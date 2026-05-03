Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán

Csaknem duplájával haladta meg a megengedett sebességet egy autós az A1-es autópályán, ráadásul a jogosítványa is le volt járva. Az ellenőrzések során több szabálytalan sofőrt is lefüleltek a rendőrök, a kiszabott bírságok értéke 40 ezer lejre rúg.

Egy 215 km/órás sebességgel haladó, lejárt jogosítvánnyal rendelkező 36 éves Ilfov megyei sofőrt fülelt le a rendőrség az A1-es autópályán, egy olyan útszakaszon, ahol a sebességkorlátozás 130 km/óra. A Szeben megyei rendőrség közleményét az Agerpres szemlézte, eszerint

a sofőrt több mint 5000 lejre bírságolták meg, és 120 napra eltiltották a vezetéstől.

Ugyanezen a sztrádaszakaszon 200 km/órás sebességgel vezető 34 éves férfit állítottak le a rendőrök, és 1822 lejre bírságolták meg, valamint 90 napra bevonták a jogosítványát.

A Szeben megyei rendőrök szombaton 10 és 15 óra között hajtottak végre egy villámakciót az A1-es sztrádán Szászváros, Szászsebes és Szelistye környékén, és