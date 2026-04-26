Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában

A 44-es községi út településen belüli részein jövő télen már nem lesz nagy sár
Fotó: Tuchiluș Alex
A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.
Málnás község vezetése arra törekszik, hogy minden települését arányosan fejlessze, szépítse. Megújultak a középületek, a közvilágítás, és háromból két faluban az utcák is. Idén áprilisban sorra került Zalánpatak is, a község legkisebb, egyben talán legkülönlegesebb települése is, amelyet befogadó közösségéről, festői szépségéről ismernek, és arról, hogy itt vásárolt magának birtokot III. Károly brit király.
Zalánpatakon, III. Károly király kedvenc erdélyi falujában felújítják az utcákat, de nem akárhogy
Fotó: MTI/Kátai Edit
A zalánpataki utcák felújítására az Anghel Saligny program keretében pályázott a málnási önkormányzat. A korszerűsítés a 44-es számú községi út házak között vezető szakaszaira terjed ki, de a faluba vezető, málnásfürdői út egyelőre a régi marad, mert erre már nem hagyták jóvá a finanszírozást. A község másik két településével ellentétben
még akkor is, ha ez több költséggel jár az önkormányzat számára. Azokat a megjegyzéseket, amelyek szerint ez elavult, és kevésbé minőségi megoldás, Szotyori Angéla polgármester cáfolja. A döntést az indokolta, hogy
a községvezetés szeretné, ha a korszerűsítéssel megszűnne a por és a sár, de az utcák továbbra is illeszkednének a falu arculatához;
másrészt a kockakövet tartósabb megoldásnak gondolják az aszfaltnál, mert nagyobb a teherbírása, könnyebben javítható, és jobban ellenáll az időjárásnak.
Ez drágább megoldás az aszfaltnál, de az önkormányzat saját forrásokból hajlandó magasabb összeget kifizetni érte.
Kockakővel burkolták az úttestet, mert minőségileg és esztétikailag is jobbnak találták az aszfaltnál
Fotó: Szotyori Angéla archívuma
A település elöljárója szerint az utcák korszerűsítés elengedhetetlen ahhoz, hogy leginkább elszigetelt településük fejlődhessen. A munkálatokat április elején kezdték el a település alsó részében, és már dolgoznak a Katrina-patak felett átívelő híd felújításán is. A kivitelezést végző székelyudvarhelyi vállalat munkatársai összesen mintegy hatezer négyzetméter követ helyeznek le.
A volt herceg, III. Károly király kedvenceként számon tartott Zalánpatak híre bejárta a világsajtót, a helyben lakók azonban nem érzékelik e világhírnév pozitív hozadékát. A faluban járva részben érthető az emberek fenntartása, hiszen e kiváló természeti adottságokkal rendelkező településről a Székelyföldön szinte mindenki megfeledkezett. Riportunkban a falu boldogulását akadályozó nehézségeket jártuk körül.
Zalánpataki birtokát csaknem két évtizede vásárolta meg, akkor még wales-i hercegként. III. Károly király, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának uralkodója. Korábban minden évben ellátogatott ide, hogy pihenjen, felfedezze a környéket.
Utoljára 2023-ban látogatott Zalánpatakra III. Károly király
Fotó: MTI/Kátai Edit
Így a világ is megismerhette a kis háromszéki falut, ahol tiszta a levegő, páratlan a növényvilág, és kedvesek az emberek. Károly király legutóbb a megkoronázása utáni hónapban, 2023 júniusában látogatott el a zalánpataki birtokára.
A szabadság, az emberi gesztusok, a gyönyörű vidék, a páratlan növényvilág – elsősorban ez vonzza Zalánpatakra III. Károly királyt, aki négy napot töltött a székelyföldi településen. Szotyori Angéla, Málnás község polgármestere a elmondta, mindig szeretettel várja vissza a közösség a brit uralkodót, akinek jelenléte óriási jelentőséggel bír a település.
A sajtóbeszámolók is alátámasztják, hogy a falubeliek egy része úgy érezte, Zalánpatak a brit uralkodó miatt nem fejlődik, az ő tiszteletére próbálják megőrizni a régi, rusztikus képet a településről.
Kicsivel több mint ezer lakó jólétéért felel az önkormányzat Málnáson, ahol már készülődnek az idei beruházások elindítására. A kihívásokról a polgármester mesélt, aki arra törekedik, hogy a községhez tartozó falvak mindegyike fejlődjön.
A polgármester korábban is belátta, hogy a falu és környéke alaposan rászolgált az útfelújításra, de nem hagyták jóvá számukra a Málnásfürdőt Zalánpatakkal összekötő út leaszfaltozásához szükséges 17 millió lej értékű támogatást. A faluban ugyanakkor már rég meg szerették volna oldani a közművesítést, de a hálózatok kiépítése legalább 20 millió lejbe kerülne, aminek nagy részét szintén önrészből kellene finanszírozni.
kevesebb pénzt tud lehívni, mint a nagyobb települések – magyarázta a Szotyori Angéla elöljáró. Saját költségvetésükből pedig képtelenség ekkora összegeket előteremteni.
szóljon hozzá!