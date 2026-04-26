Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában

A 44-es községi út településen belüli részein jövő télen már nem lesz nagy sár • Fotó: Tuchiluș Alex

A 44-es községi út településen belüli részein jövő télen már nem lesz nagy sár

Fotó: Tuchiluș Alex

A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.

Farkas Orsolya

2026. április 26., 21:052026. április 26., 21:05

Málnás község vezetése arra törekszik, hogy minden települését arányosan fejlessze, szépítse. Megújultak a középületek, a közvilágítás, és háromból két faluban az utcák is. Idén áprilisban sorra került Zalánpatak is, a község legkisebb, egyben talán legkülönlegesebb települése is, amelyet befogadó közösségéről, festői szépségéről ismernek, és arról, hogy itt vásárolt magának birtokot III. Károly brit király.

Zalánpatakon, III. Károly király kedvenc erdélyi falujában felújítják az utcákat, de nem akárhogy • Fotó: MTI/Kátai Edit

Miért éppen kockakő?

A zalánpataki utcák felújítására az Anghel Saligny program keretében pályázott a málnási önkormányzat. A korszerűsítés a 44-es számú községi út házak között vezető szakaszaira terjed ki, de a faluba vezető, málnásfürdői út egyelőre a régi marad, mert erre már nem hagyták jóvá a finanszírozást. A község másik két településével ellentétben

Zalánpatakon azonban nem aszfaltszőnyeggel terítik az utat, hanem kockakővel burkolják

még akkor is, ha ez több költséggel jár az önkormányzat számára. Azokat a megjegyzéseket, amelyek szerint ez elavult, és kevésbé minőségi megoldás, Szotyori Angéla polgármester cáfolja. A döntést az indokolta, hogy

  • a községvezetés szeretné, ha a korszerűsítéssel megszűnne a por és a sár, de az utcák továbbra is illeszkednének a falu arculatához;

  • másrészt a kockakövet tartósabb megoldásnak gondolják az aszfaltnál, mert nagyobb a teherbírása, könnyebben javítható, és jobban ellenáll az időjárásnak.

Ez drágább megoldás az aszfaltnál, de az önkormányzat saját forrásokból hajlandó magasabb összeget kifizetni érte.

Kockakővel burkolták az úttestet, mert minőségileg és esztétikailag is jobbnak találták az aszfaltnál • Fotó: Szotyori Angéla archívuma

A település elöljárója szerint az utcák korszerűsítés elengedhetetlen ahhoz, hogy leginkább elszigetelt településük fejlődhessen. A munkálatokat április elején kezdték el a település alsó részében, és már dolgoznak a Katrina-patak felett átívelő híd felújításán is. A kivitelezést végző székelyudvarhelyi vállalat munkatársai összesen mintegy hatezer négyzetméter követ helyeznek le.

Zalánpatak kitörne a király árnyékából
Zalánpatak kitörne a király árnyékából

A volt herceg, III. Károly király kedvenceként számon tartott Zalánpatak híre bejárta a világsajtót, a helyben lakók azonban nem érzékelik e világhírnév pozitív hozadékát. A faluban járva részben érthető az emberek fenntartása, hiszen e kiváló természeti adottságokkal rendelkező településről a Székelyföldön szinte mindenki megfeledkezett. Riportunkban a falu boldogulását akadályozó nehézségeket jártuk körül.

Királyi kis település, ahol utoljára három éve járt III. Károly

Zalánpataki birtokát csaknem két évtizede vásárolta meg, akkor még wales-i hercegként. III. Károly király, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának uralkodója. Korábban minden évben ellátogatott ide, hogy pihenjen, felfedezze a környéket.

Utoljára 2023-ban látogatott Zalánpatakra III. Károly király • Fotó: MTI/Kátai Edit

Így a világ is megismerhette a kis háromszéki falut, ahol tiszta a levegő, páratlan a növényvilág, és kedvesek az emberek. Károly király legutóbb a megkoronázása utáni hónapban, 2023 júniusában látogatott el a zalánpataki birtokára.

III. Károly király imádja Zalánpatakot
III. Károly király imádja Zalánpatakot

A szabadság, az emberi gesztusok, a gyönyörű vidék, a páratlan növényvilág – elsősorban ez vonzza Zalánpatakra III. Károly királyt, aki négy napot töltött a székelyföldi településen. Szotyori Angéla, Málnás község polgármestere a elmondta, mindig szeretettel várja vissza a közösség a brit uralkodót, akinek jelenléte óriási jelentőséggel bír a település.

