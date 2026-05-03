A fővárosban is Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetést tartottak

Néhány százan gyűltek össze vasárnap este a bukaresti Győzelem (Victoriei) téren az Ilie Bolojan melletti szimpátiatüntetésen.

A megmozdulásra a közösségi médiában toborozták a résztvevőket. „Támogatjuk Bolojant egy megreformált, tisztességes és hazugság nélküli Romániáért. Támogatjuk a reformok folytatását, támogatjuk a felelősségvállalást!” – írták az esemény Facebook-oldalán.

A tüntetés résztvevői román és uniós zászlókat lengettek, illetve a miniszterelnök nevét és PSD-ellenes jelszavakat skandálták.

Vasárnap este az ország más városaiban is tartottak hasonló szimpátiatüntetéseket – írja az Agerpres.

A PSD, az AUR és a Béke - Románia az első frakció által benyújtott, Állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolojan-tervet! című bizalmatlansági indítványról kedden szavaz a parlament.