Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában

A 44-es községi út településen belüli részein jövő télen már nem lesz nagy sár

A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.

Farkas Orsolya 2026. április 26., 21:052026. április 26., 21:05

Málnás község vezetése arra törekszik, hogy minden települését arányosan fejlessze, szépítse. Megújultak a középületek, a közvilágítás, és háromból két faluban az utcák is. Idén áprilisban sorra került Zalánpatak is, a község legkisebb, egyben talán legkülönlegesebb települése is, amelyet befogadó közösségéről, festői szépségéről ismernek, és arról, hogy itt vásárolt magának birtokot III. Károly brit király.

Zalánpatakon, III. Károly király kedvenc erdélyi falujában felújítják az utcákat, de nem akárhogy Fotó: MTI/Kátai Edit

Miért éppen kockakő? A zalánpataki utcák felújítására az Anghel Saligny program keretében pályázott a málnási önkormányzat. A korszerűsítés a 44-es számú községi út házak között vezető szakaszaira terjed ki, de a faluba vezető, málnásfürdői út egyelőre a régi marad, mert erre már nem hagyták jóvá a finanszírozást. A község másik két településével ellentétben

Zalánpatakon azonban nem aszfaltszőnyeggel terítik az utat, hanem kockakővel burkolják

még akkor is, ha ez több költséggel jár az önkormányzat számára. Azokat a megjegyzéseket, amelyek szerint ez elavult, és kevésbé minőségi megoldás, Szotyori Angéla polgármester cáfolja. A döntést az indokolta, hogy a községvezetés szeretné, ha a korszerűsítéssel megszűnne a por és a sár, de az utcák továbbra is illeszkednének a falu arculatához;

másrészt a kockakövet tartósabb megoldásnak gondolják az aszfaltnál, mert nagyobb a teherbírása, könnyebben javítható, és jobban ellenáll az időjárásnak. Ez drágább megoldás az aszfaltnál, de az önkormányzat saját forrásokból hajlandó magasabb összeget kifizetni érte.

Kockakővel burkolták az úttestet, mert minőségileg és esztétikailag is jobbnak találták az aszfaltnál Fotó: Szotyori Angéla archívuma

A település elöljárója szerint az utcák korszerűsítés elengedhetetlen ahhoz, hogy leginkább elszigetelt településük fejlődhessen. A munkálatokat április elején kezdték el a település alsó részében, és már dolgoznak a Katrina-patak felett átívelő híd felújításán is. A kivitelezést végző székelyudvarhelyi vállalat munkatársai összesen mintegy hatezer négyzetméter követ helyeznek le.

Utoljára 2023-ban látogatott Zalánpatakra III. Károly király Fotó: MTI/Kátai Edit

Így a világ is megismerhette a kis háromszéki falut, ahol tiszta a levegő, páratlan a növényvilág, és kedvesek az emberek. Károly király legutóbb a megkoronázása utáni hónapban, 2023 júniusában látogatott el a zalánpataki birtokára. A sajtóbeszámolók is alátámasztják, hogy a falubeliek egy része úgy érezte, Zalánpatak a brit uralkodó miatt nem fejlődik, az ő tiszteletére próbálják megőrizni a régi, rusztikus képet a településről. A polgármester korábban is belátta, hogy a falu és környéke alaposan rászolgált az útfelújításra, de nem hagyták jóvá számukra a Málnásfürdőt Zalánpatakkal összekötő út leaszfaltozásához szükséges 17 millió lej értékű támogatást. A faluban ugyanakkor már rég meg szerették volna oldani a közművesítést, de a hálózatok kiépítése legalább 20 millió lejbe kerülne, aminek nagy részét szintén önrészből kellene finanszírozni.

A körülbelül ezerfős községnek jóval korlátozottabbak a lehetőségei a pályázatok terén,