A sajtóbeszámolók is alátámasztják, hogy a falubeliek egy része úgy érezte, Zalánpatak a brit uralkodó miatt nem fejlődik, az ő tiszteletére próbálják megőrizni a régi, rusztikus képet a településről.

Nehéz egy ezerfős községben jól gazdálkodni, de nem lehetetlen
Nehéz egy ezerfős községben jól gazdálkodni, de nem lehetetlen

Kicsivel több mint ezer lakó jólétéért felel az önkormányzat Málnáson, ahol már készülődnek az idei beruházások elindítására. A kihívásokról a polgármester mesélt, aki arra törekedik, hogy a községhez tartozó falvak mindegyike fejlődjön.

A polgármester korábban is belátta, hogy a falu és környéke alaposan rászolgált az útfelújításra, de nem hagyták jóvá számukra a Málnásfürdőt Zalánpatakkal összekötő út leaszfaltozásához szükséges 17 millió lej értékű támogatást. A faluban ugyanakkor már rég meg szerették volna oldani a közművesítést, de a hálózatok kiépítése legalább 20 millió lejbe kerülne, aminek nagy részét szintén önrészből kellene finanszírozni.

A körülbelül ezerfős községnek jóval korlátozottabbak a lehetőségei a pályázatok terén,

kevesebb pénzt tud lehívni, mint a nagyobb települések – magyarázta a Szotyori Angéla elöljáró. Saját költségvetésükből pedig képtelenség ekkora összegeket előteremteni.

Kovászna megye Háromszék
2026. április 25., szombat

Vastapssal zárult a Szent György Napok nyitókoncertje

Percekig tartó vastaps zárta a 33. Szent György Napok péntek esti nyitókoncertjét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A kulturális hét nyitányaként szolgáló klasszikus zenei esten helyi és székelyföldi művészek léptek fel.

2026. április 24., péntek

Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában

Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

2026. április 24., péntek

Ma a népviselet napját ünnepeljük

Minden év április 24-én a népviselet napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum is felidézte, milyen jelentést hordozott egykor a hagyományos öltözet.

2026. április 24., péntek

Szabadon csatangoló lovak, elfoglalt buszmegállók miatt bírságol a helyi rendőrség 

A tömegközlekedés bővítése okán fokozottan ellenőrzik a sepsiszentgyörgyi buszmegállókat, amelyeket sokan parkolónak használnak. A helyi rendőrök azonban nemcsak a szabálytalan parkolásért, hanem a felügyelet nélkül hagyott lovak miatt is bírságolnak.

2026. április 23., csütörtök

A munkavédelmi felkészítők haszna: senki nem sérült meg az idősotthonban keletkezett tűzben

Tűz ütött ki szerdán hajnalban a kézdivásárhelyi Zenóbia idősotthon konyhájában. A helyiség teljesen kiégett, de a gyors beavatkozásnak és a személyzet helyes reakciójának köszönhetően a lángokat rövid idő alatt megfékezték, és senki sem sérült meg.

2026. április 23., csütörtök

Szombat délutánig várja a látogatókat a kézdivásárhelyi Virágvarázs vásár

Csütörtökön kezdődött, és szombat délutánig várja látogatóit a Kézdivásárhely főterére berendezkedett vásár. A Virágvarázs kiültetésre váró dísz- és haszonnövények gazdag és színes tárházát kínálja.

2026. április 23., csütörtök

Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely

Kézdivásárhely képviselőtestülete egyöntetűen, ellenvetés nélkül fogadta el 2026. évre szóló költségevetés tervezetét. A céhes város idén közel 113 millió lejből gazdálkodhat, ami tavalyhoz képest közel 14,5 millió lejes mínuszt jelent.

2026. április 23., csütörtök

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását

Az illyefalvi önkormányzat várja azon gazdák jelentkezését, akik élnének azzal a felajánlott lehetőséggel, hogy helyben elvégeztetik a traktorok műszaki vizsgáztatását.

2026. április 23., csütörtök

Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken

Vállalkozói mentorprogramot hirdet a Diákok Éve keretében Kovászna Megye Tanácsa. A kezdeményezés olyan háromszéki vállalkozókat és elismert szakembereket szólít meg, akik a következő generációt szeretnék inspirálni saját példájukkal.

2026. április 23., csütörtök

Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége

Intézkedniük kellett a Kovászna megyei rendőröknek két családon belüli erőszak ügyében: mindkét esetben férfi bántalmazta a feleségét. Az egyik nő távoltartási végzést kért, a másik ügyben bűnügyi eljárás is indult az agresszor ellen.

