett egy orbaiszéki útszakasz újjáépítése kapcsán is döntött a testület.

korábban írtuk

Negyven együttes csaknem ezer néptáncosa mutatkozott be a Perkőn
Negyven együttes csaknem ezer néptáncosa mutatkozott be a Perkőn

Táncoslábú fiatalok, büszke szülők gyűltek össze szombaton a perkői nyeregben a 19. Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozón. A székelyföldi, bákói, brassói csoportok jelenléte igazolta: a népi hagyományok, értékek megőrzése közös érdek.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Eldőlt: Románia idén nem jut vissza a divízió I/A értékcsoportba
Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Bizalom, tisztelet és játékosság: Nagy-Rozsnyai Lotti és Kosz Zsolt nyerő párosa
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Székelyhon

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Székelyhon

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Eldőlt: Románia idén nem jut vissza a divízió I/A értékcsoportba
Székely Sport

Eldőlt: Románia idén nem jut vissza a divízió I/A értékcsoportba
Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Krónika

Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Bizalom, tisztelet és játékosság: Nagy-Rozsnyai Lotti és Kosz Zsolt nyerő párosa
Székely Sport

Bizalom, tisztelet és játékosság: Nagy-Rozsnyai Lotti és Kosz Zsolt nyerő párosa
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 03., vasárnap

Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön

Leleplezték Petőfi Sándor egész alakos szobrát a róla elnevezett sepsiszentgyörgyi parkban. Az eredeti terveket a lakossági visszajelzések és szakmai viták után módosították, hogy az eredmény egy hitelesebb, a közösség által is elfogadottabb alak legyen.

Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön
Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön
2026. május 03., vasárnap

Felavatták a korábban heves vitát kiváltó Petőfi szobrot Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. május 03., vasárnap

Erőn felüli vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek

A 33. Szent György Napok zárónapján Sepsiszentgyörgyön négy olyan személyiségnek adták át a Pro Urbe-díjakat, akik közösségért végzett több évtizedes, önzetlen munkájukkal érdemelték ki azt.

Erőn felüli vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek
Erőn felüli vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek
2026. május 03., vasárnap

Erőn felüli vállaltak munkát a közösségért, Pro Urbe díjban részesültek
2026. május 01., péntek

Sepsi Run: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei

A szervezők javában készülnek az idei Sepsi RUN-ra, amely június 12–13-án esedékes. A cél a sporteseményt olyan közösségi élménnyé tenni, amely révén egyben Sepsiszentgyörgyöt és környékét is jobban megismerhetjük.

Sepsi Run: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei
Sepsi Run: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei
2026. május 01., péntek

Sepsi Run: kilenc versenyszámban állhatnak rajthoz a futás szerelmesei
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
Hirdetés
2026. április 30., csütörtök

Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?

Élesedik a helyzet a városvezetés és a Hydrokov Rt. között a több utcát is érintő vízszennyeződés kapcsán. A szolgáltató szerint legutóbb már csak egy laborminta bizonyult fertőzöttnek, de május 5-ig nem ajánlja a vezetékes víz fogyasztását.

Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?
Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?
2026. április 30., csütörtök

Ki vállalja a felelősséget a kézdivásárhelyi ivóvíz-szennyezés botrányos kezeléséért?
2026. április 30., csütörtök

Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön

Az országos lista 38. helyén található Sepsiszentgyörgy a vízért számlázott jelenlegi árakkal – közölték a városi képviselő-testület csütörtöki ülésén, ezzel a kijelentéssel tompítva a kilátásba helyezett drágítások várható hatását.

Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön
Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön
2026. április 30., csütörtök

Drágább helyekhez viszonyítva tompítják a várható áremelés hatását Sepsiszentgyörgyön
2026. április 30., csütörtök

Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják

Elfogadták Kovászna megye idei költségvetését: a mintegy 545 millió lejes büdzséből elsősorban az egészségügyi rendszert és a szociális hálózatot támogatják, de a fejlesztésekről sem mondanak le. Létszám- és béralapcsökkentésről is döntöttek.

Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják
Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják
2026. április 30., csütörtök

Szűk esztendő az idei, de az egészségügyi és szociális hálózat támogatását biztosítják
Hirdetés
2026. április 30., csütörtök

Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak

Három, faanyagot szállító járművet állítottak meg ellenőrzés céljából a 11-es országúton a hatóságiak Kovászna megyében, a feltárt szabálytalanságok miatt pedig tetemes összegű bírságot szabtak ki rájuk szerdán.

Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak
Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak
2026. április 30., csütörtök

Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak
2026. április 29., szerda

Három autó karambolozott Csernátonban

Három autó karambolozott szerdán késő délután Csernátonban. Az elsődleges információk szerint senki nem sérült meg súlyosan.

Három autó karambolozott Csernátonban
Három autó karambolozott Csernátonban
2026. április 29., szerda

Három autó karambolozott Csernátonban
2026. április 29., szerda

Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában

Szerető családra váró négylábúakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a sepsiszentgyörgyi városünnep keretében, május 2-án és 3-án. A Szent György Napokra kölyökkutyákkal és felnőtt ebekkel látogatnak ki a szépmezői menhely önkéntesei.

Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában
Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában
2026. április 29., szerda

Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!